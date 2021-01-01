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5 вещей, которые мужчины хотят от женщин

Все мы стремимся к личному счастью и гармонии в отношениях. А когда не складывается раз, второй, третий, задаёмся вопросом: что же не так? Однозначного ответа нет и не может быть, но есть подсказки. Дорогие дамы, «примерьте» на себя 5 вещей, которые мужчины хотят от женщин. Не пожалейте 3-х минут на прочтение и обдумывание. Не исключено, что объект ваших мечтаний уникален, и ему нужно совсем другое, но таких случаев 1 из 100. Информация, представленная ниже, - не консультация специалиста по отношениям, и не мнение психолога. Подсказки составлены по результатам 7 опросов в социальных сетях, в которых участвовало порядка 500 представителей сильного пола.

 

5 вещей, которые мужчины хотят от женщин

 

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Основа основ. 5 вещей, которые мужчины хотят от женщин

1. Свобода, активность, независимость

Скучная домоседка или разносторонне развитая леди, как думаете, с кем интереснее общаться? Первый вариант обычно выбирают патологические ревнивцы. Нормальные мужчины ищут самодостаточную женщину-партнёра, с которой комфортно и в постели, и на людях. И ещё, теоретически, барышням не полагается делать первый шаг, фактически, ничего страшного в этом нет. Хотите результата, действуйте, невзирая на устаревший этикет отношений.

2. Понимание грани между эротизмом и вульгарностью

Интрига. Чувственность. Загадка. Чем красивее ваша love story, тем больше вероятность, что она продлится долго. Да, он часто думает о близости физической, но это – не повод сразу прыгать в постель. Конечно же, ждать свадьбы или тянуть до шестимесячного мини юбилея необязательно. Просто не торопитесь и выбирайте действительно подходящий момент.

3. Лёгкость отношений

Первая хитрость – приятные сюрпризы. Мужчинам нравится удивляться. Второй секрет – отсутствие давления. Женщинам-электричкам, живущим строго по расписанию, рекомендуем не афишировать эту отличительную особенность. Вместо навязывания распорядка дня, бурчания и требований, периодически удивляйте партнёра, даже маленькие красивые неожиданности – отличный «клей» для пары.

4. Равнодушие к его деньгам

Добавьте себе 100 плюсов к карме, если никогда не ставили в пример партнёру успехи других людей. Продолжайте, вы на верном пути. И ещё 100, если не просили у него денег. Дамы, у кого получилось 200 – вы идеальны. Не забудьте поставить + в комментариях, чтобы наши читатели мужского пола знали: невозможное возможно.

5. Умение готовить

Нет, это – не стереотип, скорее, аксиома. Психологи и консультанты по отношениям до сих пор ставят на одну ступень важности умение вкусно готовить и интимную совместимость. Аппетитные запахи еды сильный пол ассоциирует с уютом, а освоение каждого нового рецепта воспринимает как маленький подвиг. Поэтому, девочки, если хотите личного счастья, не пренебрегайте кулинарными премудростями.

 

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Вот такие они – мужские «хотелки». Чего-то страшного или неправильного в них, как видите, нет. А теперь посмотрим, сколько плюсиков от идеальных женщин наберётся в комментариях.


 (голосов: 1)
Автор: Анастасия Педич
Вчера, 08:10

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