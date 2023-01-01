11 вещей, о которых мужчины предпочитают не говорить женщинам

Прекрасный пол считает, что только они скрывают свои желания в надежде, что парень всё поймёт сам. Но есть то, что мужчины не говорят женщинам, чтобы казаться сильнее, умнее, увереннее или же по другим причинам, однако очень хотят, чтобы они знали об этом.

Как интерпретировать 11 вещей, которые скрывают мужчины

Они эмоциональны. Они в отличие от прекрасного пола не плачут всё время, когда смотрят романтический фильм, предпочитая выплёскивать свои эмоции в спортзале. Однако иногда и парни могут вытереть скупую мужскую слезу, читая книгу или смотря мелодраму. Невероятно, но это факт. Когда мужчина говорит, что женщина прекрасно выглядит без макияжа, он не обманывает. На самом деле парням нравится, когда женщина пользуется только мылом и водой, а не накладывает три слоя тонального крема и румян. Это лишь прекрасному полу кажется, что в боевом раскрасе они намного привлекательнее, чем без него. Иногда мужчины ведут себя жёстко из-за неуверенности в себе. Конечно, многие мужчины очень эгоистичны, но всё-таки чаще они проявляют жёсткость и безразличие по отношению к девушкам из страха быть отвергнутым. Мужчины переживают о своём внешнем виде. Они так же, как и женщины, боятся набрать лишний вес, а также потерять свои волосы. В отличие от дам, эти мысли не становятся для них навязчивыми. Но всё же иногда они проскакивают в их голове, но только парни не привыкли говорить о них вслух. Они боятся брать на себя ответственность в отношениях. Именно поэтому даже влюблённые мужчины всё равно делают вид, что между ним и симпатичной ему девушкой нет ничего серьёзного. Поэтому не стоит удивляться, что они не берут во время романтического свидания свою избранницу за руку или же не срывают охапками ей цветы, проходя мимо ромашкового поля. Парни знают, что тратят время на глупости, но им это очень нравится. Точно так же, как девушки обожают болтать часами по телефону, гулять по магазинам с подругами, так и мужчинам по душе кричать на телевизор во время просмотра футбольного матча. То, что мужчины себя чувствуют некомфортно в окружении родных людей любимой девушки, не означает, что они ненавидят их. Полное отсутствие желания проводить выходные с семьёй девушки указывает только на то, что парень рядом с ними чувствует себя не в своей тарелке и не более. Парни иногда имитируют оргазм. Девушки думают, что это их «фишка», но на самом деле парни, понимая, что финишная прямая ещё очень далека, могут позволить себе соврать. Да, не так часто, как это делает прекрасный пол, но всё же. Мужчины гордятся достижениями и талантами своей второй половинки. Они, подтрунивая над провалами любимой, на самом деле не хотят её обидеть, а лишь пытаются подтолкнуть её к тому, что нужно двигаться дальше и достигать ещё больших высот. Для них это нормально в отношениях. Парни мечтают о детях. Почему-то так сложилось, что за желание иметь детей отвечают женщины. Но мужчины в большинстве своём тоже очень мечтают оставить после себя потомство, ведь продолжение рода заложено у них в ДНК. Поэтому не стоит удивляться, когда любимый с тоской провожает мимо проходящих с коляской молодых родителей. Он очень хочет стать папой, только молчит об этом. Друзья для мужчины – святое. Именно поэтому ему тяжело терпеть, когда любимая критикует его лучшего друга, который, возможно, был и не прав, но для её мужчины он всё равно останется самым-самым.

Всё это вовсе не означает, что парни постоянно играют какую-то навязанную им роль сильных, крепких и непоколебимых людей. Они такие и есть, но всё же иногда им нужно давать возможность выходить из этого образа и становиться немного капризными, немного обидчивыми и немного ранимыми.