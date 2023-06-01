Характер домашних животных по знаку зодиака. Узнай гороскоп своего любимого питомца!

Учитывая, что астрология оказывает глубокое влияние на наш человеческий мир, само собой разумеется, что она также влияет и на жизнь наших питомцев. В зависимости от того, какой у него знак Зодиака, питомец может быть добрым и ласковым или же агрессивным и эгоистичным, а также застенчивым и пассивным. Поэтому, приобретая домашнее животное, желательно заглянуть в гороскоп, чтобы сразу же выяснить, какой характер будет у маленького друга.

Гороскоп домашних животных

Овен

СОБАКИ. Они хотят быть лидером дома. Выведите собаку за город, и вскоре она будет бегать между кустами или высокой травой, ведя за собой. Уиппеты, борзые и охотничьи собаки рождаются именно под знаком Овна. Большинство собак-Овнов не выносят, когда их держат на поводке, они должны лихорадочно исследовать каждый закоулок в своём окружении, чтобы оставить свой след в мире. Питомец этого знака Зодиака совершенно нетерпим к другим собакам, будет пытаться их подчинить, как и остальных обитателей дома своего хозяина.

КОТЫ. Живут поодиночке и иногда их можно не увидеть целыми днями. Они будут питаться повсюду, кроме хозяйского дома. Как и их собачьи собратья, они нетерпимы к другим домашним животным, которых считают незваными гостями – аквариумные рыбки будут съедены, а попугайчики общипаны. Ночью, если кошка остаётся на улице, её гневное мяуканье можно услышать на фоне остальных кошек, остающихся на её территории. Скорее всего, живот кота-Овна уже покрыт боевыми шрамами, а ухо порванное.

Телец

СОБАКИ. Преданны, верны и легко поддаются дрессировке. Из них получаются идеальные собаки-поводыри, и они любят детей. Псы этого знака Зодиака - большие, пушистые, и всем нравится их нежный характер. В молодости они сильные, но с возрастом набирают вес. Редко можно найти пожилую собаку Тельца без избыточного веса. Их первая любовь — еда, и, о чудо, они обожают музыку. Осчастливить собаку сможет… произведение Бетховена, животное будет сидеть и слушать часами или же вовсе подвывать. Тельцы-собаки не двигаются много или очень быстро, за исключением редких случаев, когда они чувствуют себя атакованными или под угрозой.

КОТЫ. У многих животных этого знака Зодиака большие красивые глаза. В молодости они могут легко выиграть конкурс красоты, особенно если кошка - голубоглазая сиамка. С возрастом животное будет больше похоже на мягкую подушку, покрытую мехом. Никогда не нужно кормить своего питомца такими угощениями, как свежая рыба, иначе есть риск, что оно откажется есть что-либо ещё, кроме рыбных лакомств. Эти кошки часто садятся на колени в поисках бесконечного баловства.

Близнецы

СОБАКИ. Эта собака никогда не устаёт и требует постоянного внимания. Обожает новые знакомства – с радостью последует за друзьями, присматривающими за ней во время отъезда хозяев. Обучаемые – они могут научиться притворяться мёртвыми или кувыркаться через горящие обручи. Собака-Близнецы — эксгибиционист, любит, чтобы её видели. Борзые Близнецы являются самыми быстрыми бегунами в мире. Но важно следить за своей собакой-Близнецом, так как она склонна быть неверной и убежать навсегда!

КОТЫ. Будучи самым общительным знаком зодиака, животное, кажется, понимает, о чём мы говорим. Оно даже может ответить мяуканьем. Кошка-Близнецы является гиперактивным животным, элегантным, с густой светлой шерстью и имеет хорошее зрение. Глаза этих кошек исключительно яркие. Быстро учится сама открывать даже плотно закрытые двери, поэтому спрятаться от неё не получится. Древние астрологи называли кота-Близнеца повелителем воробьёв, так что не стоит удивляться, если животное смело принесёт домой мёртвых птиц!

Рак

СОБАКИ. Не надо кричать команды своей собаке-Раку, иначе она заплачет. Собаки-Раки самые чувствительные из всех знаков зодиака, они обидчивы и капризны. Псу необходимо знать, что он нужен и поэтому постоянно требует внимания через ласки и добрые слова. Рак - прекрасный родитель, поэтому ему нужно позволить иметь помёт, если это возможно, прежде чем в конечном итоге стерилизовать. Это животное хорошо ладит с детьми и думает, что оно - один из них. Любит воду и будет стараться оставаться в воде, пока её не вытащишь.

КОТЫ. Это животное ведёт исключительно ночной образ жизни. Его будет трудно увидеть бодрствующим днём, но ночью он очень активен. Обожает звук собственного голоса, поэтому утром обязательно захочет «спеть» пару песенок под ухом своего хозяина. К счастью, он не склонен к дракам и очень застенчив. Ласковое и нежное животное.

Лев

СОБАКИ. Уверенное в себе животное, бесстрашное и гордое. Из него получается отличная полицейская собака, которая не боится преследовать преступников, проникать в горящие здания и вынюхивать бомбы. Эту собаку хвалят за храбрость и царственность, и она не может игнорировать её. Её тщеславие не знает границ, она любит быть в центре внимания. Лев-Собака яростно предан и скорее умрёт, чтобы защитить хозяина, чем допустит, чтобы ему причинили вред. Он отличный сторожевой пёс, но может бояться кошек.

КОТЫ. Всегда в отличном здравии и знает, что ему очень повезло, девять жизней — это только начало. Говорят, что эти животные рождаются в богатых семьях. У большинства кошек длинная шерсть. Избалованные и изнеженные кошечки способны заставить потратить кучу денег, чтобы полежать в тёплых и мягких корзинах. Они общительны, в характере животного отсутствует высокомерие, к тому же он очень верен и искренен.

Дева

СОБАКИ. Самый чистоплотный пёс. Любит рутину, поэтому прогулка должна происходить в одно и то же время каждый день, как и приём пищи. Под этим знаком лучше всего чувствуют себя овчарки. Они станут работать от рассвета до заката и будут довольны своей продуктивностью. Традиционно Дева управляет мелкими животными, поэтому под этим знаком чаще рождаются игрушечные собачки, такие как чихуахуа. Все собаки-Девы лояльны и ждут от хозяев такой же стойкости.

КОТЫ. Очень требовательны, они не терпят присутствия в доме других животных, за исключением крайних случаев. Если хозяин хочет, чтобы кот был счастлив, нужно, чтобы у него была лучшая еда, которую подают в одном и том же месте и в одно и то же время, каждый день. Как и их собачьи собратья, кошки-Девы кристально чисты и могут тратить больше времени на то, чтобы прихорашиваться, чем пачкаться. Кошки, рождённые под этим знаком, не любят ловить мышей и, скорее, будут играть, чем убивать их. У них есть склонность к аллергии, и их нежная кожа может плохо реагировать на блошиную пыль.

Весы

СОБАКИ. Нельзя сказать «нет», когда эти большие карие глаза просят еды перед хозяйским столом. Собаки-Весы очень убедительны, а также манипулятивны. Животные этого знака ненавидят одиночество и плачут, когда их владельца нет дома. Они также нуждаются в компании других собак и любят мир и гармонию в своём окружении. Их худший недостаток в том, что они могут быть смехотворно упрямыми. Если пёс решит не выходить, ничто не сможет убедить его в обратном.

КОТЫ. Совершенно нерешительны. Они не знают, хотят ли они войти или выйти, они суетливы в еде и будут перебираться с колен к батарее или на кушетку, пытаясь найти наиболее удобное место. Для кошек-Весов ничего не бывает достаточно хорошим, и они могут жить с нереалистичными ожиданиями. Знаком управляет планета Венера, поэтому не стоит пугаться, если кот временами выглядит вялым, возможно, он влюблён. Судьба такова, что кошки-Весы всегда будут знать, как слиться с окружающей средой, например, полосатый кот может даже соответствовать коврику на кухне!

Скорпион

СОБАКИ. Он может любить или ненавидеть со страстной силой. При плохом обращении собака-Скорпион никогда не забудет, но и помнит, когда с ней обращаются правильно. Скорпион управляет секретами, и, возможно, именно поэтому собаки, рождённые под этим знаком, становятся лучшими следопытами. Они способны учуять даже малейшие следы запаха. Это идеальный знак для следопытов, кокер-спаниелей или любой собаки с острым обонянием.

КОТЫ. Обычно животное этого знака - идеально чёрного цвета с глубокими изумрудными глазами. Кот-Скорпион, словно телепат, будет знать, о чём думает хозяин, почувствует опасность и придёт на ужин за мгновение до того, как его позовут. Кошка-Скорпион — священная кошка, почитаемая египтянами. Это странно и загадочно, но она может принести удачу и защиту.

Стрелец

СОБАКИ. Это вихрь гиперактивной энергии в молодости. По мере взросления они становятся более управляемыми, мускулистыми и крепкими. Обычно под этим знаком рождаются крупные собаки, такие как немецкие овчарки, лабрадоры и бобтейлы, а также длинноногие собаки, такие как афганская борзая. Огненный знак с планетарным управителем Юпитером делает этих собак исключительно храбрыми и удачливыми. Они очень надёжны и особенно подходят для работы со слепыми. У них приятный характер, они умеют играть и веселиться.

КОТЫ. Они склонны к непредсказуемости, из-за чего часто оказываются не в том месте и не в то время. Им нравится ласка, но они ненавидят, если их крепко обнимают, после чего они поворачиваются и уходят. Они культивируют свою свободу. Шерсть или усы могут быть очень длинными, как у лошади, в основном эти коты активны и энергичны.

Козерог

СОБАКИ. Говорят, что собаки-Козероги выглядят старыми с момента своего рождения, потому что они очень спокойные и медлительные. Породы-Козероги могут выдерживать холодный климат: сенбернар или хаски, а приземлённый характер этого знака делает их небоящимися тяжёлой работы. Однако из-за того, что они находятся под эгидой Сатурна, всё, что они делают, может занимать непомерно много времени. Прогулка с собакой-Козерогом может раздражать, потому что она всегда опаздывает. Они упрямы и могут игнорировать команды.

КОТЫ. Одни из самых эгоистичных кошек рождаются под знаком Козерога. Они съедят еду, примут ласки и уйдут, как будто не существует хозяина. Не любят домашнюю жизнь и больше подходят для улицы, как дикари. Под этим знаком рождается много бродяг, потому что их часто бросают, когда они совсем маленькие. Животные этого знака могут быть довольно скучными и нелюдимыми.

Водолей

СОБАКИ. Собаки-Водолеи танцуют под ритм сумасшедшего барабанщика. Они будут выступать в цирке, им понравится быть на телевидении, и иногда они могут казаться более человечными, чем любая другая собака. Но их сердца всегда с себе подобными, и они любят бегать с товарищами, хотя и немного беспорядочно. Счастливая собака-Водолей — это та, которой даётся как можно больше свободы, они просто обожают, когда их отпускают с поводка.

КОТЫ. Очень эксцентричны. Могут предпочесть шоколад рыбе, их лучшие друзья — птицы, и они спят в собачьей корзине. Любят принимать ванну. Кот-Водолей также очень независим, хозяин ему нужен только для того, чтобы обеспечить его едой, поэтому не стоит ждать от него большой привязанности. Водолеев всех видов привлекает работа на телевидении, поэтому эти животные могут стать звездой шоу или рекламы.

Рыбы

СОБАКИ. Они неряшливы и рассеянны. Могут бродить вокруг костра, корзины и миски как будто что-то ищут, а потом сесть и задуматься. Рыбы – водная собака, и завершение дня прогулкой у моря было бы для неё идеальным. Она может даже любить есть рыбу! Традиционно у собак этого знака Зодиака очень слабые лодыжки, они склонны к травмам ног и часто хромают.

КОТЫ. Это Элизабет Тейлор из кошачьего мира. Ошейник, украшенный бриллиантами, обязателен. Иногда это животное может расхаживать с высоко поднятым носом и прямым, как палка, хвостом, как самое гордое и независимое животное. Затем через несколько мгновений оно жаждет крепких объятий. Кошка-Рыбы — это своеобразная смесь противоречивых эмоций. Если бы эти животные могли произнести одну часто используемую фразу, это наверняка была бы фраза: «Я не знаю, чего хочу, но хочу прямо сейчас!» Они чрезвычайно интуитивны и сразу узнают, счастлив ли человек или нет.

Выбирая домашнее животное, лучше посмотреть его гороскоп, чтобы понять, какой у него знак Зодиака и смогут ли ужиться питомец и хозяин. Это поможет создать гармоничный союз человека и животного.