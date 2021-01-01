Топ-5 самых романтичных мужчин по знаку Зодиака

Каждая женщина мечтает о партнёре, который будет не только смелым, сильным, но и романтичным – засыпать комплиментами, одаривать цветами и другими милыми подаркам. Но не все мужчины готовы демонстрировать свои чувства, к этому склонны представители только некоторых зодиакальных созвездий.

Самые романтичные мужчины по знаку Зодиака

Телец. Хотя на первый взгляд он кажется замкнутым и сдержанным в эмоциях мужчиной, на самом деле Телец по своей природе романтичен. Мужчина этого знака готов оберегать свою вторую половинку от всех бед и невзгод. Притом это касается как мелочей – для романтического ужина он подберёт сугубо любимые блюда своей женщины, так и более глобальных вещей – при покупке совместной недвижимости будут учтены все предпочтения партнёрши. Единственное, на что он не готов ради возлюбленной, - это изменить свои привычки. Но он постарается сделать так, чтобы они были не заметны на фоне его заботы и поддержки. Стрелец. Этот мужчина просто идеализирует свою возлюбленную, постоянно демонстрируя ей свои чувства посредством милых сюрпризов, страстных посланий и признаний в любви на публике. Так как Стрелец очень творческая личность, то его женщина должна быть готова к подаркам в виде картины, стихов или песен, написанных им. Он будет в прямом и переносном смысле носить любимую на руках, выполняя её любые пожелания и просьбы, даже если для этого придётся поехать на другой конец города в час пик. Однако вся эта романтика может вмиг закончиться, если Стрелец не будет ощущать взаимности чувств. Рыбы. Один из самых чутких и чувственных знаков Зодиака, который готов постоянно говорить о своих чувства, а также удивлять партнёра романтическими сюрпризами – ужин при свечах, билеты на концерт кумира, охапки цветов и т.п. А если любимая пожелает звезду с неба, то он, скорее всего, и её сможет достать. С таким мужчиной девушка будет всегда ощущать себя самой лучшей на свете. Только Рыбу нельзя обижать, так как все его действия идут сугубо от чистого сердца и желания порадовать вторую половинку. Обидные поступки и слова любимой могут сильно его расстроить и подорвать уверенность в себе. Рак. Он романтичный, чуткий, понимающий и лояльный мужчина, для которого семья всегда стоит на первом месте. В неё Раки вкладывают всю свою энергию и все силы. К своей второй половинке он относится с теплотой и вниманием, поэтому жизнь с ним будет полна радости и счастья. Каждый день будет как первое свидание, которое невозможно забыть, ведь его женщина себя чувствует героиней романтичного фильма. Рак станет дарить цветы, носить кофе в постель, на котором будет написано признание в любви, и просто согревать своей заботой. Лев. Мужчина, рождённый под этим знаком, привык завоёвывать свою любимую, поэтому её будут ждать романтические подарки, приятные сюрпризы и охапки цветов. Устоять перед ним невозможно. К тому же, он очень трепетный и в то же время страстный партнёр, так что Лев покоряет женщину по всем фронтам. Ну, а самое приятное, что этот мужчина никогда не успокаивается, даже добившись взаимности. Он будет снова и снова радовать возлюбленную, спустя десятилетия совместной жизни, своей романтикой. Партнёрша всегда может положиться на Льва, ведь с ней он добр, терпелив и отзывчив.

Возможно, не только эти 5 самых романтичных мужчин по знаку Зодиака могут похвастаться своими поступками ради второй половинки, однако именно они готовы каждый день дарить любимым счастье, радость и любовь!