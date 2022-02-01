5 вещей, которые никогда нельзя говорить свекрови

Свекровь – это человек, который всегда будет ключевой фигурой в семье её сына. Потому что она – одна из главных женщин в его жизни. И об этом не стоит забывать невестке во время общения с ней. Даже если свекровь сама провоцирует соперничество и столкновения, важно вести себя мудро, иначе можно поссориться не только с ней, но и с супругом. Существуют фразы, которые никогда нельзя говорить свекрови. Ну и, конечно, не стоит инициировать самой скандалы.

5 запретных фраз в общении со свекровью

«Ваш сын предпочитает мою кухню» . Желательно не сравнивать собственную готовку со свекровиной. Даже если муж ест дома с удовольствием и с большой охотой, нахваливая кулинарные умения супруги, не стоит об этом говорить его маме. Лучше не поднимать данный вопрос, но если возник такой разговор, то просто скажите, что ценится супругом в кухне обеих.

. Желательно не сравнивать собственную готовку со свекровиной. Даже если муж ест дома с удовольствием и с большой охотой, нахваливая кулинарные умения супруги, не стоит об этом говорить его маме. Лучше не поднимать данный вопрос, но если возник такой разговор, то просто скажите, что ценится супругом в кухне обеих. «Ваш сын изменился. Я знаю его лучше». Прежде всего, нужно помнить, что для свекрови её мальчик всегда был и останется хорошим. Ведь она не могла воспитать другого. Поэтому и не стоит заводить с ней разговор о каких-то недостатках супруга, от которых он избавился после женитьбы, и тем более хвалиться, кто помог ему это сделать. Ну и, конечно, никаких обвинений в адрес свекрови, что она не приложила для исправления сыночка никаких усилий.

Прежде всего, нужно помнить, что для свекрови её мальчик всегда был и останется хорошим. Ведь она не могла воспитать другого. Поэтому и не стоит заводить с ней разговор о каких-то недостатках супруга, от которых он избавился после женитьбы, и тем более хвалиться, кто помог ему это сделать. Ну и, конечно, никаких обвинений в адрес свекрови, что она не приложила для исправления сыночка никаких усилий. «Они мои дети, а не твои». Не стоит забывать о том, что дети её сына – это её внуки, а значит, она может позволить себе замечания и советы в их адрес. Однако, если они не устраивают невестку, не стоит вступать со свекровью в конфликт. Лучше её выслушать, но сделать по-своему. Ссоры и доказывания правоты могут испортить отношения не только с мужем, его матерью, но и детьми, которые начнут использовать сложившуюся ситуацию для манипуляций в достижении собственных целей.

Не стоит забывать о том, что дети её сына – это её внуки, а значит, она может позволить себе замечания и советы в их адрес. Однако, если они не устраивают невестку, не стоит вступать со свекровью в конфликт. Лучше её выслушать, но сделать по-своему. Ссоры и доказывания правоты могут испортить отношения не только с мужем, его матерью, но и детьми, которые начнут использовать сложившуюся ситуацию для манипуляций в достижении собственных целей. «Нет, спасибо. Моя мама позаботится об этом». Лучше не провоцировать конкуренцию между мамой и свекровью, а благоразумно распределить их помощь. Например, одна бабушка водит на кружки, а другая – учит уроки. Одни выходные внуки проводят со свекровью, а другие – с мамой. То же самое касается и подарков внукам. Желательно им советовать приобретать презенты одинаковой стоимости.

Лучше не провоцировать конкуренцию между мамой и свекровью, а благоразумно распределить их помощь. Например, одна бабушка водит на кружки, а другая – учит уроки. Одни выходные внуки проводят со свекровью, а другие – с мамой. То же самое касается и подарков внукам. Желательно им советовать приобретать презенты одинаковой стоимости. «Мы сами разберёмся». Свекровь, прожившая много лет на этом свете, считает себя очень опытной во всех вопросах. Если же в резкой форме отказаться от её советов, то можно нажить серьёзного врага. Поэтому лучше молча с ней соглашаться и делать по-своему. Или же другой вариант – извлечь выгоду. Например, мама мужа считает, что невестка не умеет готовить такие же вкусные пирожки, как она, можно попросить её нажарить их, тем самым сняв с себя заботу по готовке «вкусняшек» к чаю.

Избегая этих 5 запретных фраз в общении со свекровью, можно построить тёплые и дружеские отношения с ней, а значит, исключить ссоры с мужем на фоне недопонимания с его мамой.