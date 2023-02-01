Что сказать бывшему парню, чтобы он вернулся?

Вернуть любимого мужчину, который решил поставить точку на отношениях, непросто, но возможно, если знать несколько хитрых фраз, помогающих возобновить связь с бывшим. Только нужно быть осторожной – не переборщить со слезливостью, отчаянием и недовольством. Главное правило – это показать свою влюблённость, но ни в коем случае не жалость.

Фразы, которые помогут вернуть бывшего

«Притяжение, которое было между нами, невозможно будет найти с другим». Это идеальная фраза при желании обратить внимание на решающий аспект всех отношений – физическую связь. Данными словами вы дадите ему понять, что только он знает, как нужно вести себя с вами, чтобы довести до высшей точки возбуждения. Такое услышать будет лестно любому парню, и ваш, будьте уверены, не исключение.

«Я знаю, что была неправа, но я не хочу совершать тех же ошибок». Независимо от того, были ли вы инициатором расставания или же это было решение партнёра, потому что вы были слишком ревнивы, придирчивы, невротичны или раздражительны, дайте ему понять, что поняли свои ошибки и готовы начать всё сначала, дорожа полученным опытом. Никаких драм с мольбами о прощении. Достаточно будет говорить искренне и уверенно.

«Даже если наша история любви закончится, ты всегда будешь для меня особенным». Быть готовой отпустить его, подчёркивая при этом, что он всегда останется для вас важным человеком, может быть отличной стратегией. Вы не будете казаться отчаявшейся и готовой на всё, чтобы вернуть его, и в то же время сможете дать понять ему, что вы искренне любите и что его присутствие в вашей жизни является ценным достоянием.

«Я хочу, чтобы ты был счастлив». Опять же, цель не в том, чтобы казаться слишком отчаявшейся, а в том, чтобы быть готовой принять любое его решение ради его счастья, даже если он будет теперь не рядом с вами. Однако, если ваши слова покажутся слишком натянутыми, то лучше избежать использования подобной фразы: на самом деле нет ничего хуже, чем создавать впечатление, что вы играете роль, в которую сами не верите.

«Я скучаю по тому, как ты заставлял меня смеяться и веселиться». Ещё один эффективный способ вернуть мужчину — похвалить его хорошие стороны. Мужчины гордятся тем, что могут заставить женщину улыбаться и веселиться. Таким образом, подобная фраза потешит его самолюбие, но вы при этом не будете выглядеть жалкой.

«Говорят, разбитую вазу не склеить, но я нашла очень прочный клей. Дорогой, правда… Но ты же знаешь, что я великая транжира…» Такая весёлая фраза может привлечь парня. Ведь здесь есть и юмор, и признание своих пороков. Мужчине будет приятно улыбнуться, осознавая, что такую девчонку с прекрасным чувством юмора ещё нужно поискать.

Безусловно, данные фразы по возвращению бывшего - не 100-процентная гарантия успеха, но пробовать всегда стоит. Рискните! Вдруг эти несколько слов смогут снова вернуть ваши отношения.