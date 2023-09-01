5 пар зодиака, которые вечно спорят в отношениях

Как многие представляют себе идеальные отношения? Когда оба партнёра идут на уступки, ну или же хотя бы один, чтобы построить гармоничный союз. Однако есть и такие, которые не могут, когда в их паре царит спокойствие, им подавай страсти, выяснение, кто прав, а кто – виноват, вечные споры. Но кто же чаще всего спорит в отношениях, расскажет гороскоп, и получают ли партнёры от этого удовольствие или же конфликты становятся точкой невозврата.

5 зодиакальных пар, вечно спорящих друг с другом

Овен и Козерог. Это наиболее несовместимые зодиакальные знаки, так как они полные противоположности друг другу. Огненный и импульсивный Овен, привыкший жить здесь и сейчас, не понимает любителя всё планировать – Козерога. Но самое неприятное, что они оба амбициозны и не готовы кому-либо уступать. Поэтому и не удивительно, что их разные взгляды на жизнь и на принятие решений и приводят к бурным дискуссиям, которые могут стать началом конца как дружественного, так и любовного союза. Телец и Водолей. Долго жить в мире и согласии у этих двоих просто не получится, потому что Телец ценит стабильность и уверенность в завтрашнем дне, чего нельзя сказать о Водолее. Он – свободолюбив, коммуникабелен и ненавидит оставаться на одном месте и в одних и тех же отношениях. Их разные жизненные взгляды и приводят к постоянным спорам, тем более что оба уверены в своей правоте и не готовы к рассмотрению других вариантов. Близнецы и Скорпион. Любопытные и коммуникабельные Близнецы, вечно находящиеся в поиске жизненных стимулов, без них они не представляют свою жизнь, обязательно вступят в споры и конфликты с напористыми и очень скрытными Скорпионами. Их разные эмоциональные потребности приводят к недоразумениям. Они не то, что не могут понять друг друга, они даже не пытаются этого делать, так как Близнеца обижает закрытость партнёра, а Скорпиона раздражает болтливость второй половинки. Им явно не по пути. Лев и Дева. Первый – выразительный и уверенный в себе знак, полный позитива и бушующей жизненной энергии, второй же – практичный, критичный и даже в чём-то пессимистичный. Они просто душат друг друга своими отличиями. И если в начале отношений, согласно закону противоположностей, им интересно наблюдать за поведением партнёра, то со временем интерес сменяется раздражением и невозможностью понять вторую половинку. В итоге в их паре возникают споры и ссоры, которые и приводят к разрыву. Весы и Стрелец. Казалось бы, что может раздражать такой спокойный и миролюбивый знак, как Весы? Оказывается, давление, которое часто оказывают на него Стрельцы, обладая некой напористостью в вопросах быта. Они не привыкли вести оседлый образ жизни, находясь в постоянном поиске идеального для себя места, и Весы до поры до времени готовы быть рядом с партнёром, чтобы отыскать таковое. Но наступает такой момент, когда они выдыхаются и решаются на создание семейного гнёздышка здесь и сейчас. Именно тогда и возникает конфликт, который перерастает в настоящий бунт. В ход с обеих сторон идут манипуляции, что и становится финальной точкой этих, казалось бы, прекрасных отношений.

Как гласит народная мудрость, в споре рождается истина, но довольно часто разные точки зрения на жизнь разрушают как дружественные, деловые, так и романтичные отношения. Идеальной совместимости добиться сложно, но 5 зодиакальным парам это просто невозможно. Они – настолько разные, что им явно не по пути.