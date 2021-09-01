ТОП-6: самые разборчивые в любви знаки Зодиака

Завоевывать и добиваться, а может, отпустить и забыть? Вопрос разрывает душу, когда отношения развиваются не по задуманному сценарию и непонятно, стоит ли тратить эмоции и усилия. Особенно много проблем доставляют самые разборчивые в любви знаки Зодиака. Астрологи перечислили, с кем именно и почему обычно возникают сложности. Посмотрите список, вдруг в нем и ваша желанная половинка. Бонус – короткие, но конкретные советы, помогающие добиться гармонии в паре.

Какие они: самые разборчивые в любви знаки Зодиака?

Лев.

Яркие и харизматичные личности с трудом определяют, что, собственно, хотят от партнера. С одной стороны, царственный характер требует полного подчинения и восхищения. С другой - тщеславное желание покрасоваться в обществе не с забитой серой мышкой, а с незаурядной интересной личностью. Если решили любой ценой завоевать сердце Льва, учитесь мимикрировать и постоянно распевать хвалебные оды.

Телец.

Далек от поверхностности, но готов к настоящим глубоким чувствам. Влюбляется медленно. Постоянно проверяет партнера на соответствие личным стандартам, которые сам не всегда может внятно сформулировать. Тельца отталкивают такие качества характера: властность, скрытность, импульсивность, легкомысленность, корыстолюбие. Когда определяется, что в чувствах позитив, предельно внимателен: организовывает и планирует романтические встречи, пишет милые нежности, звонит.

Стрелец.

Охотник за неординарными впечатлениями, эмоциональными и плотскими удовольствиями. Ищет партнера-спутника способного понять и разделить жизненные ценности. Первое, что привлекает и возбуждает Стрельца, - завоевание внимания добычи. Чем «вкуснее» и интереснее охота, тем активнее процесс ухаживаний. Главное: заигрывать легко и не убегать слишком далеко.

Рак.

Эмоциональный. Ревнивый. Чувствительный. После робкого шага вперед, неуверенно отползает назад и прячется в норку. От любимого человека требует максимум внимания, нежности и добродетели. Может на ровном месте придумать повод и обидеться. В таких ситуациях партнеру особенно «весело», приходиться ублажать ранимую душеньку, каяться и извиняться. Только непонятно, за что конкретно.

Близнецы.

Их кредо – непредсказуемость. Разносторонне развитые очаровашки нравятся всем, но хорошо уживаются лишь с теми, кто готов терпеть и принимать вечные смены настроения. Разбег от всепоглощающей любви до полного равнодушия предсказать невозможно. К партнеру требовательны, только сами не знают, какие именно качества хотят видеть в родном человеке. Чтобы строить отношения с Близнецами понадобятся либо стальные нервы, либо тонны успокоительного.

Рыбы.

Романтичные. Флегматичные. Замкнутые. В их воображении существует некий идеал, а рядом может быть просто сильный человек, который, что называется, «гребет» за двоих. Никакой критики или, боже упаси, грубого давления. Вступая в любовную связь с Рыбами, готовьтесь к тому, что никогда не попадете в их личное пространство. Вами будут манипулировать и пользоваться до тех пор, пока терпите. Исключение – полное соответствие воображаемому идеальному образу, но вероятность этого практически нулевая.

Так себе картинка, не находите? Но какие бы страсти не рассказывали астрологи, самые разборчивые в любви знаки Зодиака все-таки находят свою пару – ту самую, с которой они счастливы!