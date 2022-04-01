Никогда не кладите эти 15 продуктов в холодильник!

Для большинства людей холодильник - это место, где как можно дольше сохраняются продукты. В принципе, доля правды в этом есть: он - чудо современности, без которого не обходится ни одна семья. Однако есть определённые продукты, которые теряют свою свежесть, вкус и текстуру.

15 продуктов, которые лучше не класть в холодильник

Картофель. Его лучше хранить в подвале, где темно и прохладно. В холодильнике ему слишком холодно, что влечёт за собой разрушение крахмала, из-за чего плод становится зернистым и неприятным для употребления в пищу. К тому же, крахмал под влиянием холода превращается в сахар, что сильно портит вкус. Лук. Он очень быстро испортится в холодильнике, так как начнёт плесневеть. Лучше его хранить при комнатной температуре, избегая прямых солнечных лучей. Нарезанный и очищенный лук можно поместить в герметичный пакет, который положить в ящик для овощей. Чеснок. Обычно в холодильнике теряется его вкус. Чтобы этого не произошло, нужно его хранить в прохладном и сухом вентилируемом контейнере, например, в бумажном. Не стоит забывать о том, что чеснок может начать разлагаться после того, как нарушена его головка, поэтому зубчики его нужно использовать в течение 10 дней. Дыня и арбуз. Их нужно есть, когда они комнатной температуры, так как в холодном виде в них снижается содержание антиоксидантов. После нарезки можно хранить трое суток в холодильнике, но перед употреблением дать согреться в комнате. Мёд. Он кристаллизуется в холодильнике, становясь зернистым и твёрдым, с неприятным вкусом. Его нужно хранить при комнатной температуре. Затвердевший мёд можно восстановить, если подогреть банку с ним в тёплой воде. Хлеб. Он считается скоропортящимся продуктом, поэтому многие помещают его в холодильник, чтобы не плесневел. И в этом есть смысл. Но при охлаждении он сильно высушивается, теряя свой вкус. Хлеб рекомендуется хранить в хлебнице или кладовой. Для продления его срока годности можно заморозить, а после поджаривать по мере необходимости ломтики. Орехи. Их охлаждение продлевает срок годности и предотвращает прогоркание масла. Однако, находясь в холодильнике, теряется ореховый вкус, а также плоды начинают впитывать другие запахи. Лучше их класть в герметичную посуду и хранить при комнатной температуре. Если же они всё-таки хранились в холодильнике, то их можно поджарить немного на сухой сковороде и тем самым вернуть ореховый аромат. Кофейные зёрна. Их вовсе запрещено хранить в холодильнике, так как в них может появиться водянистый конденсат, из-за которого теряется кофейный вкус. Кофе нужно хранить в герметичной коробке при комнатной температуре. Помидоры. В охлаждённом виде они становятся мучнистыми и менее ароматными. Если томаты недозревшие, их нужно положить на подоконник, перезревшие лучше переработать и приготовить из них морс или заправку для борща. Острый соус. Ни в коем случае нельзя хранить его в холодильнике, так как потеряется вся острота. К тому же, в нём столько уксуса, что он никогда не испортится, даже находясь в комнатной температуре. Шоколадно-ореховая паста. Она идеально сочетается с тостами, фруктами, но, находясь в холодильнике, паста настолько затвердевает, что её просто невозможно намазать. К тому же, в охлажденном состоянии она теряет свой вкус. Поэтому следует знать, что неоткрытую банку пасты можно хранить в кладовой два месяца, а открытую - месяц. Яблоки. После холодильника они будут не настолько хрустящие, поэтому любители похрустеть могут спокойно хранить их в течение нескольких недель в комнате. Ну а разрезанные плоды можно положить на сутки в холодильник, тем самым продлив им срок годности. Авокадо. Найти его в спелом виде довольно сложно, но он не годится в пищу и как в слишком твёрдом (схож с сырым картофелем), так и в слишком мягком (чёрное) состоянии. Хорошо охлаждать авокадо только созревшее и когда нет возможности его тут же приготовить. Ягоды. Их лучше купить или сорвать свежие и тут же съесть или приготовить из них что-то. Когда же есть необходимость их сохранить, то можно в холодильнике, но несколько дней. Ягоды имеют особенность мокнуть и плесневеть. Косточковые плоды. Сливы, персики, абрикосы и нектарины лучше всего зреют при комнатной температуре. Хранить их лучше в бумажном пакете в кладовой. Однако перезревшие фрукты лучше положить в холодильник на пару дней в ёмкость для овощей.

Хотя считается, что эти 15 продуктов лучше не класть в холодильник, всё же иногда это допустимо: в нарезанном виде, перезревшие или же немного подпорченные, например, для компота. Они там смогут сохраниться пару суток в пригодном виде.