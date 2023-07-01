Гороскоп: Характер людей, рождённых в 2024 году (Дракона)

2024 год – год Зелёного Деревянного Дракона – могущественного и яркого представителя восточного календаря, поэтому он будет насыщен необычными интересными событиями. Зелёный цвет является символом податливости и гибкости, поэтому характер рождённых в 2024 году будет под стать знаку. Эти люди, как указывает гороскоп, обладают своеобразным характером – они вспыльчивы, импульсивны, но при этом готовы пойти на уступки, любят быть в центре внимания, всегда протянут руку помощи, на них всегда можно положиться. Могучий Зелёный Деревянный Дракон готов поделиться своей силой с окружающими. В его жизни всегда есть место волшебству: риски оправданны, начинания удачны, а любовь взаимна. Родившиеся в 2024 году настолько талантливы, что им по плечу любая профессия.

Дети 2024 года

Малыш Дракончик с детства отличается самостоятельностью. Его мнение необходимо учитывать, так как иначе ничего не выйдет. Этот парень очень самоуверен, поэтому доверяет только фактам, для него нет авторитетов. Он пытается не показывать обиды, умеет разрешать ссоры. Он любознателен, любит учиться, радует родителей своими успехами.

Мужчины 2024 года

Мужчина Дракон 2024 года рождения не пугается соперничества. Он умный, красноречивый, обаятельный, славится бесконфликтностью, решает все проблемы через переговоры. А говорить он умеет – приятный и интересный собеседник, который не станет навязывать своё мнение.

Он не пытается нравиться противоположному полу, скорее женщины добиваются его расположения. Потому что парни Драконы настолько харизматичны, что представительницы прекрасного пола не могут пройти мимо. У него прекрасное чувство юмора. Когда этот мужчина находит свой идеал женщины, то ведёт себя с ней требовательно, потому что его вторая половинка должна быть самая лучшая.

Они благородны, честолюбивы, стремятся пробиться в начальство или обустроить свой бизнес. Упорства Дракону не занимать. Из него получается отличный руководитель, который всегда поможет своим подчинённым и советом, и делом.

Для парней других знаков символ 2024 года означает прогресс и процветание. Под его началом 2024 год станет благоприятным. Ожидается успех в карьере, удачное вложение денег. Если упорно трудиться, то можно получить желаемое. Улучшение финансового положения благотворно скажется на личной жизни.

Женщина 2024 года

Женщина 2024 года - обладательница высокого интеллекта и незаурядных творческих способностей. Она обожает быть в центре внимания, выделяется своей привлекательностью и добротой. Она – воплощение совершенства.

Дракон – обладательница неиссякаемого оптимизма, которым она заряжает всех окружающих и привлекает противоположный пол. Он ею очаровывается. Дракона невозможно вывести из себя, потому что она всегда держит свои эмоции под контролем, что тоже притягивает к ней мужчин. Она же выбирает самого достойного – благородного, честного и умеющего зарабатывать деньги. Она не станет строить отношения с неудачником или альфонсом.

Из Дракона получается отличный начальник, который выслушает, рассудит и никогда не станет давить на своих подчинённых. Напротив, станет для них другом и соратником.

Жизнь всех женщин в 2024 году будет яркой. Всё будет получаться словно по взмаху волшебной палочки: полезные знакомства, любовь, карьерный рост. Нужно слушать советы Дракона, правильно понимать его намёки. Страсть к работе не должна мешать любви.

Зелёный Деревянный Дракон и знаки Зодиака

Дракон-Овен. Уверенный, волевой и целеустремлённый человек. Всегда добивается поставленных целей, даже когда приходится для этого приложить немалые усилия. Он никогда не сдаётся. Обладает огромной энергией и желанием быть во всём первым. Будучи лидером, всегда ведёт за собой окружающих. Умеет найти нужные аргументы, чтобы в него поверили.

Дракон-Телец. Добряк и оптимист, который с лёгкостью заводит друзей, с которыми старается никогда не терять связь. Обладает чувственной натурой, поэтому обычно близко к сердцу принимает беды и неприятности окружающих. Всегда поддержит и придёт на помощь, приложив все силы для этого, часто в ущерб своим личным интересам. Дракон этого знака Зодиака обожает веселиться, поэтому с ним никогда не бывает скучно.

Дракон-Близнецы. Активные и яркие люди, полные энтузиазма. Они обладают высоким интеллектом и умением привлечь к себе внимание окружающих, так как являются лидерами. Но если в деловой сфере эти качества им помогают достичь высот в работе, то в личной жизни они только мешают. Мало кто хочет иметь рядом с собой партнёра, который привык делать всё по-своему. Не каждый сможет выдержать самоуверенность и напористость Близнеца.

Дракон-Рак. Тонкая личность, очень робкая и застенчивая, часто скрывающая свои эмоции при незнакомых людях, но при этом довольно эмоциональная в кругу близких. Приветливый и дружелюбный Рак всегда получает взамен от окружающих любовь и тепло. С ним легко общаться, потому что он всегда выслушает и переведёт даже самые сложные ситуации в шутку, тем самым разрядив обстановку.

Дракон-Лев. Сильная личность с огромной жизненной энергией, которая может ради своей цели горы перевернуть. Обладая творческой жилкой, Львы постоянно пытаются предпринять попытки воплотить в жизнь свои задумки. Но если в деловой сфере им это идёт только на пользу, то в любви их творческий потенциал становится преградой для создания крепкого и долгого брака. Хотя если они найдут «своего» человека, то смогут стать хорошими семьянинами.

Дракон-Дева. В этой личности сошлись две противоположности – спокойствие Девы и энергичность Дракона, которые проявляются в зависимости от обстоятельств. Они имеют свои неповторимые взгляды на жизнь, которые не всегда понятны окружающим. Именно поэтому и возникают спорные ситуации во время общения на работе, дома, в учёбе и других жизненных сферах.

Дракон-Весы. Это добрые и очень дружелюбные люди, имеющие сильный стержень, поэтому смогут постоять за себя и своих родных, друзей и близких. Они настойчивы, в меру упрямы и часто тщеславны, что, кстати, также помогает им достичь поставленных целей. С ними бывает сложно общаться, но зато окружающие знают, что Дракон-Весы никогда не предаст и обязательно придёт на помощь.

Дракон-Скорпион. Несдержанность и эмоциональность часто мешают в построении отношений с окружающими. В такие моменты лучше вовсе не трогать Скорпиона, иначе он просто снесёт всё вокруг себя, а потом будет жалеть о содеянном. Именно по этой причине у них и бывают любовные разрывы. Зато такой характер помогает достичь высот в спорте, поэтому им даже рекомендуется направлять свою энергию в спортивные состязания.

Дракон-Стрелец. Они всегда найдут компромисс даже в сложной ситуации, поэтому из Стрельцов получаются прекрасные дипломаты. Они всегда в курсе событий, как в мире, так и в жизни друзей. С ними никогда не бывает грустно, потому что у них всегда заготовлена какая-либо шутка, благодаря которой они смогут разрядить обстановку. Пользуются успехом у противоположного пола, поэтому в их жизни очень много романов.

Дракон-Козерог. С этими людьми не заскучаешь, потому что Козерог обязательно что-то придумает, чтобы заинтересовать окружающих. Обладая многогранной личностью, он является очень интересным человеком, к которому все тянутся, но раскрывает он свой потенциал постепенно, поэтому даже близкие люди не до конца понимают, на что способен Дракон-Козерог. В отношениях с противоположным полом могут быть трудности, но как только найдётся идеальный партнёр, все они тут же исчезнут.

Дракон-Водолей. У него сильный дух и большая выдержка. Стремится быть независимым, поэтому в работе часто выходит за рамки, да и в личной жизни не всё просто складывается. Очень долго не может найти свою вторую половинку. Но как только это происходит, то у него возникает любовь на всю жизнь. Обожает путешествовать и узнавать что-то новое, притом делать это ему комфортнее в одиночестве.

Дракон-Рыбы. Мечтательная личность Рыб под влиянием Дракона только усиливается. Они на всё смотрят сквозь розовые очки, поэтому проблемы проходят мимо них незамеченными. Их можно назвать удачниками, потому что у них всё получается легко. Рыбки не любят конфликтов, стараясь найти мирное решение проблемы.

Как утверждает гороскоп, характер рождённых в 2024 году во многом зависит и от знака Зодиака, под которым родился человек. Хотя не стоит забывать и о влиянии семьи на формирование личности. Поэтому при описании людей, появившихся в 2024 году, надо на всё в целом обращать внимание.