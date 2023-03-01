6 знаков Зодиака, которые любят хвастаться

Быть хвастливым – это не самый худший недостаток. Иногда действительно нужно похвастаться чем-то значимым в своей жизни или же выставить напоказ свои способности, однако лучше это делать дозированно. Потому что, когда хвастовство выходит из-под контроля, то может сильно раздражать окружающих. Хотя представители некоторых знаков Зодиака не могут контролировать свои эмоции и повсюду кричат о своих успехах и достижениях.

Топ 6 знаков, которые обожают хвастаться

Лев. Он обожает быть в центре внимания, поэтому у него всегда есть что рассказать о себе. Этот знак Зодиака воспринимает себя, как значимую фигуру, а значит, по его мнению, окружающим хочется знать о его достижениях. Иначе быть не может. Все должны ублажать и восхищаться царём, поэтому и обязаны слушать и бесконечно хвалить. Разговоры с ним превращаются в настоящие представления, а устроенные им вечеринки – в драматические шоу, где Лев демонстрирует свои творческие способности и блестяще играет выбранную роль. Близнецы. У этих светских бабочек нет никаких проблем завязать разговор с незнакомцем, или надеть сногсшибательный наряд на скромное мероприятие, или же приготовить восхитительный десерт, приехать на дорогом авто, взятом у друга ради того, чтобы произвести фурор. Для них очень важно обратить на себя внимание. Они готовы даже хвастаться часто несуществующими достижениями, придумывая интересные подробности и ставя себя во главе истории. Но при этом они искренне переживают, что их могут разоблачить, поэтому выдумывают кучу других историй, и знакомые быстро забывают о предыдущих. Стрелец. Оптимисты по жизни, дружественные и компанейские, умеющие привлечь удачу, чем обязательно похвастаются. Их рассказы схожи с фантастическим фильмом с ненастоящими персонажами и событиями. Однако на самом деле так часто и происходит: их жизнь полна чудес и интересных встреч с разными людьми, в том числе и знаменитыми. Об этом узнают все и в самых мельчайших подробностях, так как остановить Стрельца невозможно, он обожает, когда вокруг него собирается куча людей, стоически слушающих о его приключениях. Овен. Этому знаку нравится быть номером один, поэтому он и не желает делиться вниманием окружающих, ради которого он готов хвастаться своими успехами – у него самая быстрая машина, обедает он только в лучших ресторанах, носит сугубо дизайнерские вещи и т.п. И он не обманывает, у него на самом деле всё только лучшее, доставшееся тяжёлым трудом, и он должен это обязательно рассказать. Поэтому своё повышение по службе Овен точно будет праздновать с шиком и несколько дней, рождение ребёнка станет настоящим шоу с привлечением фотографов и аниматоров, а покупка автомобиля – настоящим авторалли с машинами его друзей, коллег, чтобы доказать, что у него самое крутое авто. Дева. Перфекционист, который иногда ведёт себя показушно, чтобы продемонстрировать свои знания, умения и высокий интеллект. Для этого знака очень важно показать, какого они успеха достигли в карьере. И даже если на пути к нему Девой и были допущены ошибки, об этом она обязательно умолчит. Её рассказы всегда идеальны, чтобы создалось впечатление их совершенства в своей профессии. Когда они берутся за какой-то проект, то просто не сомневаются в его достойном исполнении, поэтому обязательно о нём рассказывают с большой гордостью семье, друзьям, коллегам, знакомым и даже незнакомцам. Телец. Этот знак не хвастается эгоистичным образом, он показывает своё превосходство в каком-либо деле через собственную жертвенность – не выспался ночью, потому что заканчивал свой проект, все праздники пришлось провести дома, так как заболела свекровь и т.п. Также у Тельца есть такая черта – хвастаться молча своими материальными ценностями – демонстративно выложить свой новый телефон на стол за обедом с коллегами, прийти в моднейших джинсах очень дорогой фирмы, пригласить в гости, чтобы показать свой огромный телевизор.

Всем нравится внимание, но есть 6 знаков, которые любят хвастаться, чтобы получить его сполна. Они готовы выставлять себя и свои достижения на всеобщее обозрение, только бы их оценили по достоинству.