Как соблазнить мужчину? Ответ по знаку Зодиака

Современная девушка не ждёт, что к её дому прискачет принц на белом коне, исполнит серенаду, залезет в окно, чтобы подарить ей букет роз, добиваясь её внимания. Она всё берёт в свои руки – соблазняет и очаровывает понравившегося парня, исходя из его знака Зодиака. Зная его, она с лёгкостью может подобрать ключик к объекту своей любви.

Как соблазнить мужчину по знаку Зодиака

Овен. Мужчины этого знака не могут сидеть на месте, поэтому, если понравившийся парень – Овен, то ему можно предложить заняться спортом – пробежки, велопрогулки или же игры с мячом. Активная девушка точно покорит его сердце. Ну, а чтобы закрепить эффект – нужно держать его на расстоянии, ведь эти парни обожают преодолевать преграды. Поэтому можно позаигрывать с другими мужчинами, заставив его поревновать, тем самым привлечь внимание к себе, а потом всё-таки отдать предпочтение Овну.

Телец. Этот знак невозможно соблазнить милой улыбкой, коротенькой юбочкой и глубоким декольте. Телец предпочитает хозяйственных девушек, умеющих сварить вкусный борщ, убрать качественно в квартире и не тратящих много денег. Поэтому, чтобы завоевать такого мужчину, нужно приготовить сытный ужин, постелить чистое бельё, а также добавить мягкое освещение – ему должно быть комфортно. И всё взять в свои руки – он любит, когда инициатива близости исходит от партнёрши. Такой обстановкой и поведением она точно покорит его в самое сердце.

Близнецы. Самая большая эрогенная зона этого знака – это мозг. Они обожают общаться, поэтому главный ключик к их соблазнению – это разговоры по душам или же беседы, от которых всем легко и весело. Настанет момент, когда Близнец поймёт, что с такой умной и интересной девушкой лучше продолжить общение. В постели этот знак любит всякие ролевые игры, об этом желательно не забывать, каждый раз придумывая новые роли. Такую выдумщицу с высоким интеллектом он никогда не бросит, приложит все силы, чтобы она всегда была рядом.

Рак. Этому романтичному мужчине понравится, если за ним начнёт ухаживать девушка, приглашая на свидания и постоянно удивляя. И лучше, если она его приятно удивит своей хозяйственностью. Ракам нужно показывать, что их ценят и любят – осыпать комплиментами, поддерживать все его идеи, спрашивать во всём совета, чтобы он мог почувствовать себя героем. Тогда он не станет искать себе другую спутницу жизни, понимая, что лучше этой милой, отзывчивой и такой трепетной девушки, он, возможно, и не найдёт.

Лев. Мужчина, рождённый под этим созвездием, должен понимать, что он единственный у девушки, чтобы она уделяла внимание только ему, восхищаясь каждым его поступком и каждым сказанным словом. Ведь жизнь для Льва – это сцена. И ему очень нравится быть главной её звездой. Однако девушка, восторгающаяся им, должна соответствовать и критериям Льва – быть ухоженной, кокетливой и милой, иметь гордость и самоуважение: она не должна бегать за парнями, выбирая самого достойного, которым, конечно же, будет Лев.

Дева. Этот знак тяжело соблазнить, так как он всегда всё держит под контролем, в том числе и свои чувства. На это способна только женщина, чётко знающая, что ей нужно от жизни. Когда же Дева поймёт, что перед ним именно такая девушка, он разрешит себе немного расслабиться – в красивом и уютном любовном гнёздышке, где его будет ждать изысканный ужин и тёплая расслабляющая ванна с пеной. В постели желательно передать бразды правления Деве, он очень не любит, когда им руководят.

Весы. Над этими мужчинами доминирует Венера – планета любви, поэтому они прекрасные обольстители, ждущие от девушки того же. Чтобы соблазнить этот знак, нужно уметь подыграть ему, разжигая страстный огонь в отношениях. Ужин при свечах, соблазнительные жесты настолько возбуждают Весов, что они забывают обо всём на свете. Стоит помнить и о том, что Весы любят глазами, поэтому важно, чтобы его соблазнительница была привлекательна и внешне – длинноногая, пышногрудая и обязательно ухоженная.

Скорпион. Соблазнить этот знак очень тяжело, но если кому это удастся, то она получит огромное наслаждение от близости со Скорпионом. Этот знак сумеет её удивить в постели своей шалостью и готовностью к экспериментам. Партнёрша тоже должна быть с яркой фантазией. Если она подарит ему ураганные отношения, то этот мужчина влюбится в неё по самые уши. Поэтому его женщина должна умело дерзить, манить, чтобы Скорпион захотел её обуздать и приручить.

Стрелец. Этот знак – любитель активного отдыха на природе, где его легко соблазнить. Можно превратить утреннюю пробежку в страстную встречу (например, в душе после пробежки) или же отправиться с ним в поход, где заняться любовью прямо под луной. Стрелец любит флиртовать и смеяться, поэтому его девушка не должна к себе относиться слишком серьёзно, и постель не исключение. С ним нужно быть лёгкой, весёлой и жизнерадостной, готовой к совершению безумных поступков, тогда этот мужчина точно не отпустит её от себя.

Козерог. Маньякам работы некогда даже в отпуске думать об отдыхе, поэтому главная задача соблазнительницы – заставить его расслабиться. Можно устроить Козерогу приятный вечер, во время которого поговорить на умные темы (им приятно общаться с интеллектуалками), а после отвести его в спальню по дорожке из лепестков роз, где его будет ждать массаж и страсть. Неутомимую любовницу, особенно когда он ей доверяет, Козерог готов будет носить на руках.

Водолей. Эти мужчины думают нестандартно, поэтому, если девушка хочет соблазнить Водолея, она должна отойти от стереотипов. Ему нравится всё новое, в том числе и в постели. Можно устроить вечер интеллектуальных разговоров, чтобы этот знак понял, что нашёл свою родственную душу, а после приступить к соблазнению, обдумав всё до мелочей, чтобы удивить Водолея. Непредсказуемость в партнёрше сможет привязать его к ней навсегда. Ради неё он будет готов пойти на край света.

Рыбы. Для того, чтобы соблазнить Рыбу, нужно стать супер романтичной – отправить ему старомодное любовное письмо, приготовить корзину для пикников с буханкой свежеиспечённого хлеба, вкусным сыром и бутылкой дорогого вина. Или же сделать ему чувственный массаж стоп. А если девушка ещё и творческая личность, то можно написать ему стихи, нарисовать картину или же вышить её. Такая романтичная барышня не только очарует его, но и сразит наповал. Он больше с ней никогда не расстанется.

Не знаете, как соблазнить мужчину? Ответ зависит от его знака Зодиака. Он поможет разгадать самые заветные интимные мужские мечты. Останется только воплотить их в жизнь.