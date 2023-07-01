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Почему мужчина не тратит деньги на женщину?
Есть девушки, которых парни осыпают подарками, берут на себя все женские расходы, начиная от покупки косметики и заканчивая одеждой, а есть такие, на которых мужчина не тратит и копейки. Интересно, почему так происходит? Психологи считают, что причин несколько и нередко сами девушки виноваты в этом.
Топ-7 причин, почему мужчины не тратят деньги на женщин
- Характер мужчины и жизненный опыт. Когда отношения только развиваются, то все стараются показать себя с лучшей стороны, поэтому и мужчина может побаловать любимую букетом цветов или походом в ресторан, но в процессе он перестаёт играть и становится самим собой. И есть вероятность, что «настоящий» любимый человек не привык тратиться, считая, что в отношениях должно быть равноправие. Например, женщина отвечает за покупку продуктов, соответственно, она тратит на них свои деньги, а мужчина – за поездку на выходные, поэтому все финансовые расходы он берёт на себя. Возможно, у парня такое разделение бюджета было в семье, поэтому он не понимает, что может быть по-другому.
- Были ли подарки ранее? Если в начале отношений парень дарил подарки, а спустя какое-то время перестал это делать, то можно сделать вывод, что он таким образом пытался «купить» любовь женщины. Всё это он делал, потому что так принято в обществе. Когда же он понял, что уже добился девушку, то решил, что можно не продолжать финансировать любовные отношения. Потом такие парни могут с удивлением воспринимать просьбы любимой оплатить ей маникюр, фитнес зал или же поход в салон красоты, аргументируя свой отказ тем, что девушка только пускает деньги на ветер.
- Отношение к его подаркам, как к данности. Если девушка все подарки принимает с нисхождением, а покупки, как данность, то вскоре мужчина перестанет это делать. Тут надо либо начать благодарить за подаренное и купленное, либо найти такого мужчину, который станет тратить удивительно баснословные суммы ради завоевания такой неприступной крепости.
- Независимая дама. Есть множество женщин, которые привыкли всего добиваться своими силами, поэтому они просто не разрешают вмешиваться кому-либо в свою жизнь, чтобы потом не быть должницей. Мужчине явно будет неприятно, если, зайдя в ювелирный магазин, девушка при виде желаемого украшения тут же бежит в кассу и оплачивает его. Возможно, мужчина бы с удовольствием сделал ей такой подарок, но просто не успел достать кошелёк. И так во всём. Очень скоро любимый перестанет даже пытаться что-то купить ей. А она будет удивляться, почему ей опять достался такой жадный парень.
- Завышенные запросы. Многие мужчины обожают давать своей любимой деньги, чувствуя себя в этот момент её покровителем. Но если женщина не знает границ – с каждым днём её запросы только растут – очень скоро такое отношение к деньгам может надоесть, и парень просто прекратит тратиться, так как не намерен выполнять все требования, которые с каждым днём только растут.
- У него нет денег. Прежде чем обвинять мужчину в том, что он не тратит денег, надо узнать, а есть ли они у него. Он очень хотел бы засыпать свою любимую подарками и выполнять любой её каприз, но просто не может себе позволить. Возможно, на данный момент он безработный или же заработанное тратит на погашение кредита или другие нужды.
- Надо просто объяснить. Надо поговорить с мужчиной и объяснить ему, что вы хотели бы раз в месяц выделить деньги из бюджета на уход за внешностью. Или же на активный отдых – выезд к морю, в лес или на дачу. Только желательно разговор вести не в ультимативной форме, а рассказав, сколько удовольствий именно ему подарят такие вылазки на природу.
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Но если ничего не помогает, даже разговоры по душам, доброжелательность и благодарность женщины, то лучше поставить точку на таких отношениях.
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