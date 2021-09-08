Эти 5 вопросов дадут ответ, вернуться ли к бывшему парню
У каждой девушки есть бывший парень, которого она никак не может забыть. Может, это была первая любовь. Или же отношения закончились из-за определённых обстоятельств. И, быть может, весьма печальных. Но вычеркнуть свою прошлую любовь вы не можете, поэтому периодически и возникает мысль, вернуться ли мне к бывшему парню или же оставить всё, как есть, и двигаться дальше. Ответить на него можно, используя довольно надёжный и рабочий способ: задать себе несколько вопросов, на которые важно искренне ответить.
5 вопросов, которые нужно задать себе, решая, вернуться ли к бывшему парню
- Вы уверены, что хотите попробовать ещё раз или вам просто грустно? Первый шаг в выяснении того, будет ли возвращение к бывшему хорошей идеей, - понять причину этого желания. Часто окончание отношений дарит чувство свободы, но бывает и по-другому – расставание навевает грусть. Если у вас второй вариант: вы до сих пор испытываете чувства к бывшему и надеетесь на воссоединение, то подумайте дважды. Безусловно, любовь не стирается в один момент, она может ещё напоминать о себе, однако это не значит, что возвращение к бывшему – верное решение.
- Вы достаточно подумали об этом? Если вы совсем недавно расстались, то, конечно, ваши чувства ещё крепки. Поэтому так важно дать себе время отдохнуть друг от друга, чтобы понять, что всё-таки вас тянет к нему. Как показывают исследования психологов, те пары, которые разлучались на длительный срок, дают себе возможность проработать проблемы, которые мешали когда-то их счастью, чтобы на втором круге уже их не допускать. Те же, кто «отдыхал» лишь пару недель, снова наступают на те же грабли, которые и приводят к очередному разрыву.
- Решена ли проблема, подтолкнувшая к расставанию? Кажется, что найти причину разрыва очень сложно, но фактически все они делятся на две категории – основные обстоятельства и давление, как внутреннее (неверность, несовместимость, незаинтересованность), так и внешнее (неодобрение членов семьи, недостаток времени, которое можно было посвятить для построения здоровых отношений, и другое). Какой бы ни была причина расставания, нужно точно ответить себе, была ли решена проблема, произошли ли изменения в лучшую сторону? Если же всё по-прежнему, то будьте уверены, что всё вернётся на круги своя.
- Боитесь никого не найти? Это одна из самых неправильных причин для воссоединения. Не поддавайтесь страху остаться в одиночестве, страху никогда никого не встретить, страху, что это ваш последний шанс, страху встретиться с кем-то, кто разочарует. Вопрос о том, найдёте ли вы когда-нибудь партнёра после романтического разочарования, вполне объясним. Но данное беспокойство не должно стать поводом для решения вернуться к бывшему.
- Что бы вы сказали своей лучшей подруге, если бы она оказалась в такой же ситуации? Может быть, полезно спросить себя, что бы вы порекомендовали своей лучшей подруге, если бы она была в вашей ситуации. Мы часто относимся к нашим друзьям более сострадательно, чем к себе, поэтому, если вы, например, посоветуете своей подруге пережить разлуку и уделить время себе, тогда вам следует последовать своему собственному совету.
Если стали задаваться вопросом, вернуться ли к бывшему парню, обязательно «поговорите» с самой собой и честно ответьте, почему вы никак не можете успокоиться и радоваться свободе. Есть большая вероятность, что такой «разговор по душам» поможет понять, как быть дальше.
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