Возвращаться к бывшему парню вредно для здоровья! Так утверждает наука

Статус «всё сложно», когда один из партнёров надеется возобновить отношения, превращается в невроз. Отслеживание в соцсетях, жалостливые смски, выяснение причин расставания – всё это плохая идея. Запомни, возвращаться к бывшему парню вредно для здоровья. Займись собой, так легче усмирить мучительную боль от того, что ему неплохо живётся и без тебя. Не трать время на планы по возрождению былой любви. Знакомься. Общайся. Совершенствуйся. А если апатия или совсем невмоготу, не пожалей денег на консультацию психотерапевта. Смотрим, что по этому поводу говорит наука.

Почему возвращаться к бывшему парню вредно для здоровья?

Согласно исследованию, которое провёл американский журнал семейных отношений, с воссоединением расставшейся пары часто связано возрастание симптомов психонервического расстройства.

Как правило, страдают женщины, в единичных случаях - мужчины.

Слабая половина человечества стрессует от переизбытка волнений, мыслей о том, как не допустить повторения ситуации в будущем. Отрицательные эмоции влияют на психосоматику, и невроз – не самое страшное последствие развития ситуации.

Сильный пол живёт настоящим и не склонен к столь глубоким переживаниям. Мужчинам не свойственно особо драматизировать. Они дёргают бывших либо от скуки, либо в случаях, если новые отношения кажутся им хуже предыдущих.

Конечно, кризисы бывают у всех пар. Иногда нужно время и одиночество, чтобы проанализировать причины разлада, осознать ошибки и необходимость быть вместе. Другое дело, когда ты выскочила из токсичных отношений: отвязалась от манипулятора, изменщика, алкоголика или другого совершенно ненужного типа мужчины.

Как отпустить?

Когда в очередной раз поймаешь себя на печальных мыслях о нём, схватишь телефон, чтобы написать, или полезешь мониторить соцсети, остановись. Досчитай до ста и ответь себе на три вопроса.

Почему вы расстались? Что изменится, если помиритесь? Ты готова окунуться в это снова?

Чётко сформулируй все проблемы, из-за которых ваша пара рассталась. Люди редко меняются. Допустим, ты добьёшься примирения. Эйфория от воссоединения продлится недолго, а потом отношения вернутся к прежнему сценарию. Ты, правда, этого хочешь?

Исследователи утверждают, что больше всего страдают жертвы тиранов, абьюзеров-манипуляторов. Бедняги винят себя во всех грехах и липнут к токсичному партнёру, как мухи к паутине. Агрессивное поведение, эмоциональное и даже физическое насилие терпят женщины невротического склада, страдают, но гордо несут жизненный крест.

Не ищи оправданий расставанию, не занимайся самоедством, живи дальше. Следи за внешностью. Развивайся. А когда в очередной раз накроет волна грустных мыслей о нём, вспомни, что возвращаться к бывшему парню вредно для здоровья.