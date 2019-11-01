4 жеста-подсказки, что мужчина вам изменяет

Как понять, что ваш мужчина вам изменяет? Наверное, нет ни одной женщины, которая этого бы не чувствовала. Чаще ходоков налево «сдаёт» даже не запах чужих духов или же губная помада на рубашке, а простые жесты. Оказывается, язык жестов неконтролируем даже опытными ловеласами, не говоря уже о тех, кто единожды рискнул «прыгнуть в чужую постель». Психологи даже выделили четыре жеста-подсказки, что вам изменяет вторая половинка. Благодаря им можно точно быть уверенным в измене любимого.

4 жеста-подсказки, позволяющие понять, что мужчина изменяет

Он нервничает, если жена берёт или заглядывает в его мобильный телефон. Мужчина очень нервничает, если супруга подсматривает, что он делает в мобильном телефоне. Первая реакция обманщика будет спрятать его от чужих взглядов – наклонить, затемнить или же вовсе отключить. Он уходит в другую комнату, когда разговаривает по телефону, да и вообще постоянно его носит за собой. На мысль об измене может навести и нежелание мужчины отвечать на череду сообщений в вечернее время или в выходной день. Он начинает нервничать, если задать вопрос, почему он не отвечает на них. Это рефлекторная реакция, которая происходит на подсознательном уровне, которая происходит в момент страха быть пойманным на измене. Он нервничает, когда говорит об определённой женщине. Если супруга вдруг нечаянно скажет имя любовницы мужа или же (если она с ней знакома) начнёт о ней что-то рассказывать, жесты мужа тут же его выдадут. Выражение лица напряжённое, руки тянутся к плечам или груди (может начать поправлять галстук). Считается, что эти жесты помогают успокоиться. Кроме этого, можно понять, что у любимого роман на стороне, если понаблюдать за ними вместе. Например, если это коллега, то они чаще всего находятся друг от друга на расстоянии нескольких сантиметров, у них постоянный зрительный и тактильный контакт. Всё это должно навести на мысль об измене. Он улыбается, разговаривая по телефону. Конечно, если супруг – открытый и весёлый человек, то, возможно, он всегда смеётся во время телефонных разговоров. Однако, если он вдруг стал чаще общаться по телефону, при этом искренне улыбаясь (так называемая улыбка Дюшенна, которая включает глаза и щеки), то есть вероятность того, что он так счастлив не от общения с другом или коллегой, с которым обсуждает работу. Скорее всего, это его так радует общение с любимой женщиной. Он отстранился. Безусловно, в каждом брачном союзе бывают периоды отстранённости от партнёра. Но, если он затянулся, то стоит подумать, почему муж вдруг перестал прикасаться к жене, улыбаться в её присутствии и даже, напротив, рядом с ней он угрюм и всегда скрещивает руки, когда она близко подходит. Он как бы ограждается от неё. Возможно, он не хочет иметь с ней никакого контакта, так как есть та, с которой ему комфортно и приятно.

Жесты – жестами, но не стоит забывать и о шестом чувстве, особенно, если раньше оно не подводило. Именно оно может подсказать, что поведение супруга довольно странное и, возможно, нужно проявить бдительность, чтобы не потерять его навсегда.