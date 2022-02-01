Бывают ситуации, когда сомнения в отношениях возникают внезапно – расхождение во мнении, злоупотребление доверием или же некоторая отчуждённость. Но некоторым представителям зодиакального круга не нужен инцидент, чтобы перестать верить в искренние чувства своего партнёра. Эти знаки Зодиака всегда сомневаются в отношениях, так как это их природа.

Топ-4 знаков Зодиака, всегда сомневающихся в отношениях

Близнецы. Они настолько любопытны и настолько много думают, что начинают видеть смысл даже в самом малом. К тому же, Близнецы очень глубоки и умны, и такое сочетание мешает им наслаждаться статус-кво в отношениях. Они ждут неудач и разочарований, которые могут разрушить их счастье. Их перепады настроения также влияют на сомнения в отношениях. Сегодня, находясь в прекрасном расположении духа, они ждут веселья и юмора от второй половинки, а завтра, будучи в тоскливом настроении, - серьёзного разговора. Поэтому и не удивительно, что меняющиеся потребности вносят смуту и навевают на мысли, подходит ли им избранник на все 100 процентов и отвечает ли всем их требованиям. Рак. Представители этого зодиакального созвездия настолько ревнивы, что часто манипулируют своей второй половинкой. Они привыкли постоянно держать руку на пульсе в отношениях, поэтому и испытывают разочарование, когда что-то происходит не так, как они планировали. Раки тут же начинают сомневаться в своих отношениях, анализировать каждое слово и жест своего партнёра, вновь убеждаясь в своей правоте. В итоге начинают сами нервничать и доводить любимого человека, обвиняя его в изменах и холодности. Ракам надо научиться отпускать проблемы и начать радоваться сегодняшнему дню. Стрелец. Этот знак очень свободолюбив, поэтому вечно задаётся вопросом, всё ли у него хорошо в отношениях. Даже если Стрелец найдёт того, кто будет давать ему много свободы, всё равно он будет колебаться, сможет ли он дать любовь и искренность, в которой так нуждается партнёр, в той же мере, в какой получает сам. Безусловно, это не означает, что этот знак Зодиака тут же порвёт отношения. Но в долгосрочной перспективе при постоянных сомнениях возможно не очень радужное развитие событий – расставание. Притом оно может случиться вдруг – утром Стрелец встанет и поймёт, что пришло время поставить финальную точку. Козерог. Представители этого созвездия постоянно находятся в поиске доказательств, подтверждающих их мысли и догадки. Поэтому так внимательно следят за словами и действиями второй половинки, особенно если был дан повод для ревности. Но даже если партнёр будет всю жизнь верен, честен и искренен с Козерогом, сомнения всё равно не уйдут. Он будет ждать подвоха и когда подозрение подтвердится, оно успокоит этот знак на какое-то время, что принесёт всем облегчение. Кстати, партнёры, хорошо изучившие натуру Козерогов, нередко используют этот приём для нормализации отношений. Но тут главное не переборщить. Этот знак никогда не простит измену и предательство.

Эти 4 знака Зодиака всегда сомневаются в отношениях, но не стоит их винить в этом. Такова их природа. По-другому они не могут. Партнёрам просто нужно смириться с этим и стараться не давать повода для их колебаний и сомнений.