8 причин, почему мужчины перестали ухаживать за женщинами

Многие помнят фразу из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»: «Господи, как скучно мы живём! В нас пропадает дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам». Современные парни и вовсе перестали быть романтиками. Сегодня редко встретишь того, кто станет устраивать ужины при свечах, на крыше дома, чтобы признаться в своих чувствах любимой, или же лезть к ней в окно, чтобы подарить букет цветов. В чём же причина такого антиромантизма? Их несколько.

Причины, почему мужчины перестали ухаживать за женщинами

1. Женская легкодоступность. Наверняка, мужчины, будучи по своей природе охотниками, с удовольствием бы добивались расположения понравившейся девушки, но сейчас барышни настолько быстро идут на контакт, часто уже на первом свидании происходит близость, что парням не стоит и стараться. Как говорится, вот вам «девушка на блюдечке с голубой каёмочкой».

2. Слишком высокие требования. Эта причина кардинально противоположна первой. Как только мужчина начинает проявлять внимание к девушке, она тут же старается набить себе цену. И чем больше стараний исходит со стороны парня, тем выше её цена. Притом в буквальном смысле. Если сначала её устраивали просто цветы, то после подавай жемчуга и бриллианты. То есть чем ближе мужчина к цели, тем больше запросов у его любимой, поэтому он тут же прекращает такое общение с выкачиванием финансов.

3. Гарантии. Сейчас некоторые мужчины не сделают даже шага, если не будут уверены в том, что получат за свои старания награду. Им нужно заранее знать, чем закончатся его ухаживания – либо она сразу проявляет интерес, либо и не стоит даже стараться. Поэтому уже в первый же вечер знакомства они проверяют девушку, как говорится, «на прочность». Ждут, что она может предложить за его подарки, сюрпризы и свидания. Настоящие любовно-деловые отношения.

4. Неуверенность в себе. Есть парни, которые настолько не уверены в себе, что просто избегают ухаживаний. У них страх, что они могут сделать всё не так, как нужно, поэтому девушке не понравится. Также у таких мужчин куча комплексов по любому поводу, начиная с внешности и заканчивая финансовой нестабильностью. И даже если все вокруг будут твердить, что не все девушки меркантильны, переубедить их невозможно.

Негативные мысли об ухаживании в конечном итоге блокируют желание это делать.

5. Всё в её руках. В наш век равенства многие представительницы прекрасного пола привыкли всё брать в свои руки. Они сами добиваются понравившегося парня. Поэтому нет смысла за ней даже ухаживать. Но именно от таких активных барышень мужчины бегут как можно быстрее и подальше, но если только у них нет меркантильных целей. Ведь среди парней есть и корыстные особи, разводящие «активисток» на деньги, интим или подарки, а также самоутверждающихся за счёт них.

6. Мужская деградация. Современные мужчины стали деградировать. Их сознание перевернулось с ног на голову. Они считают себя намного ценнее женщин, поэтому и оценивают свой успех количеством покорённых ими девушек, а не их качеством. А отказавших им дам начинают называть стервами, корыстолюбивыми и другими словами, высмеивающими их достоинства.

7. Новые реалии. Сегодня большинство пар воспринимает слово «любовь» совсем не так, как представляло предыдущее поколение. Для женского пола – это бессрочная психологическая зависимость, а для сильного - краткосрочная страсть. И в принципе, нельзя сказать, что партнёры не получают удовлетворения от таких взаимоотношений. Первые – доказывают окружающим свою нужность и привлекательность в глазах противоположного пола, а вторые чувствуют физическое довольство без обязательств и привязанности.

То есть оба партнёра готовы к таким отношениям – никаких ухаживаний и розовой романтики.

8. Брак для парней – рабский контракт. Наверное, это одна из главных причин, почему мужчины перестали ухаживать за женщинами. Они боятся последствий. Ведь, в конце концов, когда-нибудь ухаживание приведёт к женитьбе, а для некоторых парней это ловушка, в которую прекрасный пол заманивает сладкими речами и красивыми обещаниями. В итоге женщина начнёт паразитировать за счёт второй половинки, ведя сытую жизнь, пока он снабжает семью, не покладая рук. Поэтому мужчины и не спешат попадать в капкан, живя ради своей мечты, будучи хозяином своей жизни.

Эти 8 причин, почему мужчины перестали ухаживать за женщинами, возникли неспроста и виноват в этом не только сильный пол, но и прекрасный. Девушки перестали быть загадками, которые хочется разгадывать парням. К тому же, они сами готовы идти в атаку, чтобы заполучить объект обожания, тем самым расслабляя мужчин, готовых сидеть сложа руки, пока не приедет на белом мерседесе богатая красотка и не заберёт в свой замок, чтобы холить и лелеять. Нужно пересмотреть своё поведение как мужчинам, так и женщинам, и тогда, возможно, получится вернуть прежнюю романтику в отношения.