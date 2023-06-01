10 поступков, которые заставят вас понять, что мужчина больше не любит вас

Любая пара проходит через ссоры и недопонимания. Но если есть любовь, то всё возможно исправить. Однако часто мы не осознаём или не хотим воспринимать, что вторая половинка уже не питает прежних чувств, предпочитая находиться в состоянии неопределённости. Но всё же это неправильный подход, поэтому психологи и дали рекомендации, как понять, что мужчина больше не любит, и вовремя поставить точку на отношениях.

10 знаков, что мужчина вас больше не любит

Он не общается с вами. Отсутствие общения может указывать на то, что он больше не любит вас. Этот аспект на самом деле имеет важное значение в любых отношениях, потому как указывает на то, что существует шанс скорого их окончания. Обратите внимание и на то, что мужчина не игнорирует вас, но показывает, что больше не заинтересован в общении с вами. Это может быть показано как вербально, так и не вербально. Если так продолжается долгое время, то, скорее всего, его чувства к вам изменились. Он избегает вас. Ушли воспоминания о первых днях, когда вы не могли расстаться друг с другом. Если вы замечаете, что его раздражает даже один ваш вздох, то это сигнал: он вас больше не любит. Он всячески избегает вас. Даже если вы находитесь в одном доме. Это не может быть совпадением, это прямой признак разрыва отношений. Иногда, чтобы не встречаться с вами, он может даже придумывать бесполезные отговорки. Не игнорируйте эти знаки - примите окончательное решение сейчас. У него много секретов. С некоторых пор он стал скрытным, чего раньше не делал. Если ему приходится отвечать на звонки, то он прячет свой телефон, не оставляет его на виду. Если он вас любит, то должен делиться с вами всем и ничего от вас не скрывать, даже мелочей. Но вместо того, чтобы требовать от него объяснений такого поведения, у вас есть чувство, что вы не имеете права его об этом просить. Значит, чувства вашего партнёра уже не те, что раньше. Он злится без причины. Ваш партнёр всегда был терпелив, уступчив. Иногда даже больше, чем вы. Его внезапная перемена заставила вас задуматься, почему он теперь склонен злиться на каждую мелочь, которую вы делаете. Если мужчина не любит, он может неожиданно приходить в ярость, молчать или игнорировать бывшую любимую. Все попытки его привести в позитивное настроение приведут к ещё большей агрессии. Злость на ровном месте – это знак невозвратно потерянных отношений. Он не обращает на вас внимания. Вы можете понять, что он вас больше не любит, если мужчина больше не хочет участвовать в вашей жизни. Всякий раз, когда вы хотите поговорить с ним, он отвечает, что занят, постоянно игнорирует ваши просьбы. Он избегает вашего взгляда, не спрашивает, как прошёл ваш день, отдаёт предпочтение другим вещам, а не вашим потребностям. Чувства создаются из обмена, и, следовательно, если этого не существует, то, возможно, исчезла любовь. Также остерегайтесь равнодушия. Если вы знаете, что сделали что-то, что обычно разозлило бы его, а этого не произошло, то он может быть безразличен ко всему, что вы делаете. Забывает о специальных датах. День рождения, день святого Валентина, юбилей. Все особые даты, которые он никогда не забывал, а тут вдруг у него с памятью стали проблемы. Те, кто любит друг друга, с удовольствием вспоминают и любят каждый день, проведённый или предстоящий вместе. Если позже он решит провести ваш день рождения с друзьями и не уделит вам времени в течение дня, считайте это верным признаком того, что он вас больше не любит. Он перестал говорить слова любви. Не все одинаково выражают чувства, потому что некоторые больше склонны действовать, чем говорить. Но всё же, если он в последнее время перестал говорить «я люблю тебя» или «я скучаю по тебе», возможно, пришло время признать, что он больше не любит вас. Он не появляется с вами на публике. Когда ваш мужчина не хочет появляться с вами на публике или не представляет вас как свою пару, это может означать, что он недостаточно вас любит. Когда мужчина любит, то он хочет всем показать свою возлюбленную, чтобы похвастаться, что у него такая женщина. Если же он перестал это делать, то стоит задуматься, есть ли у него к вам чувства. Он принимает собственные решения. Всё, о чём до этого договаривались, теперь стало его личным решением. Вы пытаетесь понять, что происходит у него в голове, потому что он больше не говорит с вами о проектах и о том, чем занимается. Не вовлекает вас в свою жизнь, как в личную, так и в работу. Он хочет всё делать сам и держать все свои мысли и планы при себе. Чувства, которые он испытывал к вам, остались в прошлом, и это определённо нехороший знак. Сравнивает вас с другими. Он указывает на каждый ваш маленький недостаток, считая это поводом для сравнения вас с другими женщинами, особенно со своими бывшими. Ни один мужчина, влюблённый в свою партнёршу, не поставит её на один уровень с другими, он будет любить все её недостатки, постарается помочь ей стать лучше.

Зная, как понять, что мужчина больше не любит, каждая женщина сможет вовремя поставить точку на отношениях, которым пришёл конец, а значит, не будет мучить ни себя, ни своего партнёра.