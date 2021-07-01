Не позволяйте ему уйти, если у него они есть! 9 качеств мужчины, которые ценят женщины

У каждой женщины свой идеал мужчины, которого она может встретить очень скоро или же искать годами. Кому как повезёт. Но вот незадача, не каждый идеальный парень готов к серьёзным отношениям, поэтому не факт, что «мистер совершенство» станет любящим супругом, с которым они будут жить долго и счастливо. Поэтому учёные, занимающиеся мужской психологией, пришли к выводу, что лучше всё же делать выбор второй половинки, исходя не только из собственных критериев лучшего мужчины, но и полагаясь на их научные исследования. Вот качества мужчины, которые женщины ценят в отношениях. Их нужно искать в парне, чтобы быть уверенной в том, что он готов жениться. И если такой найдётся, желательно его не упустить.

9 качеств мужчины, которые ценят женщины в отношениях

Интеллект. Исследования, проведённые учёными из Финляндии, показали, что чем умнее мужчина, тем у него выше шанс быть верным. Ведь интеллектуал никогда не рубит сплеча, поэтому и к выбору своей второй половинки идёт осознанно, взвешивая все за и против, выбирая идеальную супругу, с которой он будет счастлив в браке. Чувство юмора. Очень важно, чтобы мужчина мог развеселить свою избранницу. По утверждению учёных, совместный смех сближает людей. Веселясь, они расслабляются, а значит, начинают больше доверять друг другу, а доверие, как всем известно, укрепляет брак. Карьера. Исследование английских психологов показало, что для большинства женщин мнение своих мужей было решающим фактором при принятии решения строить карьеру. Мужчины ради служебного роста любимой готовы пожертвовать своими карьерными достижениями и личным временем. Поэтому, если сильная половинка помогает своей любимой по дому, с воспитанием детей и готов пойти на жертвы, чтобы она могла достичь высот в профессии, то такого мужчину нужно ценить. Близость с друзьями и родными. Нередко женщины ради своего любимого перестают вести свою социальную жизнь, отказываясь от общения с приятелями и близкими людьми. Но редко какой мужчина готов пойти на такие же жертвы, чтобы порадовать свою возлюбленную. Поэтому, если парень не только не против того, чтобы его вторая половинка продолжала общаться с прежним кругом знакомых и друзей, но и сам находит время, чтобы с ними сблизиться, то это очень здорово. Эмоциональный интеллект. Если верить стереотипам, то обычно прекрасный пол старается учитывать мнение и чувства своего партнёра, мужчинам же, как правило, всё равно, что на душе у его возлюбленной. Но для крепких отношений важно, чтобы оба партнёра обладали определённым уровнем эмоционального интеллекта. Поэтому, если парень думает о своей второй половинке, то это многое значит. Уважает мнение второй половинки. Если мужчина считает, что всегда прав, и никогда не принимает точку зрения другого человека, то это плохой знак для отношений. По словам доктора Джона Готтмана, автора работы «Семь принципов создания брака», если партнёр не уважает мнение своей второй половинки, это может быть признаком того, что у него проблемы с властью. Лучше держаться от него подальше. Готовность работать над отношениями. Исследование Техасского университета показало, что на успешные отношения влияет не столько совместимость между мужчинами и женщинами, сколько их готовность работать над отношениями. Так что, если оба партнёра готовы спокойно разговаривать, без скандалов и обвинений, чтобы найти компромисс, то это прекрасно. Радоваться успехам второй половинки. Будь то успех в бизнесе или же победа в танцевальном конкурсе, например, во время отдыха, важно, чтобы мужчина искренне поддерживал свою вторую половинку в эти моменты. Как выяснили учёные, пары, где партнёры радуются удачам любимого, всегда более удовлетворены своими отношениями, чем те, кто реагирует отрицательно или же безразлично. Одинаковые жизненные ценности. Согласно исследованию, подобный взгляд на жизнь может стать решающим фактором в успешных отношениях. Чем больше партнёры похожи друг на друга, тем выше вероятность того, что они будут подходить к жизни (и проблемам) одинаково: к работе, домашнему быту, воспитанию детей и т.п. Если их приоритеты и ценности совпадают, то будет и высокий уровень взаимоуважения.

Итак, если у мужчины есть эти качества, которые все женщины ценят в отношениях – всё будет прекрасно! Ведь именно с ним вы сможете построить гармоничный и уважительный союз, в котором проживёте счастливую семейную жизнь.