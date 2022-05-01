14 фраз, подтверждающих мужскую измену

Мужчины, которые неверны своей второй половинке, стараются поспеть и тут, и там, притом так, чтобы угодить и благоверной и любовнице. Иначе они просто бы ушли от жены и начали новый роман. Однако они врут, используя определённые фразы, помогающие сохранить отношения и не упустить возможность сходить налево.

14 мужских фраз, когда они изменяют

Ты что, мне изменяешь? Таким образом он пытается внушить жене чувство вины, играя ревнивца. Ведь тогда супруга будет думать не о том, изменяет ли он ей, а как доказать свою любовь и верность ему. Ты не такая, какой я тебя представлял. Любитель сходить налево перекладывает вину на плечи жены. Делает её виноватой в том, что она не такая, как он думал. Притворялась другой. Такие обвинения направлены на то, чтобы отвлечь от своего неверного поведения. Давай, я сам постираю свои вещи. Возможно, со стороны это и кажется милым, однако стоит задуматься, вероятно, мужчине есть что скрывать. Именно поэтому он и решил проявить благородство и помочь своей второй половинке. Я задержусь на работе. Безусловно, мужчину-трудоголика, который постоянно пропадает на работе, не стоит подозревать в измене. Однако в парне, кто раньше приходил всегда вовремя или же опаздывал немного, стоит усомниться. Есть вероятность, что его задерживает другая женщина, с которой он мило проводит время. Я не вижу, что ты доверяешь мне. И именно твоё недоверие может сильно испортить наши отношения. На самом деле отношения может испортить только неверность, недоверие на это не способно. Поэтому такие обвинения – повод отвести от себя подозрения в измене. Ты всё придумала. Никогда нельзя позволять мужчине заставлять женщину думать, что она сама себя накрутила. Пусть он приведёт факты, доказывающие, что все женские домыслы – это лишь выдумки и глупости. Лучше потом извиниться за свою подозрительность. Мы просто друзья. Если это правда, то мужчине не составит никакой сложности доказать, что между ним и девушкой ничего нет. Если же он начнёт вилять и выкручиваться, то это повод заподозрить его в обмане. Это безобидный флирт / это всего лишь переписка. Именно с этого всё и начинается. Флирт, переписки, смайлики и т.п. А потом такое вроде ничего не обещающее общение переходит в серьёзные отношения. Я всё ещё люблю тебя. Это может быть удивительно, но большинство неверных мужчин действительно любят своих жён. Но при этом они испытывают трепетные чувства и к любовницам. Я не хотел сделать тебе больно. И мужчина не лжёт. Дело в том, что любители сходить налево очень эгоистичны. Для них важны только их желания и потребности именно сейчас. Изменщик искренне не хотел приносить боль. Он просто хотел удовлетворить своё эго. Я не хочу тебя потерять. Мужчина даже не мог подумать, что его измена может стать причиной расставания. Поэтому он и надеется на прощение супруги, чтобы снова вернуть прежнюю жизнь. Она ничего для меня не значит. И тут нельзя поспорить. Большинство парней бездумно поддаются своему желанию и та, с которой они его удовлетворяют, им не интересна как личность. Я не знал, что делаю. Есть и такая вероятность, что искренне не знал, что творит, например, находясь под алкогольным опьянением. Хотя, конечно, это его ни в коем случае не оправдывает. Это было всего лишь один раз. Одна из самых популярнейших фраз ходоков налево. Они никогда не делали это ранее и больше, конечно же, не повторят. Кстати, тот, кто изменил впервые и не планирует это повторять снова, обычно не может вынести чувства вины, поэтому тут же признаётся своей второй половинке в своей неверности.

Не стоит воспринимать эти 14 фраз, якобы подтверждающих мужскую измену, как повод устроить скандал. Они просто должны подтолкнуть женщину задуматься, всё ли нормально в их с партнёром отношениях. Возможно, в них появился кто-то третий.