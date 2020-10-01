Астрология определяет светлые и тёмные стороны личности. Знатоки обязательно изучают гороскоп партнёра и заранее знают, чего от него можно ожидать. Хотите большого и светлого личного счастья? Тогда давайте прокачаем скилл вместе. Звездочёты подсказывают, почему он изменяет. Ответ по знаку Зодиака удивит, а может, даже шокирует. Готовы?

Почему мужчина изменяет? Подсказки звёзд

Овен – ради подтверждения независимости

Слишком ценит свободу и широту личностного пространства. Лелеет собственный эгоизм. Даже задыхающийся от любви Овен не отдаст чувства сполна. Он пойдёт «налево», просто чтобы доказать свою независимость.

Телец – из-за подозрительности

Женатики долго терпят. Слишком дороги им семейные ценности. Но стоит заподозрить вторую половинку в неверности – пиши пропало. В 99% случаев Тельца на измену толкает ревность и немного любовь к земным удовольствиям.

Близнецы – незрелость

Верность и преданность – реальная проблема для подопечных Меркурия. Стоит только отношениям с постоянным партнёром дать трещину, Близнецы ищут утешения на стороне. Совершают поступки, о которых сами через время жалеют.

Рак – под влиянием паранойи

Из-за чрезмерной эмоциональности в его голове возникают сомнения и подозрения. Если Рак чувствует, что отдаляется от любимого человека, он совершает глупости в надежде, что душераздирающий опыт послужит толчком к сближению.

Лев – всегда хочет большего

Даже будучи в отношениях, представитель этого знака стремится к лучшей жизни. Какой она должна быть, сам не знает. Да только то, что есть, Льва не удовлетворяет. Поэтому он никогда не упустит шанса попробовать новенькое, а вдруг, это именно оно – счастье.

Дева – для интеллектуальной стимуляции

Мысли о неверности возникают на фоне охлаждения чувств или обрыва душевной связи с партнёром. Вместо обсуждения ситуации, Девы предпринимают решительные меры. А потом впадают в транс самоанализа с целью понять, хорошо им было или плохо.

Весы – им нравится любить

Однажды попробовав, представитель этого знака Зодиака не может остановиться. Он наслаждается, купаясь в фонтане новых эмоций и ощущений. Очень часто в юном возрасте выбирает не того партнёра, а потом пускается во все тяжкие.

Скорпион – из-за чрезмерной требовательности

Из-за дотошности и придирчивости старается, чтобы с самого начала всё было идеально. Если отношения развиваются не по его красивому плану, выбирает самый лёгкий путь утешения. Скорпион не будет бороться за сохранение пары, но быстро найдёт новою правильную любовь.

Стрелец – горячность и импульсивность

Живёт с девизом «беру максимум». Изменяет под влиянием настроения. Да, только потому, что захотелось. Если Стрелец зависим от партнёра, который стремится к спокойствию и стабильности, измена превращается в привычку.

Козерог – самый преданный

Вот он – образец внутренней зрелости и порядочности. Козерог не ищет приключений на стороне, ему хорошо с любимым человеком. А если же казус таки случился, до конца жизни будет страдать от угрызений совести.

Водолей – не приспособлен к отношениям

Его стихия – ни к чему не обязывающая интрижка. Звёзды обделили Водолея умением долго любить одного человека. Такое положение вещей его душит, выбивает из колеи, лишает главного – вдохновения. В поисках последнего решается на разного рода глупости.

Рыбы – не может противостоять соблазну

Коварный обольститель вечно притворяется уставшим, но умеет красиво ухаживать. Жертвы не понимают, жалеют всем телом, что и требуется для удовлетворения необыкновенной чувственности.

Берите на вооружение подсказки астрологов. Зная, почему он изменяет, в 99% случаев отношения можно сохранить.