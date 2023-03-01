ТОП-11: Самые любимые мужчинами женские духи

О воздействии запахов на мужчин знают все женщины: капелька духов может в один миг воспламенить любимого, разжечь страсть и желание в нём. Парфюмеры даже нашли формулу идеального аромата для соблазнения, на основе которой изготовили парфюм, творящий чудеса и заставляющий сильный пол упасть к ногам прекрасных дам.

11 соблазнительных ароматов духов

1. Iris Nobile от Acqua di Parma. Сладкий, но не слишком: утончённый аромат, сочетающий сдержанную элегантность цветочных нот с изысканностью шипрового аккорда. Он открывается свежими нотами звёздчатого аниса, сицилийского мандарина и бергамота, а затем превращается в богатое, интенсивное и обволакивающее сердце из ириса и иланг-иланга. База яркая и слегка чувственная, с тёплыми нотами ванили, пачули и дубового мха, которые придают аромату тёплую интенсивность.

2. Dolce Rosa Excelsa от Dolce & Gabbana. Суперженственный аромат свежих лепестков роз в полном расцвете, что усиливает его интенсивность, чистоту и многогранность. Этот парфюм обогащён двумя разными нотами розы: африканского шиповника и турецкой розы, придающей ещё более неотъемлемый оттенок данного цветка: яркий и ароматный. Предпочтителен для молодых и современных женщин.

3. Miss Dior. Классика: цветочный аромат, раскрывающий женственность и чувственность. В сердце аромата заключено цветочное послание, сочетающее в себе красоту грасской розы и дерзость дамасской розы, завёрнутые в ленту свежих нот калабрийского бергамота. Ремесленное творение, усиленное аккордами розового дерева из Гайаны и ягод розы с острова Реюньон, которые подчёркивают его характер.

4. CK One от Кельвина Кляйна. Унисекс: выпущенный в 1994 году, но всё ещё чрезвычайно современный. Этот универсально привлекательный аромат сочетает в себе яркость и чувственность, он идеален в любое время дня и ночи. Аккорд зелёного чая проходит через аромат с яркими верхними нотами мандарина, папайи, бергамота и лимона. Ноты сердца оживают ароматной гармонией мускатного ореха, фиалки, жасмина, ландыша и розы. Базовые ноты сочетают в себе мускус и амбру.

5. Daisy di Marc Jacobs. Лёгкий цветочный букет идеально подходит для оптимистичных и утончённых женщин. Одной капельки парфюма достаточно, чтобы поднять настроение и вернуть улыбку. Это свежий и женственный аромат с нотами лесной земляники, бархатистых лепестков фиалки и сияющей смесью гардении и жасмина. Белые аккорды берёзы и кедра добавляют интенсивности.

6. Bvlgari Omnia Pink Saphire. Смелый парфюм, придающий женщине солнечности и яркости. Праздничный аромат, вдохновлённый солнечным и нежным ароматом розового цветка Франжипани, который рассеивает дерзкие ноты. Он открывается игристым сочетанием цитрусовых нот и розового перца и сочетает в себе первозданную чистоту цветов тиары с бархатистыми нотами бахромы. Соблазнительное цветочное сердце, окутанное мускусными нотами и богатой древесной базой.

7. L’Eau d’Issey Pure Nectar de Parfum. Естественный аромат, нежность которого исходит от природы, цветов и фруктов. Его медный цвет в сочетании с мерцающим великолепием переносит в сияющую и роскошную природу. Мягкий и освежающий, кристаллический сок выделяется из нежной мякоти груши. Окутанный золотым светом, абсолют розы источает нежный мёд.

8. Narciso Eau de Parfume Rouge. Горячая страсть: неотразимый аромат с элегантным и чувственным шлейфом. Отличительное мускусное сердце обёрнуто неотразимым цветочным букетом, состоящим из болгарской розы и ириса. Интенсивные древесные и амбровые ноты знаменуют собой пробуждение во имя страсти.

9. Fucking Fabulous di Tom Ford. Среди основных нот масло горького миндаля, бобы тонка, аккорд ириса, кашмеран, масло мускатного шалфея. Кожаный декадентский восточный аромат с сильным опьяняющим эффектом. Раскрывая личные и сокровенные моменты, этот аромат с вызывающим воспоминания названием переносит нас туда, где сбываются желания.

10. La Petite Robe Noire от Guerlain. Подобен стреле Купидона. Любовь с запахом чёрной вишни, чёрной розы, пачули и чёрного чая. Первый арабеск раскрывается чёрной вишней с комбинацией миндаля, красных фруктов и бергамота. Затем идёт роза, главный герой второго пируэта. Наконец, появляются бобы тонка, побуждающие поддаться соблазну миндаля, усиленного чёрным чаем для создания дымной смеси.

11. Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense. Соблазнителен: это древесно-амбровый восточный аромат с сильным характером. Аромат построен вокруг нот пачули, подчёркнутых теплотой амбрового аккорда абсолюта ванили и бобов тонка. Сердце из розы и жасмина и контрастная свежесть цитрусовых завершают эту смелую композицию.

Даже если в вашем арсенале соблазнения есть любимые мужчинами женские духи, не стоит ими обливаться, иначе избранник может сбежать от возникшего удушья. Хватит пары капель, чтобы быть неотразимой и желанной.