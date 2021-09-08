Эти 5 вопросов дадут ответ, вернуться ли к бывшему парню

У каждой девушки есть бывший парень, которого она никак не может забыть. Может, это была первая любовь. Или же отношения закончились из-за определённых обстоятельств. И, быть может, весьма печальных. Но вычеркнуть свою прошлую любовь вы не можете, поэтому периодически и возникает мысль, вернуться ли мне к бывшему парню или же оставить всё, как есть, и двигаться дальше. Ответить на него можно, используя довольно надёжный и рабочий способ: задать себе несколько вопросов, на которые важно искренне ответить.

5 вопросов, которые нужно задать себе, решая, вернуться ли к бывшему парню

Вы уверены, что хотите попробовать ещё раз или вам просто грустно? Первый шаг в выяснении того, будет ли возвращение к бывшему хорошей идеей, - понять причину этого желания. Часто окончание отношений дарит чувство свободы, но бывает и по-другому – расставание навевает грусть. Если у вас второй вариант: вы до сих пор испытываете чувства к бывшему и надеетесь на воссоединение, то подумайте дважды. Безусловно, любовь не стирается в один момент, она может ещё напоминать о себе, однако это не значит, что возвращение к бывшему – верное решение. Вы достаточно подумали об этом? Если вы совсем недавно расстались, то, конечно, ваши чувства ещё крепки. Поэтому так важно дать себе время отдохнуть друг от друга, чтобы понять, что всё-таки вас тянет к нему. Как показывают исследования психологов, те пары, которые разлучались на длительный срок, дают себе возможность проработать проблемы, которые мешали когда-то их счастью, чтобы на втором круге уже их не допускать. Те же, кто «отдыхал» лишь пару недель, снова наступают на те же грабли, которые и приводят к очередному разрыву. Решена ли проблема, подтолкнувшая к расставанию? Кажется, что найти причину разрыва очень сложно, но фактически все они делятся на две категории – основные обстоятельства и давление, как внутреннее (неверность, несовместимость, незаинтересованность), так и внешнее (неодобрение членов семьи, недостаток времени, которое можно было посвятить для построения здоровых отношений, и другое). Какой бы ни была причина расставания, нужно точно ответить себе, была ли решена проблема, произошли ли изменения в лучшую сторону? Если же всё по-прежнему, то будьте уверены, что всё вернётся на круги своя. Боитесь никого не найти? Это одна из самых неправильных причин для воссоединения. Не поддавайтесь страху остаться в одиночестве, страху никогда никого не встретить, страху, что это ваш последний шанс, страху встретиться с кем-то, кто разочарует. Вопрос о том, найдёте ли вы когда-нибудь партнёра после романтического разочарования, вполне объясним. Но данное беспокойство не должно стать поводом для решения вернуться к бывшему. Что бы вы сказали своей лучшей подруге, если бы она оказалась в такой же ситуации? Может быть, полезно спросить себя, что бы вы порекомендовали своей лучшей подруге, если бы она была в вашей ситуации. Мы часто относимся к нашим друзьям более сострадательно, чем к себе, поэтому, если вы, например, посоветуете своей подруге пережить разлуку и уделить время себе, тогда вам следует последовать своему собственному совету.

Если стали задаваться вопросом, вернуться ли к бывшему парню, обязательно «поговорите» с самой собой и честно ответьте, почему вы никак не можете успокоиться и радоваться свободе. Есть большая вероятность, что такой «разговор по душам» поможет понять, как быть дальше.