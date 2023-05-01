Ваш парень энергетический вампир? Вот 9 типов эмоциональных вампиров и как от них избавиться

Среди вашего окружения явно есть люди, в присутствии которых вы чувствуете тревогу, страхи, депрессию или неуверенность в себе. Они высасывают из вас весь позитив, поэтому их часто и называют эмоциональными вампирами. Но как сложно признать, что все эти признаки есть у вашего любимого человека. Получается, что ваш парень - энергетический вампир, а значит, нужно поставить жирную точку на отношениях, пока он не вытянул из вас все силы. Но ведь вы его так любите и не представляете свою жизнь без него, но и с ним вы не чувствуете себя комфортно и уютно. Так что делать в этой непростой ситуации? Во-первых, не отчаиваться, а разобраться, как понять и принять его непростое поведение, а во-вторых, разобравшись, постараться ограничить его негативное воздействие на вас. Сделать его более безобидным.

9 типов энергетических вампиров. Как избавиться от влияния вашего парня - эмоционального вампира?

Нарцисс. Самый опасный из эмоциональных вампиров. Это люди без сочувствия, поэтому их не волнуют ваши чувства. Имея дело с нарциссом, вы должны понимать, что он - эмоционально ограниченный человек и не способен испытывать эмоции, как вы. Чтобы нейтрализовать его, вам нужно признать свою ценность и снизить свои ожидания от него. Максимально эмоционально дистанцироваться от парня-вампира. Сосредоточиться на том, чтобы ваша самооценка исходила от вас самих, а не от попыток угодить ему. Он ощутит вашу независимость от его суждений, поэтому и не сможет больше довлеть над вами. Жертва. Среди эмоциональных типов вампиров жертва — это тот, кто постоянно говорит обо всём плохом, что с ним случилось. Проблема, однако, не в том, что он жалуется, а в том, что он не заинтересован решать возникшие сложности. Поэтому отпустите мысль, что вы действительно можете ему помочь, потому что он не нуждается в вашей помощи. Вы можете, конечно, попробовать, но парень энергетический вампир тут же обвинит вас в своих проблемах. Ваша задача - защитить себя от его негатива, поэтому, когда увидите все признаки вашего вовлечения в его проблемы, прекратите с ним разговор или переведите его в другое русло. Контролёр. Это вампир, который хочет, чтобы вы всё делали так, как хочет он. Он же будет контролировать то, как вы поступаете, что говорите, что делаете и, в конечном счёте, кем вы являетесь. Когда он даёт вам совет (часто непрошенный), то объясняет, что это только в ваших интересах, но если вы выражаете другое мнение, заставляет вас чувствовать себя неадекватным. Чтобы нейтрализовать контролёра, привнесите в ваши отношения напористость. Просто поблагодарите человека за совет, но скажите, что всё равно будете делать всё по-своему, потому что вам так больше нравится. Не бойтесь возразить контролёру и сказать «Спасибо, но нет». Он не имеет права указывать вам, что делать и как жить. Болтун. Он постоянно говорит о себе, своей жизни, своих проблемах и драмах вокруг себя, не оставляя места для вас. Болтун, по сути, не интересуется вами или вашими чувствами, потому что вы просто аудитория, слушающая его. Это может заставить вас чувствовать себя истощённым, неважным и игнорируемым. В этом случае используйте прямое общение: для смены темы проявите инициативу и напористость, потому что более мягкие сигналы от вас «разговорчивый» вампир не улавливает, так как он никого не слушает. Драма-лама. Термин шутливый, потому что он относится к модному животному, но он, безусловно, передаёт представление об этом типе эмоционального вампира. Это человек, который всё преувеличивает в негативном ключе: даже самые незначительные детали, например, его не заметил знакомый на улице или не ответил на приветствие, — это для него уже драма. По возможности постарайтесь не ввязываться в его разговоры. Если вы не можете избежать их, остановите их как можно скорее. По-другому не получится. Критик. Этот человек всегда критикует вас или что-либо вокруг него. Ничто никогда не бывает достаточно хорошим для него, поэтому он всегда будет придираться и делать бесполезные и грубые комментарии. Не может ни о ком сказать ничего хорошего, он груб и критичен. Имея дело с критиком, постарайтесь не принимать его комментарии на свой счёт и помните, что он просто передаёт вам свои негативные чувства и проблемы. Думайте, что вы придаёте силу тому, на что обращаете внимание. Поэтому не обращайте внимания на его критику и как можно скорее смените тему. Судья. Судья — вампир, который отрицательно судит всех окружающих, тем самым и вас подвигая к сомнению в их честности и открытости в общении с вами. Он токсичный человек, потому что распространяет неуверенность и негатив. Если вы имеете дело с таким эмоциональным вампиром, вам нужно дистанцироваться от того, что он говорит. Сохраняйте спокойствие и не принимайте всерьёз комментарии «судьи». Главное, не показывайте ему, что он смог на вас оказать влияние, иначе он станет ещё больше довлеть над вами. "Я лучше тебя". Это человек, который всегда пытается вам помочь, чтобы показать, насколько он всё делает лучше вас. Этот тип эмоционального вампира заставляет вас чувствовать себя незащищённым, маленьким и нерадивым. Попытайтесь понять, что этот способ навязывания своего превосходства, напротив, проистекает из глубокой неуверенности в себе. Однако не думайте поощрять его, потому что его эго ложно. Всегда помните, что вы хороши и у вас всё получится, даже если вы будете действовать не так, как предлагают эти эмоциональные вампиры, говорящие о своём превосходстве. Невиновный. Из всех эмоциональных вампиров этот парень самый опасный. Ведь как понять, что он причиняет вам боль, если он такой беспомощный? Вам хочется ему обязательно помочь. Однако вскоре ситуация может выйти из-под контроля, ведь парень всё чаще и чаще станет просить вашего вмешательства и, если вы ему откажете, постарается вызвать у вас чувство вины, ведь он играет на том, что вы предложили помощь. Чтобы сбежать от него, есть один-единственный способ — это сказать ему твёрдое «нет». Поймите, это не делает вас плохим человеком, скорее, наоборот, вы и его спасаете от зависимости от вас.

Если ваш парень энергетический вампир, вам нужно в первую очередь начать работу с себя – научитесь правильно общаться с ним. Это вам поможет избежать психологических проблем, а также показать ему, что вы сильнее его, а значит, он не сможет оказать на вас негативное влияние.