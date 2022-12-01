10 настоящих причин, почему парень игнорирует девушку

Наверное, вопрос «почему он меня игнорирует?» хотя бы раз в жизни задавала себе каждая девушка, когда парень, который ей очень нравится, на неё почему-то не обращает внимания. Главное, запомнить, что причин для этого множество, поэтому не стоит придумывать, что во всём виновата непривлекательная внешность, нестильный наряд, небогатый внутренний мир, возраст и другое. Прекрасному полу только дай повод к себе придраться. На самом деле парень может быть очень застенчивым или же он боится быть отвергнутым, а может, он сейчас нацелен на карьеру.

Топ-10 мужских причин игнорирования девушки

Дразнят друзья. Довольно часто самыми строгими судьями для парня являются друзья, которые дразнят его, поэтому он из страха произвести на них плохое впечатление делает вид, что девушка ему безразлична. Безусловно, такое поведение – признак незрелости, ведь если он испытывает симпатию, то ему должно быть наплевать на чужое мнение. Только закончились прошлые отношения. Есть вероятность, что он совсем недавно разорвал свои отношения. Притом произошло это в негативном ключе. Поэтому неудивительно, что он не готов к новому роману даже с той, которая ему безумно нравится. Если это так, то нужно действовать медленно и без нажима, иначе он может и сбежать. Только спокойствие и осторожность помогут растопить его сердце, и он снова будет готов любить и быть любимым. Неумение общаться с противоположным полом. Бывает и такое. Возможно, он просто ещё не созрел, ему нужно повзрослеть, прежде чем начинать отношения. А может быть, у него просто мало опыта, так как он по своей натуре нерешителен. В таком случае девушке нужно проявить инициативу. Если парень откроется, то значит, его игнорирование - следствие нерешительности. Сам не знает, что хочет. Многие парни путаются в своих чувствах: не понимают, нравится ли ему девушка, пришла ли пора встречаться или ещё нет. Им не понятно, отвечают ли им взаимностью, кто они друг другу – друзья или же кто-то больше. Они на распутье. В этом случае надо набраться терпения и дать ему разобраться, постепенно подталкивая к мысли, что всё-таки они не просто приятели. Только делать нужно всё это без спешки, потому что ни к чему хорошему скорое начало любовной истории не приведёт. Застенчивый парень. Девушки думают, что эта черта характера присуща только прекрасному полу, но это не так. Хотя большинство парней кажутся общительными, уверенными в себе и дерзкими, это не всегда так. Их стеснительность может быть одной из причин, по которой они игнорируют девушку. Робость часто является препятствием в любовных отношениях; она заставляет заикаться, когда он хочет подойти к понравившейся девушке, краснеть во многих ситуациях и смущаться. Поэтому девушка должна расположить к себе стесняшку, чтобы он мог ей довериться и ответить взаимностью. Неинтересная для него девушка. Это звучит жестоко, но это одна из причин, по которой парень может игнорировать девушку. И против неё невозможно возразить. И в этом случае ничего сделать нельзя. Стоит просто принять этот факт как данность и найти того, кто ответит взаимностью. Он не хочет серьёзных отношений. Есть вероятность, что он ко всем девушкам так несерьёзно относится, так как для него важнее интим, а не душевная близость. Поэтому не стоит переживать, что он игнорирует. Возможно, это даже к лучшему. Девушка не станет для него очередной, с которой он проведёт ночь и навсегда исчезнет. Боится быть отвергнутым. Некоторые мужчины боятся быть отвергнутыми, поэтому и делают вид, что не замечают девушку. Но если внимательно понаблюдать за ним, то можно и взгляд словить, когда на него не смотрит та, которая ему так интересна, и узнать о том, что он интересуется ей у друзей и знакомых. В такой ситуации нужно просто самой подойти к нему с каким-либо предлогом и завязать разговор. Занятой человек. Если для парня главная цель на данном жизненном этапе – добиться карьерного роста, то он может и не замечать девушку или же просто временно заставить себя не думать об отношениях. Ведь любовь, по его мнению, может помешать карьере. Здесь два варианта разворачивания событий – ждать, когда он достигнет свой цели либо строить отношения с менее занятым парнем. Он просто не любит девушек. Конечно, об этом стараются не говорить, но не стоит забывать, что есть и такие парни. И ничего с этим не поделаешь. Эту информацию нужно принять.

Эти 10 настоящих причин, почему парень игнорирует девушку, помогут ей не потонуть в собственных комплексах. Нужно помнить, что важнее всего не то, как человек ведёт себя, а что чувствует и думает.