ТОП-4: Знаки Зодиака, вечно игнорирующие партнёра

Конец любовным отношениям может прийти по разным причинам – ревность, предательство, обман, грубость, а также недостаточное внимание второй половинке или же пренебрежение её интересами и желаниями. Как оказалось, этим грешат четыре знака Зодиака, часто не замечающие своего любимого человека.

Эти знаки вечно игнорируют своих партнёров

Водолей. Этот знак не терпит сильную эмоциональность своего партнёра, так как сам не привык проявлять эмоции. У Водолея есть огромный недостаток – он по своей природе не умеет сочувствовать, хотя второй половинке кажется, что такое поведение с его стороны преднамеренное. И даже если любимый человек сам начнёт рассказывать о своих переживаниях, то этот знак всё равно не сможет проявить искренность. Ему проще посетить трижды стоматолога, чем становиться жилеткой, пусть и для своего партнёра. Поэтому и не стоит обижаться на Водолея за его безразличие. Он просто не умеет по-другому. Близнецы. Этот знак чаще прислушивается к собственным потребностям, чем второй половинки, а так как Близнецы по своей природе свободолюбивы, ветрены и динамичны, то они не станут сидеть в четырёх стенах и тухнуть рядом с любимым человеком, не желающим «тусить», веселиться, радоваться жизни. Также в ступор партнёра этого знака может ввести непостоянство Близнецов – они могут долгое время показывать себя как романтичные особы, готовые ради любимого на поступки, но это лишь фасад, за мгновение из-за своей поверхностности и переменчивости они могут превратиться в безразличную особу. Они редко обращают внимание на чужие проблемы и желания, вторая половинка не исключение. Не думая о её чувствах, они способны сделать больно. Овен. Нельзя сказать, что он беспечный или эгоистичный, но для него в приоритете работа, а не любовные отношения. Ради них он не готов тратить свои силы и время. Овен не станет выслушивать недовольство или жалобы второй половинки, так как считает, что всё можно решить, а «нытьём» всё равно не поможешь. Возможно, Овен и сделает вид, что готов послушать любимого человека, и даже пару минут даст ему выговориться, а потом тут же предложить действовать, так как он не может поставить себя на его место и подумать, что доброе слово и внимание могут даже большее дать, чем молниеносное решение проблемы. Его любимая фраза: «Да сколько можно ныть! Вставай и будем что-то делать! Иначе прекрати жаловаться!» Козерог. Этот знак - трудоголик до мозга костей, поэтому ему и некогда проявлять свои чувства к партнёру. К тому же, ему настолько чужда романтика, что Козерог может пропустить мимо ушей намёки второй половинки о своём желании получить определённый подарок или же о знаменательном событии в любовных отношениях. Хотя нельзя сказать, что представители этого созвездия не умеют проявлять чувства – они умеют ухаживать, об их любви говорят поступки, некоторые из которых довольно оригинальны.

Эти знаки Зодиака, вечно игнорирующие партнёра, не всегда это делают для того, чтобы его обидеть или же как-то досадить. У них просто такой характер, который, увы, не каждый сможет переделать. К нему можно только привыкнуть.