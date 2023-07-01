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7 вещей, которые никогда нельзя хранить в холодильнике, по мнению экспертов

Сегодня холодильник используется для хранения не только продуктов, но разных других вещей – крема для глаз, батареек и т.п., потому что низкий температурный режим защищает их от бактерий и сохраняет срок их применения. Но многие сильно заблуждаются. Есть вещи, которые нельзя хранить в холодильнике, потому что им это может нанести больше вреда, чем пользы.

 

7 вещей, которые никогда нельзя хранить в холодильнике, по мнению экспертов

 

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Что не рекомендуется хранить в холодильнике

  1. Лак для ногтей. В последнее время принято, что любой косметический продукт надо хранить в холоде. И лак – не исключение. Многие эксперты придерживаются мнения, что лак при низком температурном режиме сохраняет цвет. Но это не так – холод заставит его быстро загустеть. А значит, лак придётся или выбросить, или применять к нему растворитель для разбавления.
  2. Помада. Ни в коем случае нельзя держать помаду в холодильнике, потому что её составляющие при холоде расслаиваются, конденсат способствует потере влаги. Хотя если помада растеклась от жары, то её можно на короткий срок поместить в холодильник, пока она снова не затвердеет.
  3. Кулинарные продукты в спреях. Низкий температурный режим может стать причиной взрыва спрея, поэтому сливки в спрее лучше хранить в кладовой.
  4. Соевый соус. Его часто хранят в холодильнике, хотя даже на самой этикетке соевого соуса написано, что это запрещено. Можно не волноваться, что соевый соус или другие острые соусы испортятся, если не будут стоять в холоде. В их состав входит уксус, который отлично защищает от бактерий.
  5. Кофе. Кто-то когда-то сказал, что кофе, хранимое в холодильнике, дольше будет свежим. Это не так. Так как он притягивает влагу, а это негативным образом отражается на его вкусе. И проблема даже не в том, что в холодильнике присутствует влага, а в том, что при каждой смене температуры – вынули-убрали в холодильник, накапливается конденсат.
  6. Батарейки. Самое большое заблуждение – хранить батарейки в холодильнике, чтобы они дольше служили. Да, холодная среда поможет продлить срок службы, но влажность вызовет конденсацию, которая спровоцирует появление ржавчины или других повреждений.
  7. Пищевая сода. Она прекрасно поглощает запахи и не даёт им распространяться на продукты. Но сода, хранящаяся в холодильнике, совсем не подходит для выпекания. Для кулинарных нужд больше подойдёт сода из шкафа, хранящаяся в герметичном контейнере.

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Теперь вы знаете, что нельзя хранить в холодильнике, а значит, не допустите ошибок, которые могут привести к неприятным последствиям, таким как, например, взрыв взбитых сливок в спрее.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 08:41

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