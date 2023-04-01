Ночные кошмары в зависимости от знака зодиака

Все мы периодически видим ночные кошмары – кто-то не знает ответы на вопросы важного экзамена, кого-то преследуют, на ком-то нет одежды, а кто-то падает с вершины и т.п. По мнению астрологов, обычно наши страхи зависят от знака Зодиака, под которым мы родились, и чтобы разгадать более глубокий смысл повторяющихся кошмаров, надо ориентироваться именно на своё зодиакальное созвездие.

Знак Зодиака и его ночные кошмары

Овен. Невидимка. Этот знак по жизни лидер, обладатель хладнокровного и уверенного характера. Овен всегда делает всё возможное, чтобы произвести на всех впечатление своей сообразительностью, обаянием и достижениями в работе и в жизни. Следует заметить, что делает он это не ради славы, а для доказательства окружающим своего превосходства, но и почить на лаврах успеха тоже приятно. Поэтому не удивительно, что кошмар, в котором этот зодиакальный знак невидим, вызовет у него панику. Ведь нет никакого смысла быть лучшим, если никто этого не видит.

Телец. Пустой дом. Это надёжные и прагматичные планировщики, которые работают усерднее всех, кто их окружает, привыкшие получать удовольствие от результата своей работы и потраченного времени. Мало того, Телец гордится своими достижениями и любит обеспечивать своих близких, чтобы они ни в чём не нуждались. Поэтому страх у этого знака заключается в том, что всё полученное тяжёлым трудом вдруг исчезает. Независимо от того, исчезновение произошло из ниоткуда или же прямо уплыло из рук, всё равно это сильно пугает, ведь тогда придётся начать всё сначала.

Близнецы. Преследование. Оптимистичные, беззаботные тусовщики, не слишком беспокоящиеся о будущем, они живут моментом. И хотя благодаря их гибкости они многого могут добиться в жизни, всё же прошлое может вернуться, чтобы преследовать Близнецов, когда они не будут осторожны. Сон о том, что этот знак преследуют, может быть признаком того, что он беспокоится о предыдущем решении или взаимодействии с кем-то. Это также может быть сигналом, что Близнецы волнуются, что не смогут полностью реализовать свой потенциал.

Рак. Погоня. Раки — домоседы, поэтому им нравится пускать корни, где бы они ни находились. Как только они найдут место, где смогут расслабиться, вряд ли уйдут оттуда. Это качество помогает им строить глубокие отношения и дружбу с окружающими. Мыслей о преследовании и необходимости оставить свою безопасность достаточно, чтобы представители этого знака Зодиака проснулись в поту. Если они чувствуют чрезмерную тревогу, то могут столкнуться с типичным кошмаром – невозможность убежать от преследователя.

Лев. Расставание и одиночество. Этот знак обожает хвастаться, поэтому он привык устраивать шоу и делать так, чтобы у окружающих горели глаза от восхищения или удивления. На самом деле, для Льва очень важно мнение других людей о нём, а также отношение к этому знаку. Вот почему мысль о том, что его покинут, бросят, — это самое страшное, что он только может себе представить. С ним никто не хочет находиться рядом. Он одинок и никому не нужен. Это для него ночной кошмар.

Дева. Забыто важное. Девы — дотошные планировщики. У всего есть место и каждый день имеет рутину. Они настолько одержимы сохранением контроля, что всегда думают о различных вариантах развития ситуации. Самый большой страх и самая распространённая тревога этого знака — он забыл что-то важное и не может понять, что именно. Одной только мысли об этом щемящем чувстве достаточно, чтобы перфекционист, каковым является Дева, впал в депрессию.

Весы. Апокалипсис. Весы — весёлые светские люди, всегда сохраняющие непринуждённость и оптимизм. Им нравится предаваться всем маленьким радостям жизни, и если не нужно слишком много работать для этого, - это большое счастье. Кошмар о крахе общества или необходимости начинать с нуля в альтернативной вселенной — это слишком сложно для Весов. Они не готовы перестраивать мир, ведь тогда придётся много работать. А это точно очень страшно для представителей данного созвездия.

Скорпион. Нагота в обществе. Скорпионы, как известно, сложны и загадочны. Они убеждают других в том, что они стойкие и непробиваемые, но на самом деле являются очень чувствительными и скрытными людьми. Притом настолько, что одной мысли о том, что кто-то узнает об их уязвимости или ранимости, достаточно, чтобы повергнуть Скорпионов в панику. Вот почему самый частый тревожный сон — это классический образ обнажённого на публике. Этот знак не хочет, чтобы люди смотрели на него. Поэтому ему очень страшно, когда все взгляды прикованы к нему в его абсолютно незащищённом состоянии.

Стрелец. Где-то застрял. Стрельцы — великие авантюристы. Они следуют своим увлечениям и ищут при любой возможности новые захватывающие впечатления. Слишком долго оставаться на одном месте или быть вынужденным делать то, что он ненавидит, достаточно, чтобы Стрельцу захотелось натянуть одеяло и никогда не вставать с постели. Любой сон, в котором он оказался в ловушке или в тюрьме, может быть признаком того, что он чувствует себя подавленным в текущей ситуации.

Козерог. Снова в школе. Козероги — амбициозные и успешные. Они усердно работают и стараются быть лучшими во всём, за что взялись. Дело не только в их умственных способностях или навыках; это время и усилия, которые они вкладывают в достижение своих целей. Ничто не вызывает у Козерогов большей паники, чем мысль о том, что однажды он проснётся и ему придётся делать что-то снова и снова. Повторяющиеся сны о том, что он вернулся в школу и забыл подготовиться к экзамену, являются для этого знака кошмаром.

Водолей. Тонет. Водолей любит притворяться, что эмоции не имеют значения, но люди могут быть удивлены его чувствительностью. Ведь представители этого знака часто понимают окружающих настолько точно, как будто становятся одним целым с этим человеком. Водолеям тяжело видеть тяжесть мира на чьих-то плечах и не чувствовать себя затронутыми. Если он не будет осторожным, то может утонуть в чужих проблемах. Вот почему его самый частый тревожный сон — это ускользание под воду и невозможность всплыть на поверхность.

Рыбы. Оказались в одиночестве. Рыбы — мечтательны и романтичны. Они могут наслаждаться жизнью в одиночестве, но всё же лучше чувствуют себя и получают больше удовольствия, когда рядом находятся другие люди, будь то друг, член семьи, партнёр или даже домашнее животное. Самый большой страх — это быть брошенным на острове в одиночестве. И соответственно потерять цивилизацию и прежнюю жизнь.

Не бойтесь своих ночных кошмаров, ведь это всего лишь сон, но при этом подумайте, что вас сейчас беспокоит. Ведь все наши страхи зависят от внутренних проблем. Исправьте ситуацию, и всё плохое тут же уйдёт от вас.