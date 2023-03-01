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6 вещей, которые мужчины терпеть не могут в женщинах

Есть женские качества, которые мужчины просто не выносят. И речь идёт не о физических характеристиках, а о манере поведения и привычках женщин. Именно они могут привести к разрыву даже стабильных отношений, если девушка не возьмёт себя в руки и не начнёт контролировать свой стиль общения с партнёром.

 

6 вещей, которые мужчины терпеть не могут в женщинах

 

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Топ 6, что мужчин раздражает в женщинах

  1. Она отвечает «Ничего». Это самое ненавистное слово с точки зрения мужчин в женском лексиконе. Когда он видит недовольное выражение лица любимой, но при этом она на вопрос «Что случилось?» отвечает «Ничего», то он в этот момент готов разразиться праведным гневом, а не вытягивать информацию по крупинкам. Ведь именно так обожают делать девушки – молчать в ожидании, что парень начнёт играть в угадалки. Не лучше ли сказать ему правду, а не уклоняться от разговора?
  2. Самостоятельное принятие решений. Мужчины не понимают, как можно принимать важные решения без учёта его точки зрения, а потом ставить уже перед фактом. Притом это касается как глобальных вещей – выбор имени ребёнка, так и менее значимых – поездка к родителям, покупка одеколона или нижнего белья для него. Ему будет намного приятнее планировать выходные вместе, а не придумывать потом причины, чувствуя себя виноватым, почему он не смог пойти с детьми в цирк, так как на это время у него была договорённость с мастером СТО.
  3. Советы мамы или подруги. Мужчина не понимает, почему, прежде чем что-то обсудить с ним, его женщина сначала всё обговаривает со своей мамой или подругой. Также ему не понятно, зачем любимая рассказывает им обо всём, что происходит в их паре. Ведь это только их жизнь, а не сериал, который хочется обсудить со всеми зрителями. Притом «зрители» потом могут за что-то его корить или в чём-то обвинять.
  4. Не ценит его. Как женщины раздражаются, когда мужчина не делает им комплименты, когда надета новая юбка или сделана красивая стрижка, также парням не по душе, когда их не ценят. И ещё хуже, когда это происходит на людях – неуместные шуточки во время семейного ужина, колкости в присутствии друзей или же недовольство в общественном месте.
  5. Роль учителя. Мужчины ценят советы второй половинки, но только они не должны даваться в приказном тоне и особенно при людях. Любые рекомендации, даже если парень не прав, лучше дать, находясь вдвоём и спокойно, без колкостей и указаний, а также фраз такого типа, как «Я же говорила…», «Ты меня никогда не слушаешь…», «Вечно ты делаешь всё по-своему, теперь не стоит удивляться результату…»
  6. Редкая интимная жизнь. Так как у сильного пола в обычной жизни мало сильных эмоций, в отличие от женщин, то им просто необходимо их получить во время близости. Поэтому отказ от интима очень огорчает и злит. Он может либо начать его на стороне, что наверняка не понравится его партнёрше, либо же устраивать скандалы. Кстати, немаловажно в постели вести себя раскрепощённо. Вид девушки, которая тут только для исполнения своего долга, точно не порадует мужчину.

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Эти 6 вещей, которые мужчины терпеть не могут в женщинах, станут большой проблемой для сохранения гармоничных и стабильных отношений. Безусловно, в парнях тоже много недостатков, о которых прекрасный пол умалчивает ради любви, но на то мы, девушки, и мудрее, чтобы уметь сохранить домашний очаг, несмотря ни на какие преграды и испытания.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:20

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