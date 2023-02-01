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Как помириться с мужчиной по его знаку зодиака

Даже в идеальных отношениях партнёры ссорятся. Без этого никак. Но если поссориться легко, то пойти на перемирие не всем удаётся – можно дуться днями, играть в молчанку или же, напротив, припоминать старые обиды, усугубляя и без того непростую ситуацию. Однако мудрая женщина сможет взять всё в свои руки и пойти первой на примирение. Вот только остаётся открытым вопрос, как сделать это искусно, чтобы потом партнёр ещё и признал свои ошибки. В таком случае нужно обратиться к астрологии. Она точно подскажет, как помириться с мужчиной по его знаку Зодиака без сложностей и проблем.

 

Как помириться с мужчиной по его знаку зодиака

 

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Как мириться с мужчинами разных знаков Зодиака

Овен. Это огненный знак, который не может без страсти, поэтому ссоры с Овном не избежать. Но у них есть большой плюс – они быстро закипают, но и быстро успокаиваются. Именно в этот момент и нужно идти на примирение, даже если не прав был мужчина, потому что он никогда не признается в этом. Так как представители этого знака обожают ощущать себя очень нужными и всезнающими, то нужно воспользоваться этим – стоит попросить о помощи. Причём она может быть банальной – открыть консервную банку или заменить перегоревшую лампочку.

 

Телец. У этого знака всё поправимо, кроме измены. Однако, если он всё-таки вышел из себя, то нужно подождать, пока он успокоится. После уже можно подходить к нему, сделав вид, что ничего вовсе и не произошло. Если же Телец поймёт, что сам виноват, то точно сделает первый шаг, чтобы попросить прощения. Закрепить перемирие нужно вкусным ужином с искренними извинениями. Спать Телец должен сытым и уверенным, что в его отношениях всё мирно и гармонично.

 

Близнецы. Эти мужчины очень обидчивы и в порыве злости могут наговорить множество неприятных слов, так как речь – это их важнейшее оружие. Но именно благодаря ей можно пойти и на примирение. Нужно начать общение сначала на отстранённую тему, а после уже перейти к сути разговора. Только если мужчина ушёл или закрылся в комнате, то лучше пока его не трогать, пусть побудет со своими мыслями наедине. Когда же он остался на месте, можно налаживать мостик взаимопонимания и прощения. Близнецы долго не держат обиду.

 

Рак. Это один из самых обидчивых знаков Зодиака, потому что он нетерпим к чужим проступкам, поэтому с этими парнями лучше не ссориться. Но если конфликт всё-таки произошёл, Рак никогда не пойдёт на примирение первым. Он будет долго ждать и обижаться, пока к нему не придут с извинениями и признаниями в любви. Только тогда простит. Если же всё-таки есть желание доказать свою правоту, то нужно переждать некоторое время и попросить его посмотреть на ссору с другой стороны, чётко объяснив свою позицию.

 

Лев. Конфликт с этим знаком обычно недолог, потому что он привык действовать по-царски. Если решил поругаться, долго держать гнев в себе не будет и молчанками карать не станет. В лоб скажет о своих обидах, а потом разразится яростными высказываниями. Успокоить его можно только роскошным подарком, который поможет забыть о ссоре – дорогая книга, сигареты, спиртные напитки или же аксессуар. От такого презента его сердце растает, и конфликт будет улажен, потому что Лев и сам не очень любит находиться в конфронтации.

 

Дева. Поссориться с Девой сложно, потому что эти парни не придают большого значения всяким мелким бытовым конфликтам. Однако если мужчина обиделся, то на это есть причина, о которой он долго молчит, чтобы не провоцировать скандал. Нужно быть терпеливой, выслушать его и обязательно согласиться, чтобы потушить его недовольство на корню. Если же этого не сделать, то мужчина-Дева вскоре сам подойдёт, чтобы помириться, но только в душе у него останется ранка, которая с каждым разом будет становиться всё больше и больше, что может привести к тихому и спокойному разрыву отношений.

 

Весы. Для этих мужчин конфликт – это драма с трагедией, поэтому они будут стараться максимально сдержать лавину обвинений в свой адрес. Однако если ссора всё-таки произошла и Весы обиделись, нужно искренне просить прощения, ложь они чуют за версту. И вернуть былое расположение к себе обидчице будет сложно. Он же сам вряд ли станет инициатором примирения, но с радостью ответит на желание женщины забыть о былых разногласиях. Можно в качестве извинения сходить с ним на природу или же на концерт его любимого певца. Он настроится на позитивный лад.

 

Скорпион. Обидеть этот знак очень легко, потому что он обидчив и мстителен. Не стоит удивляться, если в процессе выяснения отношений будут упомянуты все промахи обидчицы. Главное, во время извинения не унижаться перед ним, потому что он не терпит слабости. Загладить свою вину можно походом в магазин, купив ему желаемую вещь. Только делать это нужно очень быстро, иначе обида может перерасти в долгую молчанку с постоянным «покусыванием» с его стороны, больным и ядовитым.

 

Стрелец. Эти мужчины всегда правы, поэтому отстоять свою точку зрения с ними практически невозможно. Соответственно, если произошла ссора, нужно обязательно извиниться, иначе конфликт будет длиться долго и нудно. Как только Стрелец услышит слова извинения, тут же оттает. Прощает он искренне и с большой радостью. После он даже устроит по этому поводу праздник – поведёт в ресторан, пригласит на природу, чтобы в мирной обстановке поесть им же приготовленные шашлыки.

 

Козерог. Чтобы получить извинения от этого мужчины, нужно очень постараться, потому что представители этого знака не эмоциональны – разжалобить их невозможно. Но всё же есть один путь к примирению – совместный труд. Надо попросить его помочь в решении каких-то «срочных» бытовых вопросов или финансовых проблем. Можно затеять какое-то дело, в которое завлечь Козерога, чтобы разговорить его. Вскоре он даже не вспомнит о ссоре.

 

Водолей. Этот мужчина никогда не пойдёт первым на примирение, поэтому нужно брать всё в свои руки. После ссоры нужно дать ему время, чтобы он покопался в себе, поварился в сложившейся ситуации, а после уже устроить ему романтическое приключение в другом городе, чтобы он напитался новыми положительными эмоциями. Он должен понимать, что партнёр поддерживает его во всём, даже в конфликтной ситуации.

 

Рыбы. Им нужно время, чтобы остыть после конфликта, поэтому они предпочитают побыть в одиночестве, и не стоит им в этом мешать. Иначе можно только усугубить ситуацию. Но как только мужчина остынет, нужно постараться не затягивать с извинениями. Лучше всего начать с чашки чая и добрых слов в его адрес, рассказать, какой он хороший, хозяйственный, умный, заботливый. Ему важно видеть восхищение в глазах возлюбленной. Тогда он растает и забудет о ссоре.

 

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Зная, как помириться с мужчиной по его знаку зодиака, можно тут же предотвратить конфликт и тем самым сохранить тёплые и гармоничные отношения.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:18

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