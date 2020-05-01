ТОП-5: Самые благородные знаки Зодиака

Благородство – лучшее качество, которое включает в своё понятие доброту, справедливость и самоотверженность. Однако не всех звёзды одарили этими качествами. Только 5 зодиакальных созвездий можно назвать самыми благородными, щедрыми и справедливыми, они никогда не пройдут мимо чужой беды, обязательно подав руку помощи.

Самые благородные знаки Зодиака

Овен. Это добрый и искренний знак, никогда не прячущийся от неприятностей за чужие спины и берущий удар на себя. Он идёт по жизни напролом, а в ситуациях, когда нужно кого-то защитить, и вовсе готов на любой подвиг – стену пробить, в огонь зайти или же переплыть через океан, при этом ничего не прося взамен. Овны – бескорыстны и честны, хотя нередко прямолинейны, что и останавливает некоторых людей от того, чтобы просить у них помощи. Телец. У них обострённое чувство справедливости и пристальное внимание к мелочам, поэтому их даже не стоит просить о помощи, так как этот знак сам увидит, почувствует и поймёт, когда кто-то нуждается в его поддержке. Близкие им люди всегда чувствуют себя рядом с ними под защитой. Кстати, многие зачастую благородство Тельцов используют в своих меркантильных целях, зная, что этот знак никогда не отказывает в помощи. Лев. Это щедрый знак, который нередко ведёт себя театрально, но его помощь всегда искренняя. Он добродушен и всегда готов делиться своей энергией со всеми вокруг, поэтому он и не отказывает в любых просьбах, даже абсурдных. К тому же, он не обидчив – без проблем помогает даже своим неприятелям, тем самым их обезоруживая и переводя в дружеский лагерь. Стрелец. Прямолинейность и справедливость делают этот знак одним из самых благородных. Он не боится сказать правду, заранее зная, что может навсегда потерять близкого человека, если того требуют обстоятельства. Стрельцы надёжные и преданные друзья, идеализирующие дружбу, считая, что их товарищ в случае необходимости поступит по отношению к ним так же, поэтому удивляются, когда так не происходит. Стрельцы по своей природе не меркантильны, они ценят то, что невозможно приобрести за деньги – честь, дружбу и любовь. Рыбы. Мечтатели по жизни и романтики по своей природе, Рыбы поражают окружающих своими благородными помыслами. Ведь этот знак готов отдать последнее нуждающемуся, помочь заклятому врагу и заступиться за беззащитного, сознавая, что обидчик может быть в разы сильнее. Рождённые под этим созвездием не умеют врать и не переносят, когда лгут другие, однако и лгунам они помогут, а потом просто укажут им на ложь.

Безусловно, и под другими созвездиями рождаются щедрые, добрые и справедливые люди, однако именно вышеперечисленные - самые благородные знаки Зодиака, по версии астрологов, и они готовы на всё ради помощи окружающим.