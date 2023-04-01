Как соблазнить мужчину и стать для него неотразимой

Весна — идеальный период для соблазнения и повышения женской привлекательности: жара «обнажает», солнце придаёт яркости, а лёгкость, витающая в воздухе, делает улыбку сияющей и притягательной. Но что делать, чтобы этот импульс притяжения был ещё мощнее и не исчез с окончанием тепла? Как стать неотразимой навсегда? Как считают психологи, для этого нужно провести над собой большую работу, а потом ежедневно закреплять её результат.

Секреты женской соблазнительности

Учёные в области любовных отношений объясняют, как соблазнить мужчину, применив три основных принципа:

Каждая женщина должна найти то, что ей нравится в себе, и максимально использовать это. Например, это могут физические характеристики – улыбка, взгляд, красивые руки, стройные ноги или фигура в целом, а также характер – сочувствие, жизнерадостность, интеллектуальность, коммуникабельность, прекрасное чувство юмора. Женщина не должна быть скучна в своём подходе к жизни. Она должна быть весёлой и интригующей. Женщина должна выделяться из толпы и иметь мужество быть самой собой – не отказываться от собственных идей, стремиться к своей цели, а также не бояться спорить и доказывать свою правоту, но ни в коем случае не давить и манипулировать.

Тренировка самооценки

Соблазнение связано со знанием своих лучших качеств: физических, черт характера и навыков общения, но оценить их может только женщина с адекватной самооценкой. Она не формируется за одну ночь. Её нужно тренировать и укреплять. Поможет в этом очень полезное упражнение, которое нужно делать каждый день в течение, как минимум, 3 недель.

Нужно вспомнить момент своей жизни, когда в полной мере ощущалась уверенность в себе (если нет такого воспоминания, можно вспомнить кого-то из знакомых, кто очень уверен в себе). Теперь необходимо представить вхождение в этого уверенного человека (в себя или другого). Смотреть его глазами, слушать его ушами и действовать как он. Потом представить перед собой ещё более уверенную себя: сидит или стоит чуть более прямо, имеет чуть более уверенный взгляд, излучает чуть больше харизмы. Теперь нужно принять именно эту позу, это дыхание, этот взгляд и мысли. Надо войти в это новое создание себя, у которой больше страсти, больше силы, больше равновесия, больше непринуждённости. Повторить шаги ещё три раза, постепенно приближаясь к себе обновлённой, пока не случится полное единение созданного образа с собой. Важно попытаться заметить, как теперь используется тело: дыхание, выражение лица, свет в глазах.

Ошибки, которых следует избегать

Безусловно, быть уверенной в себе и ценить себя очень важно для каждой женщины, но всё же лучше не переборщить с самоуверенностью, мужчины с трудом терпят, когда прекрасный пол сильнее их. Такое самоуверенное поведение заставляет их убегать.

Сильный пол негативно реагирует на:

Женщин, слишком серьёзно относящихся к себе - не умеют смеяться и шутить и хотят быть "роковыми женщинами". Женщин, которые хотят «быть независимыми». Они как бы ни в чём не нуждаются, а мужчина любит чувствовать себя полезным. Женщин, которые при первой же встрече рассказывают о своих проблемах. Они словно мученицы. Женщин, критикующих всё и всех.

Соблазнение — это поединок взглядов, танцевальная битва, осада. Но ставить оппонента в неловкое положение — в данном случае мужчину — чрезмерно агрессивным поведением, может быть контрпродуктивно.

Как отмечают психологи, всё чаще и чаще женщина становится охотницей, а мужчина — добычей. Но не все мужчины привыкли к роли добычи. Лучше выбрать менее прямую стратегию соблазнения, привлекая мужчину. Но при этом помнить, что не все методы, как соблазнить мужчину, универсальны. Для каждого они индивидуальны. Но это не плохо. Важно то, что, ценя свою индивидуальность и развивая свой потенциал соблазнения, женщина будет нравиться парням, которые подходят именно ей.