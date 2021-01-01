Первые в рядах зоозащитников. Те самые неравнодушные, которые никогда не пройдут мимо голодной бездомной собаки, не угостив её. Люди, забирающие домой уличного котёнка, даже если в квартире живёт уже целый прайд. 6 знаков Зодиака, которые любят животных больше всего на свете, просто не могут поступать по-другому. По зову сердца они открывают приюты для зверушек, ищут хозяев для бездомышей, подкармливают. Давайте посмотрим, кого конкретно звёзды одарили большим и открытым сердцем.

Знаки Зодиака, которые любят животных

Овен. Несмотря на огненную внешность и боевой характер, в глубине души подопечные Марса – плюшевые медвежата. Овен непременно заводит домашнего питомца, за которым трепетно ухаживает. Общение со зверями усмиряет воинственность людей этого знака, радует и воодушевляет. Телец. Братьев наших меньших любит больше, чем людей. Телец абсолютно комфортно себя чувствует в окружении животных и птиц, охотно заботится о многоголовом хозяйстве. Времяпрепровождение с четверолапыми друзьями ему не просто нравится, а помогает расслабиться и забыть о стрессе. Рак. Внешняя суровость - напускная. Рак может резко отнекиваться от щенка или котёнка, но, если малыш поластится, не устоит – растает. Фаворитам Луны важна взаимность, настоящая преданность. Они одинаково относятся к зверью крупному и мелкому, лохматому и чешуйчатому. Этот знак Зодиака определённо близок к природе. Дева. Вот у кого самые породистые котики, самые ухоженные пёсики и птички с великолепным словарным запасом. Скрупулёзная Дева чётко и методично выполняет все рекомендации зоологов и ветеринаров. Её радует безмолвная благодарность питомца, ощущение нужности живому существу и ежедневная необременительная суета. Стрелец. Подопечные Юпитера лучше всего ладят с лошадьми и собаками. Ценят ум и преданность. С удовольствием возятся и дрессируют четвероногого друга. Впрочем, могут клюнуть и на экзотического представителя фауны. В лепёшку разобьются, чтобы создать такому комфортные жизненные условия. Рыбы. Неудивительно, что самый заботливый и сострадательный знак Зодиака попал в шестёрку. Если бы у нас был рейтинг, Рыбы заняли бы в нём первое место. Они готовы часами стоять на митингах против натуральных шуб, создавать приюты и честно собирать пожертвования в пользу бездомышей.

По мнению астрологов, именно эти знаки Зодиака больше всего любят животных. Друзья, а вам не кажется, что звездочёты перечислили не всех? Например, забыли о Водолее.