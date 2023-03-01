5 незаметных признаков того, что ваш мужчина уже не с вами

Как бы хорошо вы ни знали своего партнёра, но всё равно никогда не сможете прочитать его мысли. Конечно, можно угадать, что он сейчас чувствует – счастье, гнев, печаль или радость, но вот более мелкие эмоции точно невозможно предсказать. Например, что любимый мужчина уже потерял интерес к отношениям с вами. Хотя эксперты в области семейной психологии считают, что это понять довольно легко, если внимательнее присмотреться к поведению второй половинки.

5 неприметных сигналов, что ваш партнёр уже не с вами

Безответственность. Раньше ваш мужчина был надёжен, как швейцарские часы. Сейчас же он может позволить себе не выполнить обещанное, не явиться на важное для вас мероприятие или же вовсе игнорировать ваши потребности. Он не заботится о вас. Ему всё равно, что вы чувствуете, грустно вам или весело, обижены на него или нет, нужно вам выговориться или же, наоборот, помолчать. Такое поведение может указывать на то, что мужчине не важны ваши отношения. Но прежде, чем делать такие выводы, надо сесть и поговорить с ним. Довольно часто такие перемены могут быть вызваны целым рядом факторов, и не все они указывают на надвигающийся разрыв. Пропал интерес. Когда партнёры не виделись целый день, то им наверняка есть что рассказать. Однако, если ваш мужчина перестал интересоваться произошедшим с вами за день, то стоит задуматься о причинах такого поведения. Конечно, у него мог быть тяжёлый день, и сейчас он не готов к беседам, но всё же узнать, всё ли нормально у его любимой женщины, он должен. Потом, возможно, он решит уединиться, чтобы поразмыслить или расслабиться. Однако, когда такое безразличие стало нормой, то пора бить в колокола. Постоянно сидит в телефоне. Конечно, это очень неприятно, когда человек игнорирует вас, предпочитая общение в телефоне. Но если так ведёт себя ваш любимый мужчина, то стоит задуматься о причинах его такой заинтересованности телефоном. Хотя не стоит забывать и о том факте, что привязанность к мобильному телефону у многих стала вредной привычкой. Однако парень, который даже глаз не хочет отрывать от экрана, когда вы к нему обращаетесь, явно вас игнорирует, а значит, вы ему стали безразличны. Но опять же, всё это можно выяснить, только поговорив с ним. Вас нет в его публикациях в социальных сетях. Многие в своём профиле пытаются создать свой идеальный мир, в котором всё хорошо. Поэтому, если вы перестали появляться в профиле вашей второй половинки, то стоит подумать, может быть, вы не являетесь составляющей частью его лучшей жизни. Возможно, вы, наоборот, ему мешаете её создавать. Это может означать, что он принял сознательное или подсознательное решение дистанцироваться от вас. Нет споров. Жить в согласии – это прекрасно. Но, как считают семейные психологи, идиллия может как раз означать, что партнёр постепенно хочет уйти из вашей жизни. Ему теперь всё равно, что вам нравится или не нравится, поэтому он и не спорит. Это распространённая тактика поведения с людьми, с которыми хочется как можно скорее прекратить отношения, - не вступать с ними в конфликт. Здоровый конфликт — хорошая и необходимая часть любых отношений и, тем более, любовных.

Если вы заметили эти 5 признаков того, что ваш мужчина уже не с вами, то ещё есть шанс что-то изменить и вернуть прежние отношения. Главное, вовремя это сделать, иначе можно навсегда потерять своего партнёра.