Почему мужчина не тратит деньги на женщину?

Есть девушки, которых парни осыпают подарками, берут на себя все женские расходы, начиная от покупки косметики и заканчивая одеждой, а есть такие, на которых мужчина не тратит и копейки. Интересно, почему так происходит? Психологи считают, что причин несколько и нередко сами девушки виноваты в этом.

Топ-7 причин, почему мужчины не тратят деньги на женщин

Характер мужчины и жизненный опыт. Когда отношения только развиваются, то все стараются показать себя с лучшей стороны, поэтому и мужчина может побаловать любимую букетом цветов или походом в ресторан, но в процессе он перестаёт играть и становится самим собой. И есть вероятность, что «настоящий» любимый человек не привык тратиться, считая, что в отношениях должно быть равноправие. Например, женщина отвечает за покупку продуктов, соответственно, она тратит на них свои деньги, а мужчина – за поездку на выходные, поэтому все финансовые расходы он берёт на себя. Возможно, у парня такое разделение бюджета было в семье, поэтому он не понимает, что может быть по-другому. Были ли подарки ранее? Если в начале отношений парень дарил подарки, а спустя какое-то время перестал это делать, то можно сделать вывод, что он таким образом пытался «купить» любовь женщины. Всё это он делал, потому что так принято в обществе. Когда же он понял, что уже добился девушку, то решил, что можно не продолжать финансировать любовные отношения. Потом такие парни могут с удивлением воспринимать просьбы любимой оплатить ей маникюр, фитнес зал или же поход в салон красоты, аргументируя свой отказ тем, что девушка только пускает деньги на ветер. Отношение к его подаркам, как к данности. Если девушка все подарки принимает с нисхождением, а покупки, как данность, то вскоре мужчина перестанет это делать. Тут надо либо начать благодарить за подаренное и купленное, либо найти такого мужчину, который станет тратить удивительно баснословные суммы ради завоевания такой неприступной крепости. Независимая дама. Есть множество женщин, которые привыкли всего добиваться своими силами, поэтому они просто не разрешают вмешиваться кому-либо в свою жизнь, чтобы потом не быть должницей. Мужчине явно будет неприятно, если, зайдя в ювелирный магазин, девушка при виде желаемого украшения тут же бежит в кассу и оплачивает его. Возможно, мужчина бы с удовольствием сделал ей такой подарок, но просто не успел достать кошелёк. И так во всём. Очень скоро любимый перестанет даже пытаться что-то купить ей. А она будет удивляться, почему ей опять достался такой жадный парень. Завышенные запросы. Многие мужчины обожают давать своей любимой деньги, чувствуя себя в этот момент её покровителем. Но если женщина не знает границ – с каждым днём её запросы только растут – очень скоро такое отношение к деньгам может надоесть, и парень просто прекратит тратиться, так как не намерен выполнять все требования, которые с каждым днём только растут. У него нет денег. Прежде чем обвинять мужчину в том, что он не тратит денег, надо узнать, а есть ли они у него. Он очень хотел бы засыпать свою любимую подарками и выполнять любой её каприз, но просто не может себе позволить. Возможно, на данный момент он безработный или же заработанное тратит на погашение кредита или другие нужды. Надо просто объяснить. Надо поговорить с мужчиной и объяснить ему, что вы хотели бы раз в месяц выделить деньги из бюджета на уход за внешностью. Или же на активный отдых – выезд к морю, в лес или на дачу. Только желательно разговор вести не в ультимативной форме, а рассказав, сколько удовольствий именно ему подарят такие вылазки на природу.

Но если ничего не помогает, даже разговоры по душам, доброжелательность и благодарность женщины, то лучше поставить точку на таких отношениях.