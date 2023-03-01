Как понять, что партнёр изменяет, согласно его знака Зодиака

Измена может произойти в каждой паре, но многие умеют хорошо скрывать свои следы преступления. Однако есть прекрасные методы определения неверности в зависимости от знака Зодиака человека, ведь очень тяжело контролировать своё поведение, когда внутри гложет чувство вины.

Признаки измены разных знаков Зодиака

Овен. Перестаёт проявлять физическую привязанность. Они смелые и очень страстные любовники, которые своим обаянием просто сбивают с ног вторую половинку: она чувствует себя единственным человеком в мире, ради которого партнёр готов на всё. Если же в последнее время Овен стал реже целовать утром перед работой или прижимать ночью во время сна, то это один из признаков, что свою любовь он отдаёт кому-то другому.

Телец. Не просит совета и не спрашивает мнения. Тельцы со своим любимым человеком всегда строят доверительные отношения – просят совета, интересуются мнением практически обо всём, что с ними происходит. И если вдруг представитель этого знака Зодиака перестал делиться всем происходящим в его жизни со второй половинкой, то есть вероятность, что он нашёл того, кому доверяет и чья точка зрения для него стала намного важнее, чем партнёра.

Близнецы. Прячут свой телефон. Болтливый и общительный знак Зодиака постоянно расширяет круг своих друзей и личные интересы, но он всегда об этом говорит своей второй половинке. Потому что когда Близнецы состоят в отношениях, то они словно открытая книга, которая с удовольствием делится своими мыслями с тем, к кому питает горячие чувства. Телефон любимого человека будет завален весёлыми фото и шутками, разными приколами. И если вдруг он начнёт прятать свой телефон, то есть повод задуматься о причинах. Скорее всего, ему есть что скрывать от своего партнёра.

Рак. Становится пренебрежительным и оборонительным. Они очень ласковые и заботливые, известные своей терпеливостью по отношению ко второй половинке. Неважно, с какими преградами столкнётся пара, Рак всегда будет на стороне любимого человека. Поэтому понять, что в отношениях произошли перемены в худшую сторону, можно по защитному поведению этого знака Зодиака. Тёплый, уютный и любящий партнёр вдруг превращается в холодного и пренебрежительного? Есть вероятность, что сейчас его мысли о ком-то другом.

Лев. Уделяет много внимания своей внешности. Этот знак привык привлекать к себе внимание, поэтому его внешний вид всегда идеален. Но когда рядом с ним любимый человек, то он старается делиться своими лучами внимания и успеха, чтобы он мог почувствовать себя центром Вселенной. И если вдруг Лев стал относиться ко второй половинке с некоторым безразличием, а к своей внешности со щепетильностью, много времени проводя вне дома, то стоит обеспокоиться. У него, возможно, появился другой центр Вселенной.

Дева. Внезапно изменила свой график. В отношениях представители этого созвездия довольно предсказуемы, поэтому партнёр всегда знает, чего ждать от Дев. Они обычно следуют намеченному графику, делают всё без напоминания, у них одни и те же привычки и увлечения. Поэтому если Дева вдруг внезапно меняет свои планы, не приходит к назначенному времени в необходимое место, то есть вероятность, что этот знак Зодиака завёл роман на стороне, потому что подстраивается под интересы другого человека.

Весы. Критичность к отношениям. Как честный и уравновешенный знак Зодиака, он знает, как заставить своего любимого человека чувствовать себя особенным. Он подбадривает и во всём поддерживает, не замечает недостатков и промахов. Поэтому стоит начать волноваться, если вдруг Весы начинают придираться, срываться на своём партнёре, вести себя критически к отношениям, постоянно выискивая в них какие-то промахи. Это такая попытка оправдать свою измену перед собой и своей второй половинкой.

Скорпион. Перестаёт делиться своей жизнью. Скорпионы, при всей своей природной таинственности и загадочности, со второй половинкой довольно откровенны. Они много говорят обо всём на свете, делясь своими эмоциями и впечатлениями. Но если вдруг этот знак Зодиака стал вести себя отстранённо, не желает общаться, то нужно задуматься. Есть вероятность, что он нашёл кого-то, с кем говорит по душам, рассказывает о своей работе, отношениях с друзьями, коллегами и руководством.

Стрелец. Перестаёт публиковать фото партнёра. Они очень весёлые, свободные духом и спонтанные любовники. Если Стрелец находит партнёра, который сможет разделить его тягу к авантюризму, то их альбом пополнится миллионом фотографий, опубликованных во всех социальных сетях. Таким образом этот знак даёт возможность любимому человеку почувствовать себя самым красивым человеком в мире. Однако, если вдруг он перестаёт делиться фотографиями в Интернете, то это знак, что Стрелец хочет скрыть от кого-то присутствие партнёра в его жизни.

Козерог. Неохотно совершает крупные совместные покупки. Для этого знака любовь – это инвестиция в будущее. И хотя это звучит не совсем романтично, но это отличный способ построить семейную жизнь. Ради любимого человека Козерог готов отдать весь мир и в придачу все свои деньги, которые для этого знака Зодиака играют большую ценность. Поэтому если вдруг он отказывается от ранее запланированной с партнёром крупной покупки, то, возможно, Козерог пытается объединить свои активы с кем-то другим.

Водолей. Предпочитает проводить время с друзьями. Когда его сердце покорено, то он заставляет этого человека почувствовать себя особенным. Свидания с этим знаком будут самыми романтичными, а ночи любви – очень нежными. Но если он станет настаивать на том, что хочет провести время в одиночестве или же отправиться на встречу с друзьями без партнёра, то есть вероятность, что у него есть кто-то, кто составит ему компанию для приятного времяпрепровождения.

Рыбы. Появилась эмоциональная дистанция. Рыбы – самые большие мечтатели, и любовь – это самая главная их мечта. Милые, чувствительные и эмоциональные, они не боятся открыть своё сердце и поделиться своими самыми сокровенными мыслями со своим партнёром. Будь то ласковые прозвища или хвастовство перед окружающими достоинствами и достижениями второй половинки, Рыбы знают, как заставить своего партнёра чувствовать себя любимым. Если им внезапно не хватает их обычной теплоты и эмоциональной открытости, пришло время беспокоиться – возможно, у любимого человека есть соперник.

На самом деле, понять, что партнёр изменяет, довольно сложно, потому что изменения в поведении любимого человека обычно списываются на ряд разных причин, но только не на обман. Но не стоит забывать народную мудрость, что нужно доверять, но проверять. Она поможет вовремя заметить охлаждение чувств второй половинки.