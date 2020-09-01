7 советов, как защититься от людей с негативной энергетикой

Не стоит всех людей, которые по какой-то причине вам неприятны, записывать в список личностей с негативной энергетикой. На самом деле к ним относятся навязчивые, настойчивые особы, после общения с которыми появляется раздражение, жалость к себе и собеседнику, а также переутомление. Довести до такого состояния, кстати, может даже гиперопека или же повышенное внимание. Единственное желание при общении с таким человеком – это поскорее уйти от него подальше. Однако не всегда это возможно, так как это может быть родственник, начальник или же брачный партнёр, поэтому важно знать, как защититься от людей с негативной энергетикой, чтобы не потерять все ваши силы.

Как защититься от людей с негативной энергетикой

Не спорьте. Излучатели негативной энергии очень любят провоцировать спорные ситуации, чтобы вывести своего собеседника из равновесия. Поэтому нужно постараться в общении с ними придерживаться нейтралитета. Даже если вы уверены, что правы на 100%, постарайтесь удержать свою точку зрения при себе. Это не значит, что вы должны со всем соглашаться. Просто переведите разговор со спорной темы в другое русло или же найдите причину как можно быстрее закончить непростой диалог. Установите личные границы. Непросто общаться с людьми, которые завязли в проблемах, но при этом не готовы их решать, так как для них важнее – ныть. Таким образом они пытаются переложить свои трудности на плечи других. До тех пор, пока вы не прекратите их слушать (а ведь многие из нас не желают казаться грубыми и чёрствыми, поэтому и не прерывают бесконечные жалобы), с вас будут качать энергию. Чтобы это не произошло, нужно установить личные границы. Если же сразу не получится, то можно на время попытаться нейтрализовать нытика, задав простой вопрос, как он собирается решать возникшую проблему. Часто этот приём срабатывает. Разрядите обстановку. Негативно настроенные люди привыкли всем рассказывать о своих бедах, чтобы переложить их на других. И, если вы, как человек, не привыкший к такой модели поведения, вдруг решите отреагировать на жалобу шуткой, то можете в ответ получить ещё большую дозу негатива. Чтобы этого не произошло, надо постараться отвлечь собеседника от наболевшего – поделиться с ним забавными историями, весёлыми воспоминаниями или же просто рассказом об общем знакомом. Научитесь отказывать. Если вы не хотите что-то делать, то не делайте этого, иначе люди с негативной энергетикой обязательно воспользуются вашей добротой. И вы, выслушав их жалобы, снова будете втянуты в их решения. Лучше сразу же предупредить все просьбы такого человека, рассказав о завтрашнем насыщенном дне – встречи, поездки, работа и многое другое. Чтобы у него и мысли не возникло задействовать вас для реализации своих дел. Если же вдруг такая негативная личность всё равно решит злоупотребить вашей безотказностью, скажите, что попробуете найти минутку в своём плотном графике, но не факт, что получится это сделать. Установите ограничения для себя. Задайте себе вопрос, почему вы притягиваете к себе людей с негативной энергетикой. Как только вы поймёте, в чём причина, так сразу же найдутся и варианты, как перестать это делать. Вы же сами выбираете свой круг общения, поэтому сами вольны и ограничивать его, не допуская к себе близко энергетических вампиров. Возьмите на себя ответственность за собственные решения. Как только вы перестанете задумываться о том, что можете кого-то обидеть своими решениями или действиями, энергетические вампиры тут же перестанут сосать из вас силы. Потому что станут бессильны перед человеком, который не боится их обидеть, нанести им травму, потому что имеет самоуважение, а значит и несёт ответственность за собственные решения. У вас словно вырастут крылья, которыми вы сможете отмахнуться от любой особы с негативной энергией. Позаботьтесь о себе. Если вам «повезло» жить или работать с человеком с негативной энергетикой, обязательно найдите место и время, чтобы вы могли восстановиться после общения с ним. Ведь сохранить спокойствие, находясь рядом с такими людьми, очень сложно. Поэтому вы можете не спать ночами, думая, что сделано было не так, из-за чего снова произошёл конфликт, мучить окружающих вопросами, как исправить ситуацию, а также переживать днями и неделями, как не допустить в следующий раз таких же ошибок. Но именно этого и добивается энергетический вампир – вывести из себя и опустить до своего негативного мышления. Поэтому так важно иметь друга-успокоителя или место, где можно снова обрести безмятежность.

Теперь вы знаете, как защититься от людей с негативной энергией. Главное, это научиться самоуважению, тогда общение с энергетическими вампирами перестанет приводить к таким печальным последствиям для психики, как утомляемость, раздражительность и агрессия по отношению к ни в чём не повинным близким людям.