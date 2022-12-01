ТОП-12: Самые криминальные и законопослушные знаки Зодиака

Не только любовь, здоровье, работа, но ещё и склонность к преступлению каждого из нас прописана звёздами: в зависимости от нашего зодиакального созвездия мы можем быть склонны к совершению определённого вида преступления.

Рейтинг от самых криминальных до законопослушных знаков Зодиака

Рак. Представители этого знака Зодиака склонны совершать преступления на почве страсти, поэтому желательно им не давать повода для ревности. Обычно убивают и оставляют характерный след на теле своих жертв, так как зачастую Раки - это психически неуравновешенные люди. Скорпион. Представители этого знака часто бывают убийцами-садистами, которые умеют манипулировать и доводить свою жертву до самоистязания. Скорпионы обычно к преступлению готовятся очень тщательно и применяют весьма изощрённые его способы исполнения. Овен. Представители этого знака – импульсивны, нетерпеливы и агрессивны. Стоит заметить, что под этим созвездием родился Гитлер – убийца миллионов людей. В порыве злости Овны способны на массовые убийства, поэтому лучше их не злить. Стрелец. Представители этого знака часто бывают ворами или мошенниками, которые не причиняют вреда своим жертвам, если только это не необходимость для получения желаемого. Но что замечательно, они настолько продуманные, что полиции очень сложно выйти на их след и накопать улики. Козерог. Представители этого знака обычно держат свои эмоции под контролем, но, увы, не всегда у них это получается. Обычно Козероги связаны с организованной преступностью, где чаще всего являются не исполнителями, а соучастниками. Дева. Представители этого знака обычно либо хакеры, либо воры. Они склонны к мошенничеству, но не к убийству. Однако, если они решили что-то украсть, то это будет продуманная до мельчайших подробностей операция, чтобы всё прошло безупречно. Весы. Представители этого знака - коррумпированные люди. Ради больших денег они готовы поспорить со своей совестью и пойти на нарушение закона. Также они могут убить, если кто-то попытается копаться в их грязном белье, ища слабости Весов. Телец. Представители этого знака склонны участвовать в таких операциях, как отмывание денег, потому что финансы для них всегда стоят на первом месте. Но убивать ради материальной выгоды они не станут. Они не убийцы, они - продуманные финансисты. Рыбы. Представители этого знака обычно совершают преступления, связанные с запрещёнными веществами. Они могут сами не употреблять наркотики, ведя даже здоровый образ жизни, но вот «порадовать» желающих расслабиться за большие деньги могут. Лев. Представители этого знака совершают преступления ради удовольствия и привлечения к себе внимания. Они не занимаются мелкими правонарушениями. Ведь по жизни Лев – король, притом во всём, и преступления – не исключения. Водолей. Представители этого знака совершают преступления, связанные с манипуляцией: проституция, мошенничество, хакерство. Притом идут они на правонарушения, когда на кого-то обижены и хотят наказать обидчика. Потом они остывают и жалеют о совершённом. Близнецы. Представители этого знака обладают переменчивым характером, склонны к импульсивным правонарушениям. Но обычно среди Близнецов мало убийц. Они, скорее, сами оказываются жертвами мошенников.

Если следовать этому рейтингу, то самые законопослушные – это Близнецы, а самые страшные убийцы – Раки. Но если задуматься, то среди представителей как Близнецов, так и Раков есть прекрасные душевные люди и ужасные маньяки и садисты.