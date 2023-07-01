Психология » Психология отношений » Самые трудные для любви знаки Зодиака

Самые трудные для любви знаки Зодиака

Все люди ищут себе пару, даже если и стараются скрыть этот факт, прикрываясь мифом, что по жизни являются одиночками, поэтому им никто не нужен. Однако это ложь, потому что все хотят, чтобы их любили и любить самим. Но есть такие люди, с которыми очень сложно построить любовные отношения. Кто же это? Ответит астрология.

 

Самые трудные для любви знаки Зодиака

 

Смотрите также: 7 самых трудных для понимания знаков Зодиака.

Топ 5 сложных для любви зодиакальных созвездий

  1. Близнецы. Этот знак очень сложно любить потому, что он обладает непостоянным характером. Притом не только в любви, но и в повседневной жизни – он с трудом находит покой и стабильность. Утром он будет сидеть на диете, а вечером позовёт любимого человека в ресторан, чтобы перепробовать все представленные в меню десерты. Сегодня он порхает словно бабочка, а завтра ведёт себя как медведь, который не отошёл от спячки. И так по кругу. Довольно быстро этот знак устаёт от второй половинки, из-за этого начинает флиртовать и изменять ей. Жить по стандартам Близнеца непросто. Его нужно постоянно удивлять, иначе он начнёт искать острые ощущения на стороне. Максимум, что можно ждать от этого зодиакального созвездия, - что он вернётся, когда наиграется с новой добычей, к прежнему партнёру. Но жить на американских горках готов не каждый.
  2. Водолей. Верный и стабильный в отношениях, того же он ждёт и от второй половинки. Но так как он является воздушным знаком, то его основные черты - это непокорность, свободолюбие и независимость. Именно поэтому его трудно любить, так как он отвергает любые связи, представляющие угрозу свободе. И менять свои взгляды ради партнёра он не станет, наоборот, пойдёт на всё, чтобы защитить свою свободу. Как только он подумает, что им командуют, тут же прекратит отношения. Ему нужны приключения и оригинальность. Его представления о браке и семье слишком экстремальны для простого человека. К тому же, Водолеи не привыкли открываться и впускать кого-то в свой мир, и вторая половинка часто не исключение. Они всегда держат дистанцию. Им нужен человек, которому они по-настоящему смогут доверять, чтобы проявить свою ранимость. Только так они пойдут на риск влюбиться.
  3. Дева – земной знак, практичный и наблюдательный перфекционист. От любви, как и от всего в жизни, ожидает самого лучшего. Не терпит недостатков второй половинки - старается максимально её исправить: критикует, поправляет, поучает. На это тяжело реагировать спокойно. У Дев слишком высокие стандарты - в их присутствии невозможно чувствовать себя непринуждённо. Этот знак практически не вникает в подробности жизни партнёра – отмахивается ещё до того, как тот только открыл рот. Тот факт, что Девы находят недостатки и изъяны во всех потенциальных вторых половинках, часто приводит к неудовлетворённости своей личной жизнью. Они так никогда и не поймут, что идеальных (как они себе представили) людей не существует.
  4. Козерог. Безопасный и надёжный партнёр в плане финансовой стабильности, он никогда не сможет подарить романтику. Вторая половинка Козерога должна забыть о ласковых словах, объятиях и публичных проявлениях привязанности. Ему чужды эти вещи. Они выражают свои чувства не жестами и словами, а подарками – дорогими и ценными. Для этого знака карьера и амбиции всегда стоят на первом месте, любовь же занимает одно из последних. Поэтому и не стоит жаловаться на отсутствие в нём чуткости и внимательности. Если же второй половинке что-то не нравится, то нужно рвать отношения или же приспосабливаться к таким, какие есть, потому что Козерог не поменяется. Даже если он бы и хотел это сделать, у него всё равно не получится. Характер у него такой.
  5. Скорпион. Если бы они знали, чего хотят от отношений, да и от жизни в целом, всё было бы проще. Они словно мечутся между холодным и горячим, спокойствием и эмоциональностью, правдой и лицемерием. Из-за этого их очень сложно понять и быть с ними. Они как будто истощают своего партнёра, постепенно высасывая из него соки, поэтому так часто скачут из одного романа в другой. Пока Скорпион не повзрослеет, он так и будет метаться, не найдя себе пристанища. Как только он созреет к серьёзным отношениям, его можно даже будет назвать идеальной второй половинкой. Правда, партнёру не стоит забывать, что стабильность – это не про Скорпионов, поэтому они могут в один момент превратиться из рассудительного человека в капризного ребёнка, которого надо успокаивать любым способом.

Смотрите также: ТОП-6: самые разборчивые в любви знаки Зодиака.

 

Если вы хотите начать отношения с понравившейся особой, то узнайте первоначально, входит ли она в список самых трудных для любви знаков Зодиака. Возможно, для достижения гармонии в союзе придётся пойти на большие уступки или же сразу поставить точку и оправиться своей дорогой на поиски собственного счастья.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 09:11

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Ангельская нумерология: Видите зеркальные цифры на часах? Что значит? Откройте для себя их духовное значение. Ангельская нумерология
Прогнозы на день
Нумерология, прогноз на сегодня Нумерология, прогноз на сегодня
Прогнозы на месяц
Таро прогноз на месяц Таро прогноз на месяц
Нумерология, прогноз на месяц Нумерология, прогноз на месяц
Гороскоп стрижек и причёсок 2023 Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
Лунный календарь покупок 2023 Лунный календарь покупок на месяц
Прогнозы на год
Гороскопы и прогнозы на 2023 год Гороскопы 2023
Нумерология, прогноз на 2023 год Нумерология, прогноз на 2023 год
Актуально
Рецепты из кабачков Рецепты из кабачков
Рецепты из баклажанов Рецепты из баклажанов

Психология:

» Измена

» Психология мужчин

» Знакомство и свидание

» Психология отношений

» Психология женщин

» Обо всем

» Статьи о сексе (18+)

Канал Синьорины в Дзене
Поиск