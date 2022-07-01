Выходи за него замуж! 5 признаков мужчины, за которого стоит выйти замуж

То, что вам хорошо с мужчиной, это очень здорово, но подумайте, готовы ли вы прожить с ним всю жизнь? Конечно, ответить на этот вопрос сложно, однако можно, если посмотреть на поведение своей второй половинки. Небольшие жесты, забота каждый день о вас, всякие неприметные мелочи, которые явно указывают на то, что можно задуматься о покупке белого платья и свадьбе с этим милым и заботливым парнем.

5 признаков, что за него стоит выйти замуж

Он заботится о вас. Звучит это тривиально, ведь это норма, когда партнёр защищает и заботится о своей женщине. Но всё же не все парни готовы бежать в магазин по первому желанию второй половинки съесть что-то вкусненькое или же звонят, чтобы узнать, как она добралась домой от подруги. Ваш мужчина может час ждать вас под салоном красоты, чтобы вы не испортили причёску, или же встать пораньше и занять очередь в поликлинику, тем самым давая вам возможность подольше поспать? Он – лучший! Его нужно беречь и ценить. Он знает ваши вкусы даже лучше, чем вы. Он настолько хорошо вас знает, что в ресторане заказывает ваше любимое блюдо, а дома готовит только то, что вам по нраву. Парень отлично разбирается в вашем вкусе в одежде, поэтому в подарок вы получите то красивое платье, которое так давно искали. Да и в магазин его можно брать с собой, будучи уверенной, что он плохого не посоветует. Он зрел и наивен. Ваш парень умеет веселиться, но это уже не то веселье, какое было прежде. Теперь с друзьями он часто берёт на себя роль трезвого водителя, чтобы всех развести по домам и прийти к вам с интересными рассказами о приключениях приятелей, находящихся подшофе. У него есть друзья детства, рядом с которыми он становится снова мальчишкой, и коллеги, с которыми он серьёзен. Он мудр и весел. Умеет дать лучший совет и рассмешить до слёз. Он может выглядеть, как ребёнок перед рождественскими подарками, а может быть очень серьёзным и озабоченным. Он прекрасен для вас, а вы – для него. Он знает, что вы его воспринимаете таким, какой он есть – с пивным животом или тонкими ногами, в помятой футболке или порванных носках. Он тоже не видит в вас недостатков, поэтому с ним вы можете быть самой собой. Вы для него всегда великолепны, даже без макияжа и укладки. Он прямолинеен и естествен. С ним очень приятно выходить на люди, потому что ваш парень знает, как себя вести – он не бывает педантичным, высокомерным или же грубым. Он – приятный собеседник с прекрасным чувством юмора и приличными манерами поведения. Он всегда рядом. Ваш парень никогда не убегает во время женских перепадов настроения, наоборот, старается понять и угодить. Никогда не дразнит, когда вы ведёте себя глупо. Поддерживает в неприятные моменты. Испортил причёску парикмахер? Ваш партнёр не станет смеяться и издеваться, а проведёт весь день в поисках другого мастера, который сможет всё исправить. Он никогда не станет тыкать пальцем, если вы не правы. Он не обвиняет. Он понимает. Поддерживает, когда это требуется, и уходит, если видит, что вам нужно побыть одной.

Это 5 признаков мужчины, за которого стоит выйти замуж! Но самый главный признак – это то, что он вас любит. А чувства невозможно ни с чем перепутать! Вы точно поймёте, что он ваша вторая половинка.