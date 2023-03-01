По мнению астрологов, этот знак зодиака — лучший слушатель

Вероятно, у каждого человека есть знакомые люди, которым обычно звонишь, чтобы выговориться. Они или очень чуткие, бескорыстные и заботливые, или же никогда не осуждают, а дают невероятно полезные советы. Если проанализировать список контактов, то можно заметить, эти люди принадлежат к одному и тому же знаку Зодиака. Как считают астрологи, есть шесть зодиакальных созвездий, под которыми рождаются лучшие слушатели. Начнём снизу списка…

Рейтинг лучших слушателей, согласно их знака Зодиака

6. Козерог. Наверняка для многих это неожиданность, что такой сдержанный знак Зодиака попадает в список экстраординарных собеседников. Но у представителей этого созвездия есть важная сила – они внимательно слушают и дают практические советы. Они не станут лить слёзы вместе с обратившимся к ним, а постараются найти выход из сложившейся ситуации. После разговора с ними появляется чувство большого облегчения. К тому же, они не станут переключать беседу в иное русло, даже если у самих есть проблемы, которыми им хотелось бы поделиться. Для них важнее помочь другому, а со своими сложностями Козероги разберутся самостоятельно.

5. Водолей. У этого знака Зодиака есть большой плюс – для него дружба превыше всего, поэтому он никогда не осуждает своих друзей. Водолей в этом плане идеальный друг, даже если болтать с ним на очень острые и скользкие темы – сокровенное так и останется между ним и тем, кто с ним поделился своей тайной. Он верен, надёжен и всегда придёт на помощь нуждающемуся в ней. Ему можно полностью доверять, не боясь, что в случае окончания дружеских отношений всё сказанное тут же будет рассказано окружающим.

4. Скорпион. Разговоры с этим знаком Зодиака всегда неповторимы, потому что он видит недостатки и слабости своего собеседника, поэтому старается не касаться их во время разговора, чтобы не ранить и дать возможность расслабиться. Но при этом Скорпион может указать человеку на его некорректное поведение и злые намерения. Безусловно, такой поворот часто является неожиданностью для разоткровенничавшегося человека, ведь он ждёт сочувствия, но благодаря такой беседе он сможет исправиться. Поэтому стоит прислушаться к словам этого зодиакального знака, чтобы стать лучше, избавиться от прошлых проблем и побороть комплексы, мешающие жить счастливой жизнью.

3. Весы. Если есть желание провести вечер весело и непринуждённо, то просто необходимо позвать к себе в гости Весы. И если хочется с кем-то поговорить по душам, то тоже нужно звать этот знак. Дело в том, что природа наградила представителей данного созвездия супер коммуникабельностью и постоянным желанием обмениваться интеллектуальной информацией. С Весами собеседник почувствует себя настолько комфортно, что сможет рассказать даже самые страшные свои тайны, притом ни минуты не раздумывая, интуитивно понимая, что этому знаку можно доверять. Хотя и просто поболтать с этим знаком Зодиака тоже приятно, он всегда готов выслушать.

2. Рак. К этому знаку Зодиака можно прийти в случае кризисной ситуации, чтобы он выслушал и посочувствовал, представители данного созвездия очень эмпатичны, поэтому сделают это искренне и окружат заботой. Рядом с Раками собеседник чувствует себя ребёнком, оказавшимся в материнских объятиях, в которых всегда тепло и уютно. Особенно приятно общаться с этим знаком об эмоциях, потому что им нравится делиться с людьми своими чувствами и искренними мыслями, чтобы в ответ получать то же самое. Самое приятное, что беседа с Раками обычно проходит за чашкой чая и печеньем, приготовленным их руками.

1. Рыбы. Вот самый главный и внимательный слушатель. Он не привык говорить, ему комфортнее слушать, ведь по своей природе Рыбы – психологи, готовые подстроиться под собеседника, чтобы ему было комфортно. К тому же, этот знак очень сострадателен, поэтому если перед ним открыть сердце и душу, то он обязательно придёт на помощь. Рыбки постараются разобраться в проблеме и найти самое верное решение. Кстати, у этого знака есть великолепное умение – они видят в любом событии, даже негативном, знак, что впереди ожидается только хорошее. Нет, они не оптимисты, просто они умеют и знают, как поддержать собеседника.

Теперь вы знаете, какой самый лучший слушатель среди знаков Зодиака, чтобы в случае необходимости обратиться за советом и помощью к нему. Ведь часто человеку многого не надо – только чтобы выслушали и поддержали: проблема сама рассосётся.