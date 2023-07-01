Самые трудные для любви знаки Зодиака

Все люди ищут себе пару, даже если и стараются скрыть этот факт, прикрываясь мифом, что по жизни являются одиночками, поэтому им никто не нужен. Однако это ложь, потому что все хотят, чтобы их любили и любить самим. Но есть такие люди, с которыми очень сложно построить любовные отношения. Кто же это? Ответит астрология.

Топ 5 сложных для любви зодиакальных созвездий

Близнецы. Этот знак очень сложно любить потому, что он обладает непостоянным характером. Притом не только в любви, но и в повседневной жизни – он с трудом находит покой и стабильность. Утром он будет сидеть на диете, а вечером позовёт любимого человека в ресторан, чтобы перепробовать все представленные в меню десерты. Сегодня он порхает словно бабочка, а завтра ведёт себя как медведь, который не отошёл от спячки. И так по кругу. Довольно быстро этот знак устаёт от второй половинки, из-за этого начинает флиртовать и изменять ей. Жить по стандартам Близнеца непросто. Его нужно постоянно удивлять, иначе он начнёт искать острые ощущения на стороне. Максимум, что можно ждать от этого зодиакального созвездия, - что он вернётся, когда наиграется с новой добычей, к прежнему партнёру. Но жить на американских горках готов не каждый. Водолей. Верный и стабильный в отношениях, того же он ждёт и от второй половинки. Но так как он является воздушным знаком, то его основные черты - это непокорность, свободолюбие и независимость. Именно поэтому его трудно любить, так как он отвергает любые связи, представляющие угрозу свободе. И менять свои взгляды ради партнёра он не станет, наоборот, пойдёт на всё, чтобы защитить свою свободу. Как только он подумает, что им командуют, тут же прекратит отношения. Ему нужны приключения и оригинальность. Его представления о браке и семье слишком экстремальны для простого человека. К тому же, Водолеи не привыкли открываться и впускать кого-то в свой мир, и вторая половинка часто не исключение. Они всегда держат дистанцию. Им нужен человек, которому они по-настоящему смогут доверять, чтобы проявить свою ранимость. Только так они пойдут на риск влюбиться. Дева – земной знак, практичный и наблюдательный перфекционист. От любви, как и от всего в жизни, ожидает самого лучшего. Не терпит недостатков второй половинки - старается максимально её исправить: критикует, поправляет, поучает. На это тяжело реагировать спокойно. У Дев слишком высокие стандарты - в их присутствии невозможно чувствовать себя непринуждённо. Этот знак практически не вникает в подробности жизни партнёра – отмахивается ещё до того, как тот только открыл рот. Тот факт, что Девы находят недостатки и изъяны во всех потенциальных вторых половинках, часто приводит к неудовлетворённости своей личной жизнью. Они так никогда и не поймут, что идеальных (как они себе представили) людей не существует. Козерог. Безопасный и надёжный партнёр в плане финансовой стабильности, он никогда не сможет подарить романтику. Вторая половинка Козерога должна забыть о ласковых словах, объятиях и публичных проявлениях привязанности. Ему чужды эти вещи. Они выражают свои чувства не жестами и словами, а подарками – дорогими и ценными. Для этого знака карьера и амбиции всегда стоят на первом месте, любовь же занимает одно из последних. Поэтому и не стоит жаловаться на отсутствие в нём чуткости и внимательности. Если же второй половинке что-то не нравится, то нужно рвать отношения или же приспосабливаться к таким, какие есть, потому что Козерог не поменяется. Даже если он бы и хотел это сделать, у него всё равно не получится. Характер у него такой. Скорпион. Если бы они знали, чего хотят от отношений, да и от жизни в целом, всё было бы проще. Они словно мечутся между холодным и горячим, спокойствием и эмоциональностью, правдой и лицемерием. Из-за этого их очень сложно понять и быть с ними. Они как будто истощают своего партнёра, постепенно высасывая из него соки, поэтому так часто скачут из одного романа в другой. Пока Скорпион не повзрослеет, он так и будет метаться, не найдя себе пристанища. Как только он созреет к серьёзным отношениям, его можно даже будет назвать идеальной второй половинкой. Правда, партнёру не стоит забывать, что стабильность – это не про Скорпионов, поэтому они могут в один момент превратиться из рассудительного человека в капризного ребёнка, которого надо успокаивать любым способом.

Если вы хотите начать отношения с понравившейся особой, то узнайте первоначально, входит ли она в список самых трудных для любви знаков Зодиака. Возможно, для достижения гармонии в союзе придётся пойти на большие уступки или же сразу поставить точку и оправиться своей дорогой на поиски собственного счастья.