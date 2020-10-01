10 типов энергетических вампиров в офисе. Как защититься от них?

Для многих работа – это место лишь для зарабатывания денег и не более, поэтому так тяжело настроиться на рабочий лад после выходных. И даже если и получается собрать волю в кулак, найдя что-то позитивное в утре понедельника, встреча с некоторыми коллегами может привести к полному душевному опустошению. Буквально пара минут общения с ними вытягивает всю энергию – возникает желание развернуться и пойти домой. Спрашивается, в чём причина такого состояния? Оказывается, в офисном вампире, который качает все силы со своего донора-коллеги. Вот 10 типов энергетических вампиров, с которыми вы сталкиваетесь в офисе, и эффективная стратегия, как защититься от них.

Офисный вампиризм. Что это и как с ним справиться?

Офисный вампиризм знаком только категории тех людей, кто по своей природе обладает впечатлительностью и альтруизмом. Они всегда готовы прийти на помощь. Именно они и становятся главными донорами вампиров-коллег, которые ежедневно качают с них энергию, чтобы пополнить свои силы.

10 типов офисных вампиров и стратегия, как от них защититься

Существует 10 типов офисных вампиров, некоторые из них довольно милые, поэтому и не вызывают подозрения у окружающих.

1. Пессимист. Он постоянно и навязчиво рассказывает, как несправедливо к нему относятся на работе. Начальник ругает только его, главный бухгалтер недоплачивает только ему, а коллега за соседним столом постоянно просит о помощи, а сам отказывает, когда его просят помочь.

Как быть? Нужно научиться не поддерживать его вечное недовольство всем и вся, находя повод как можно поскорее прекратить поток его жалоб. Очень скоро он отстанет.

2. Критик. Он жесток, поэтому и пытается любыми способами довести своего донора до плача, часто давя на самое больное.

Как быть? Ни в коем случае не стоит вступать с ним в дискуссию, стараясь всеми способами подальше уйти из поля зрения критика. Если же он всегда рядом, то во время общения с ним нужно постараться перевести всё в шутку. Это сильно расстроит вампира, так как он ждёт огорчение и грусть, а не веселье и юмор.

3. Нытик. Он постоянно требует внимания, чтобы рассказать всем о своих неприятностях, даже если их на самом деле нет. Он обожает, когда донор решает надуманные им проблемы, пока он ноет, как жизнь ужасна.

Как быть? Предложить ему самому найти выход из сложившейся ситуации, задав простой вопрос: «И что ты собираешься делать, чтобы изменить обстоятельства?» Именно этого вампир как раз и не ждёт.

4. Непоследовательный. Ему невозможно ничего доверить, так как он всегда готов выполнить любую работу, но когда дело касается её выполнения, то у него обычно возникают какие-то проблемы – застрял в лифте, бабушка заболела или же золотая свадьба у родителей. Поэтому всё приходится брать на себя донору.

Как быть? Идеальный вариант: делить задание таким образом, чтобы каждый нёс ответственность только за свой фронт работы. И об этом стоит оповестить начальство. Ну и, конечно, не соглашаться на просьбы вампира помочь, придумав собственную причину отказа от помощи ему.

5. Высокомерный. Он считает, что именно на нём держится всё производство, и обязательно об этом всем напоминает. Но только впечатлительные коллеги от этого страдают, так как именно их высокомерный хвастун выбирает для сравнения собственных достижений с их промахами.

Как быть? Ни в коем случае нельзя позволять сравнивать себя с кем-либо, так как нет людей, совершенных во всём. И об этом нужно помнить. Важно обязательно указывать высокомерному вампиру на его ошибки.

6. Завистливый. Этот тип вампиров, в отличие от предыдущего, указывает на свои недостатки, сравнивая их с достоинствами донора. Но при этом он не пытается достичь его высот, так как тогда у него не будет повода рассказать, что всё у него плохо на работе, потому что, например, нет такого образования, как у донора, которое ему дали богатые родители, или же такой красоты, поэтому всё руководство смотрит только на внешность донора, а не на его работу и т.п.

Как быть? Указывать на его достижения, хвалить его за любую работу. Вампир этого не ожидает, поэтому и не сможет использовать свою излюбленную тактику завидовать всему на свете.

7. Манипулятор. Он обожает провоцировать донора на агрессию, вызывая его на споры с другими коллегами или начальством. Сделав своё дело, он всегда стоит в стороне и просто наблюдает за конфликтующими.

Как быть? Ни в коем случае не стоит реагировать на провокации. Равнодушие очень скоро надоест манипулятору. И он займётся поиском другого донора.

8. Благодетель. Он всегда сочувствует своему донору, заботится о нём, тем самым делая его зависимым от себя, наращивая свою силу и значимость.

Как быть? Нужно стать самостоятельным человеком, способным справиться с любыми трудностями собственными силами.

9. Разговорчивый. Он обожает поболтать. Часто разговоры далеки от работы. Это может быть рассказ о соседях, обсуждение политики или походов по магазинам. Ему важно, чтобы его как можно дольше слушали. И тот, кто его не останавливает, и становится донором.

Как быть? Нужно научиться останавливать его поток информации, сделав вид, что сейчас очень много работы, или же притвориться, что нужно срочно куда-то бежать. Нет слушателя – нет и болтуна.

10. Льстец. Он заставляет донора поверить в своё превосходство над льстецом, от чего человек расслабляется и начинает допускать множество ошибок. Чем вампир обязательно воспользуется.

Как быть? Никогда никому не доверять. Лучше несколько раз перепроверить свою работу, не полагаясь на мнение окружающих. Оно может быть обманчиво, особенно если его высказал вампир-льстец.

Зная, что такое офисный вампиризм и как с ним справиться, можно не только улучшить свою жизнь, но и подняться по карьерной лестнице, получить большую премию или же повышение по службе. Главное, понять, кто «сосёт» энергию, а кто является настоящим другом.