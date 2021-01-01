ТОП-4: Они победители по жизни! Эти знаки Зодиака – прирождённые лидеры

Для некоторых знаков Зодиака жизнь представляется как некое соревнование, которое они обязательно должны выиграть, притом во всех жизненных сферах и несмотря на сложности, встречающиеся на их пути. Из-за проигрыша они могут даже впасть в психологический и эмоциональный кризис, выбраться из которого им не всегда легко, но они всё равно постараются это сделать, иначе это будут уже не они. Вот 4 лидера по знаку Зодиака – настоящие победители по жизни.

4 знака Зодиака – прирождённые лидеры, которые не любят проигрывать

Овен. Он постоянно с кем-то состязается, так как должен чувствовать себя победителем. У этого знака должна быть лучшая работа, лучшее место на парковке и лучшая вторая половинка. Овны не могут по-другому, иначе впадут в уныние. Они находят для себя конкурента на работе, в учёбе, в отношениях, даже в магазине покупателя, стоящего с ними в одной очереди, чтобы «сделать его», притом что тот человек и не догадывается о проводимых соревнованиях, участником которых он является. Представители этого зодиакального созвездия всегда себя с кем-то сравнивают, стараясь догнать и перегнать. Лев. Упрямец и любитель хорошей жизни, которую он всем демонстрирует – один из самых конкурентоспособных знаков. Он соревнуется, когда в этом даже нет необходимости. Рождённые под этим созвездием обладают волевым, амбициозным и решительным характером, который и толкает их в стремлении к вершине славы, привлекая к себе внимание окружающих. Львы никогда не остаются незамеченными. Они упорно трудятся, чтобы достичь экономической стабильности и потом похвастаться этим перед остальными. В любви они тоже не привыкли уступать. Если им нравится кто-то, то они приложат все силы, но завоюют его сердце. Одним словом, жизнь Львов – это настоящее испытание, где нет места неудачам и промахам. Скорпион. Харизматичный, умный, загадочный и довольно сложный знак, который вовсю пользуется своими знаниями для достижения поставленных целей. Скорпион часто навязывает свои идеи и точку зрения, несмотря ни на что, так как не привык проигрывать. Если он во что-то верит, то всеми силами защищает это от своих недоброжелателей и критиков, пытающихся помешать реализации задуманного. В личных отношениях Скорпион тоже гнёт свою линию, во всём подавляя своего партнёра, так как даже здесь он должен быть победителем, которого все носят на руках. Ему приятно, когда вторая половинка его восхваляет, одаривая комплиментами и подарками. Этот знак живёт с идеей превосходства над всеми, поэтому его высшее стремление – быть победителем. Стрелец. Обладатель буйного и неудержимого темперамента всегда ставит перед собой амбициозные цели, которых он достигает без больших усилий. Стрелец чем-то сходен со Львом в своём желании хвастаться достигнутым социальным положением. Но если он сталкивается с неудачами на своём пути, то тут же впадает в кризисное состояние, из которого его смогут вывести близкие люди, поддержав его не только морально, но и материально. Почувствовав твёрдую почву под ногами, этот знак обязательно найдёт выход из сложившегося положения, чтобы снова оказаться победителем.

Быть победителями по жизни удаётся не всем, всё зависит от зодиакального созвездия человека. Есть знаки Зодиака, которые не любят проигрывать, поэтому они ищут варианты, как достичь поставленной цели. И у них обычно это получается.