6 знаков Зодиака, которые не умеют говорить «нет»

Вы умеете отказывать? Или для вас это слишком сложно? Сердце уходит в пятки, слова куда-то пропадают, руки потеют, а щёки пылают. Ведь отказ, по вашему мнению, может сильно ранить человека, выставив вас как бездушную и чёрствую особу. А вы задумывались, откуда приходят к вам эти мысли? Оказывается, часто виноват знак Зодиака, под которым вы родились. Именно из-за него у вас появляется страх перед несогласием. Хотите узнать, относитесь ли вы к зодиакальному созвездию, представители которого не могут никому отказать?

Знаки Зодиака, которые не умеют говорить «нет»

Овен. Этот знак обожает делать окружающих счастливыми. Слово «нет» для них ассоциируется с неприятностями, поэтому эти самолюбивые оптимисты, считающие, что им всё по плечу, никогда не отказывают никому в просьбах. Овны даже не смогут сказать «нет» в том случае, когда это один-единственный правильный ответ. Для них отказ – это признание в беспомощности и слабости.

Рак. Для этого знака не существует слова «нет», так как, по их мнению, нет ничего невозможного. Конечно, придётся поднапрячься, но ради поставленной цели можно и попробовать, поэтому, если у них что-то попросить, они не откажут. И, что самое удивительное, они никогда не жалуются, даже если им очень сложно выполнить обещанное.

Лев. Этот знак - король по своей природе, а значит, он просто не может отказать просителям, иначе так можно и подорвать авторитет. Для Льва он превыше всего. Даже когда ему сильно хочется сказать «нет», он всё равно отвечает утвердительно, чтобы не испортить впечатление о своём всемогуществе!

Весы. Они просто боятся кому-то отказать, ведь это так страшно, быть кем-то замеченным своей противоположной от других точкой зрения. Возможно, внутри них всё кипит от негодования и желания крикнуть «нет», Весы никогда не признаются в этом. Этот знак вынужден постоянно лгать и лицемерить, но винить их в этом не стоит – это их природа, с которой не поспоришь.

Козерог. Этот знак редко кому отказывает, но не потому, что хочет угодить, просто ему удобно согласиться, а после сделать по-своему, чтобы доказать, что оппонент был неправ. Правда, у них мало кто просит о помощи, так как Козероги умеют поставить себя так, что проситель сразу чувствует, что подошёл со своей просьбой совсем не вовремя.

Рыбы. Для них очень важно окружить себя друзьями и приятелями, ради них Рыбы готовы прогибаться и со всем соглашаться. Этот знак даже можно назвать благородными мучениками, так уж им важно постоянное одобрение близких людей. Хотя те, кто не входит в их приятельский круг, могут с лёгкостью получить отказ. Правда, таких людей очень мало – уж слишком дружелюбны Рыбки.

Ну что, вышеперечисленные знаки Зодиака, вы готовы согласиться с тем, что вам сложно сказать «нет», или будете отрицать это?