8 неожиданных вещей, которые сводят мужчин с ума в женщинах

Многих женщин, особенно влюблённых в мужчину, интересует вопрос, что же может свести его с ума? Все мы знаем, что сильный пол любит глазами, но это не означает, что соблазнить их могут только длинноногие красотки с фигурой 90-60-90. На самом деле, парням в девушках нравится часто то, что они сами считают недостатками, например, веснушки или маленькая грудь. Вот список самых внезапных женских вещей, привлекающих мужчин.

8 вещей, которые точно сведут парней с ума

Простое нижнее бельё и длинная ночная рубашка. Соблазнительное нижнее бельё на самом деле не настолько привлекательно для парней, как длинная рубашка, пижамка с мишкой на груди или простое хлопковое бельё. Мешковатость и простота безумно привлекают мужчин потому, что в таком виде девушка расслаблена, а значит испытывает комфорт рядом с ним, что безумно притягательно в ней. Его рубашка на голое тело. После близости многие женщины надевают рубашку своего парня и используют её в качестве домашней одежды – носят после душа или же чтобы перекусить с ним. Мужчины от любимой в таком виде просто сходят с ума. Кстати, им также нравится, когда девушка носит рубахи без нижнего белья и в повседневной жизни. Растрёпанная причёска. Для мужчин нет ничего более соблазнительного, чем взлохмаченные или же спутанные волосы. Ведь в таком виде она такая уютная и домашняя. Стоит задуматься, а не зря ли девушки тратят кучу времени и средств на укладку, плойки, утюжки и щипцы ради идеальной причёски, если мужчины хотят видеть их простыми и естественными? Возможно, им нравится сама женщина, а не её безупречный макияж, одежда и укладка. Аромат шампуня на волосах. Мужчины часто говорят, что предпочитают естественный запах волос женщины. Но на самом деле, это аромат шампуня, который впитался в тело. У парня даже дыхание учащается, когда он находится рядом с любимой, у которой распущены свежевымытые волосы. Очки. Некоторые женщины очень стесняются носить очки при своём партнёре, считая, что это его может оттолкнуть, но на самом деле всё совсем наоборот. Девушка в очках создаёт впечатление или хрупкой, беззащитной и умной, интересной особы, с которой можно поговорить на любую тему, или, напротив, уверенной и независимой, которая может в постели показать себя львицей. Веснушки. Многие девушки очень стесняются этого солнечного дара, прибегая к разным ухищрениям, чтобы скрыть его. В ход могут пойти как плотные слои тонального крема, так и вещи с длинными рукавами, шляпы. А ведь парни просто в восторге от обладательниц веснушек, они их притягивают, как магнит, так как женщина, демонстрирующая свои плечи, руки, свою естественность, показывает, что она не подвержена чужому мнению. Это тоже сильно привлекает сильный пол. Босые ноги. В давние времена, когда женщины не имели права даже показывать щиколотки, не говоря уже о большем, босые ноги являлись намёком на наготу, ведь это значило, что на даме нет чулок, что не оставляло равнодушным ни одного мужчину. Прошли столетия, но парни до сих пор считают девушек с босыми ногами очень притягательными. Спонтанный смех. Умение смеяться над простыми вещами говорит о прекрасном чувстве юмора и прекрасном настроении. А ведь никто не любит грустных людей с багажом неприятностей. Плохое настроение может оттолкнуть и положить конец ухаживаниям. Поэтому девушкам нужно смеяться и улыбаться, несмотря ни на что.

8 неожиданных вещей, которые сводят мужчин с ума в женщинах, часто связаны с женской естественностью, поэтому не нужно делать из себя идеальную куклу. Мужчины любят настоящих девушек, с которыми уютно и комфортно.