Правило 5,5 - формула, которая показывает, какая длина волос вам больше всего подходит

Вы – обладательница шикарной косы, которую носите уже несколько десятков лет, но иногда вам приходят в голову мысли сделать короткую стрижку. Однако вы боитесь, что она – не ваш вариант. А может быть, вы постоянно носите пикси или укороченный боб, но часто думаете о том, чтобы отрастить длинные волосы. Как говорится, задачка с неизвестными, над которой думают многие женщины. Но и для неё есть решение. Было разработано правило 5,5, которое поможет понять, какая длина волос вам больше подходит, чтобы потом либо воплощать свою мечту в жизнь, либо отказаться от этой идеи.

Как применяется формула 5,5

Формула была разработана экспертами линии продуктов для волос John Frieda для расчёта наиболее гармоничной длины волос для каждой формы лица. Всё, что вам нужно, это линейка, карандаш и зеркало.

Инструкция по применению правила 5,5

Встаньте перед зеркалом. Возьмите карандаш и положите его горизонтально под подбородок. Поместите под прямым углом к карандашу линейку и измерьте расстояние до начала мочки уха. Посмотрите на точку пересечения карандаша и линейки. Если расстояние между мочкой уха и нижней точкой подбородка меньше или равно 5,5 см, то вам подойдёт короткая стрижка. Если же оно больше данной цифры, то желательно выбирать длинные локоны.

Конечно, данная математическая формула не может чётко определить лучшую для вас причёску, но зато поможет принять решение. К тому же, немаловажно при выборе длины волос ориентироваться на их структуру, форму лица, собственный комфорт и образ жизни.

Короткие волосы. Если вы не любите тратить много времени на укладку по утрам, то вам нужно выбирать короткие стрижки. К тому же, они скрадывают возраст, поэтому женщины с лёгкими игривыми укладками выглядят моложе. Но стоит помнить, что с такой стрижкой видны все недостатки кожи: если есть какие-то проблемы, рекомендуется выбирать удлинённые стрижки.

Средние волосы. Для коррекции формы лица идеально подойдёт именно такая длина, которая прекрасна для любого типа и цвета волос. Только надо ориентироваться на форму лица: для квадратного важно выбирать ступенчатую укладку и чёлку, которая закрывает лоб, а также отказаться от прямого пробора; для удлинённого – чёлку и филирование кончиков; с высоким лбом надо выбирать каре с длинными прядями у лица; овальное лицо можно завуалировать локонами средней длины в виде мягких кудрей.

Длинные волосы. Обладательницам высоких скул или острых черт лица надо выбирать длинные волосы, которые можно носить в высоком хвосте, заплетать в косы или накручивать в тугие локоны.

Итак, используя правило 5,5, вы сможете выяснить, какая длина волос вам больше всего подходит, а потом уже выбрать свою идеальную стрижку.