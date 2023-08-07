Мужчины хотят, чтобы женщины это знали! Вот 20 вещей, которые изменят твой мир

Сильный пол для девушек всегда был загадкой, однако её можно разгадать, если пары начнут говорить друг с другом открыто и без запретов. Влюблённые стали бы лучше понимать друг друга и даже предугадывать желания партнёра, тем самым избегая недоразумений и проблем в отношениях. Так, мужчины хотят, чтобы женщины это знали, но боятся об этом им сказать из-за страха обидеть, поэтому выбирают вариант скрыть эти факты от любимой. Чтобы это прекратить, психологи раскрыли некоторые мужские секреты.

20 мужских посылов к женщинам

Быть смелее. Мужчинам нравятся дерзкие и развязные девушки: ей нужно быть немного загадочной и дерзкой, чтобы ещё больше возбудить внимание и интерес своего парня. Должна быть тайна. Вообще женщины более общительны, чем мужчины, но это не значит, что надо всё время говорить о себе, не давая парню передышки. Лучше добавить себе немного загадочности — это верный ключ к привлечению мужского интереса. Не надо интересоваться его мнением о своей одежде. Не надо спрашивать его, нравится ли ему то, что носит девушка. Мужчины никогда не знают, с чего начать, и всегда говорят «тебе во всём хорошо», что является самым простым ответом (если только у него нет желания начать конфликт). Уважать себя. Наличие достоинства и уверенности в себе сделает женщину только более привлекательной для мужчины. Если она не уважает себя, то и мужчина не будет уважать её. Остерегаться чрезмерно бурных реакций. Сочетание паранойи, эгоизма и нетерпения может оказаться смертельно опасным для развития отношений. Вести себя нужно сдержанно и спокойно: без сомнения, таким образом завоевать мужчину будет легче. Не стоит показывать слабость. Проходя через трудную ситуацию, надо стараться быть эмоционально сильной. Конечно, любой парень хочет заботиться о любимой и поддерживать её, но не до такой степени, чтобы быть для неё няней. У всех бывают плохие дни, но лучше быть сильной и реагировать, возможно, даже с долей юмора и здоровой самоиронии. Быть естественной. Мужчинам нравится, когда девушки наряжаются, но, хотите верьте, хотите нет, им гораздо больше нравится, когда они естественны. Обычно женщины думают, что они больше привлекают, если демонстрируют модный образ, но на самом деле это не так. Мама – есть мама. Это универсальная истина: у мамы всегда будет привилегированное место. Поэтому бесполезно пытаться одолеть и свергнуть её, вместо этого надо постараться поладить с ней и построить прочные и стимулирующие отношения; не только парень будет доволен, но и девушке будет проще построить любовные отношения. Зачем ему об этом знать? Не надо ждать, что мужчина будет знать, какие таблетки принимает девушка и регулярный ли у неё менструальный цикл. Мужчины не любят говорить о таких вещах, лучше не слишком вовлекать их в эти дела. Лучшее место – его грудь. Мужчины счастливы, когда понимают, что защищают любимую. Они очарованы объятиями! В частности, они любят чувствовать голову девушки на своей груди, это признак любви, защиты и нежности. Его друзья вне критики. Парню всё равно, что его друг неаккуратно ест, неуклюж или носит плохой костюм. Если ему об этом сказать, парень сочтёт девушку тяжёлой и снобом. Если это не очевидные или очень негативные недостатки, лучше не начинать с ним дискуссию такого типа. Покупки для него. Лучше взять их на себя! В противном случае можно случайно увидеть любимого в свитере, который он носил ещё в средней школе. Можно сказать, что новая рубашка – это подарок. А ещё лучше придумать легенду, что увидев её в витрине магазина, сразу же вспомнили о своём любимом и о том, как ему будет в ней хорошо. Мужчины такие жесты обязательно оценят. Хвостик – премиум-причёска. Не всем парням нравятся распущенные волосы. Им больше по душе девушки с собранными в хвост волосами. Так что мужчин иногда нужно баловать и носить конский хвост. Расслабиться. Мужчинам не нравятся женщины, которые постоянно находятся в состоянии стресса или беспокойства. Надо расслабиться и постараться не зацикливаться, сделать это нужно в первую очередь для себя: необходимо жить спокойно и наслаждаться всем, что предлагает жизнь. Они не видят женские недостатки. Это девушки могут заметить у себя второй подбородок или жир на талии. Парни же замечают в своей любимой только прекрасное чувство юмора, смех, счастье, которая она дарит ему. Для них неважно то, что важно для девушек в себе. Они любят со всеми надуманными женщинами недостатками. Не признаются в любви? Это не значит, что не любят. Им сложно сказать: «Я тебя люблю!», даже если у них большая любовь. Для мужчин важнее действия, а не слова. Они могут считать других женщин привлекательными. Мужчине могут нравиться другие женщины, но это не значит, что он разлюбил свою вторую половинку. Поэтому не надо устраивать истерик своему возлюбленному, если он начнёт любоваться мимо проходящей дамой. Мужчины дают время, чтобы любимая успокоилась. Многие женщины начинают злиться, почему мужчина сразу же после ссоры не просит у неё прощения. На самом деле, мужская логика основывается на том, что надо давать время остыть. Девушки не должны думать, что они безразличны своим любимым, и тут же устраивать следующий скандал. Парни любят, чтобы их хвалили. Женщины думают, что только им нужны комплименты и добрые слова, но сильный пол тоже в них нуждается. Поэтому парней надо хвалить даже за мелкие поступки, и тем более за подвиги – заработал приличную сумму денег, построил дом или же подарил 101 розу. Мужчинам не нравится, когда подруги девушки знают их секреты. Не стоит удивляться девушкам, если парень вдруг стал скрытным. На самом деле, он после того, как узнал, что подружки его второй половинки в курсе происходящего с ним, не хочет ничем делиться со своей пассией. Поэтому девушкам, если они не хотят потерять доверие, нужно держать язык за зубами.

Как видите, сильный пол не так и прост, поэтому все мужчины хотят, чтобы женщины это знали и старались думать, прежде чем что-то говорить или же делать. Ценить друг друга очень важно в любых отношениях, а в любовных – тем более.