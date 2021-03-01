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ТОП-4: Знаки Зодиака, вечно игнорирующие партнёра
Конец любовным отношениям может прийти по разным причинам – ревность, предательство, обман, грубость, а также недостаточное внимание второй половинке или же пренебрежение её интересами и желаниями. Как оказалось, этим грешат четыре знака Зодиака, часто не замечающие своего любимого человека.
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Эти знаки вечно игнорируют своих партнёров
- Водолей. Этот знак не терпит сильную эмоциональность своего партнёра, так как сам не привык проявлять эмоции. У Водолея есть огромный недостаток – он по своей природе не умеет сочувствовать, хотя второй половинке кажется, что такое поведение с его стороны преднамеренное. И даже если любимый человек сам начнёт рассказывать о своих переживаниях, то этот знак всё равно не сможет проявить искренность. Ему проще посетить трижды стоматолога, чем становиться жилеткой, пусть и для своего партнёра. Поэтому и не стоит обижаться на Водолея за его безразличие. Он просто не умеет по-другому.
- Близнецы. Этот знак чаще прислушивается к собственным потребностям, чем второй половинки, а так как Близнецы по своей природе свободолюбивы, ветрены и динамичны, то они не станут сидеть в четырёх стенах и тухнуть рядом с любимым человеком, не желающим «тусить», веселиться, радоваться жизни. Также в ступор партнёра этого знака может ввести непостоянство Близнецов – они могут долгое время показывать себя как романтичные особы, готовые ради любимого на поступки, но это лишь фасад, за мгновение из-за своей поверхностности и переменчивости они могут превратиться в безразличную особу. Они редко обращают внимание на чужие проблемы и желания, вторая половинка не исключение. Не думая о её чувствах, они способны сделать больно.
- Овен. Нельзя сказать, что он беспечный или эгоистичный, но для него в приоритете работа, а не любовные отношения. Ради них он не готов тратить свои силы и время. Овен не станет выслушивать недовольство или жалобы второй половинки, так как считает, что всё можно решить, а «нытьём» всё равно не поможешь. Возможно, Овен и сделает вид, что готов послушать любимого человека, и даже пару минут даст ему выговориться, а потом тут же предложить действовать, так как он не может поставить себя на его место и подумать, что доброе слово и внимание могут даже большее дать, чем молниеносное решение проблемы. Его любимая фраза: «Да сколько можно ныть! Вставай и будем что-то делать! Иначе прекрати жаловаться!»
- Козерог. Этот знак - трудоголик до мозга костей, поэтому ему и некогда проявлять свои чувства к партнёру. К тому же, ему настолько чужда романтика, что Козерог может пропустить мимо ушей намёки второй половинки о своём желании получить определённый подарок или же о знаменательном событии в любовных отношениях. Хотя нельзя сказать, что представители этого созвездия не умеют проявлять чувства – они умеют ухаживать, об их любви говорят поступки, некоторые из которых довольно оригинальны.
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Эти знаки Зодиака, вечно игнорирующие партнёра, не всегда это делают для того, чтобы его обидеть или же как-то досадить. У них просто такой характер, который, увы, не каждый сможет переделать. К нему можно только привыкнуть.
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