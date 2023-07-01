ТОП-6: Самые удачливые знаки зодиака в 2024 году

2024 - год надежд и свершений, ведь его хозяином станет могущественный Дракон, однако даже с его помощью настоящими везунчиками станут не все. Лишь 6 знакам Зодиака суждено стать ярче и счастливее – удача и благополучие будут всегда рядом с ними.

Знаки Зодиака - везунчики 2024

Телец. Этот знак испытает множество возможностей, как на работе, так и в личной жизни. На профессиональном поприще ожидается повышение – начальство оценит стремления этого знака и обязательно поощрит материально. Да и в целом финансовая сфера жизни в 2024 году будет очень удачной. Откроются новые двери для демонстрации навыков и талантов Тельцов, благодаря чему они смогут получить дополнительный стабильный заработок, чтобы реализовать свои давние задумки, касающиеся создания собственного бизнеса или расширения существующего. Фортуна будет на стороне этого знака и в делах амурных. Тельцы будут излучать волшебство и очарование, привлекая внимание противоположного пола. В существующих отношениях будет новый виток, который поможет укрепить доверие и взаимопонимание. В плане здоровья тоже всё будет хорошо – притом как в физическом, так и в психологическом плане. Представители этого зодиакального знака начнут правильно питаться и заниматься спортом. Таким образом, Телец должен быть открытым для предстоящих возможностей. Благодаря этому он сможет совершить замечательные подвиги на всех фронтах. Надо расценивать этот год как возможность реализации и достижения поставленных целей. Близнецы. 2024 год для этого знака станет временем больших возможностей и отличных результатов. Буквально с первых дней нового года Близнецы почувствуют огромный поток положительной энергии, толкающей их браться даже за сложные задачи и выполнять их с успехом. С каждым днём удача будет только расти, давая все шансы для роста в профессиональном плане – получится реализовать себя на новом поприще и показать неожиданные таланты, что благоприятно повлияет на финансовое положение. В личной жизни также ожидаются перемены к лучшему. Есть вероятность, что они встретят свою настоящую любовь. Притом это может случиться как с теми, кто уже имеет партнёра, так и с одинокими. А так как Близнецы имеют авантюрный характер, то вероятно, что они кинутся в омут с головой, не думая о последствиях. Но в 2024 году это даже к лучшему. Потому что такой лёгкий подход к серьёзным вещам первоначально немного шокирует Дракона, а после порадует, поэтому он будет во всём благоприятствовать. Этому знаку Зодиака нужно максимально взять от жизни. Удача с ними! Лев. Этот знак обладает природной уверенностью и решимостью, которые сильно помогут ему в 2024 году в получении желаемого – успеха на работе, взаимности в любви, счастья в семье, финансовой стабильности и крепкого здоровья. В течение всего года он будет испытывать полосу везения, а космос осыплет его благословением. В карьере Лев достигнет вершины, привлечёт признание и похвалу коллег, начальства, партнёров и конкурентов, что самым положительным образом отразится на финансовом положении. Он сможет вложиться в дело своей мечты, которое умножит его доходы в разы, и к концу года они возрастут до такой степени, что можно будет задуматься о расширении бизнеса. Пока будет строиться бизнес, этот знак найдёт не только деловых партнёров, но и свою любовь. Его ждёт бурный роман, который для одиноких представителей этого знака, скорее всего, закончится свадьбой. Существующие отношения станут крепче, принося счастье и гармонию. Весы. В течение года этот знак легко и умело будет ориентироваться в разных ситуациях благодаря своему дипломатичному характеру. На работе его ждёт успех не только на профессиональном уровне, но и на дружественном и любовном. Есть вероятность, что Весы сменят работу, и на новом рабочем месте найдут свою настоящую любовь. Служебный роман будет ярким и бурным, и приведёт к серьёзным отношениям. Что же касается карьеры, то, обладая природной способностью оценивать ситуацию с разных сторон, представители этого знака смогут принять верное решение, тем самым избежав ненужных капканов, что и приведёт их к профессиональному успеху. Начальство не сможет не заметить настолько продуманного работника, умеющего найти выход даже из сложнейшей ситуации. Похвала и повышение по карьерной лестнице не заставят себя ждать. Скорее всего, конец года Весы встретят в новом кресле – руководителя, что поднимет их самооценку и нормализует психическое состояние. Стрелец. Это самый везучий знак Зодиака в 2024 году, потому что он сможет получить всё, о чём только мечтал, а у этого авантюриста желания довольно нескромные. Переходя в новый год, Стрелец оказывается в удачном положении. Он сможет познакомиться с людьми, которые помогут открыть новые горизонты в бизнесе, связи знакомых ещё больше увеличат удачу в финансовом плане. Видя свои успехи, этот знак, и без того известный оптимист, будет всех окружающих одаривать своим позитивом и тем самым привлекать ещё больше возможностей для успеха и самореализации, в том числе и в любви. Львы смогут найти своего единомышленника, который поддержит и поймёт, как в работе, так и в личных целях. Чувства настигнут этот знак неожиданно, но зато навсегда. Именно в 2024 году он сможет создать семью, о которой только мечтал, где будет царить полное взаимопонимание и гармония между партнёрами. Кстати, даже если Стрелец уже состоит в браке, то в нём тоже произойдут изменения в лучшую сторону. В отношениях будет сплошная идиллия. Оптимизм, авантюризм и харизматическая натура привлекут к этому знаку множество возможностей: благополучный год гарантирован! Рыбы. Они будут испытывать обилие положительной энергии. Превратившись из романтичных мечтателей в реалистов, они смогут воспользоваться невероятными возможностями, которые предоставит им 2024 год. В денежном плане будут процветать, а в отношениях излучать обаяние и привлекательность. Рыбы встретят человека, который полностью изменит их жизнь своими взглядами и жизненными ценностями. Большая вероятность, что в нём они найдут или верного друга, или вторую половинку. Жажда знаний и приключений, которая охватит Рыб, будет встречена захватывающими переживаниями. Середина года подарит им приятный сюрприз – этот знак сможет отправиться на отдых своей мечты. Оттуда будет привезена масса приятных впечатлений и новые желания, которые, если Рыбки постараются, смогут реализовать уже в конце 2024 года.

2024 год – год целеустремлённых людей, которые и своими силами смогут добиться высот, но всё же для 6 знаков он станет самым удачливым, потому что на их стороне будет и символ года – Дракон, и звёзды.