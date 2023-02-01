Как показали исследования, прекрасному полу для комфорта нужна более высокая температура в комнате, чем парням. И на то есть масса причин. Интересно, почему женщины мёрзнут больше, чем мужчины? Разобраться в этом вопросе помогут научные исследования, проведённые учёными из разных уголков мира.

5 причин, почему девушки сильнее мёрзнут, чем парни

Температура женского тела выше мужского. Согласно исследованиям, в которых участвовали представители обоих полов в возрасте от 20 до 45 лет, средняя температура для женщин была в пределах 36,6-37,0 градусов Цельсия, в отличие от мужчин, где она колебалась от 36,2 до 36,8. Получается, что прекрасный пол имеет более высокую нормальную температуру, чем сильная половина человечества. Уровень метаболизма ниже у женщин. Метаболизм – это скорость сжигания пищи для придания энергии организму, где побочным продуктом данного процесса является нагревание тела. Учёными было доказано, что у мужчин он на 30 процента выше, что и объясняет, почему женщины так мёрзнут. Гормональные различия. Эстроген и прогестерон, присутствующие в больших количествах в женском организме, влияют на внутреннюю температуру кожи и внутренних органов. Первый отвечает за расширение кровеносных сосудов рук и ног, а значит, больше тепла может отдаваться во внешнюю среду, в то время как прогестерон вызывает сужение сосудов кожи, поддерживая общее тепло в теле. Этот баланс гормонов постоянно изменяется в зависимости от менструальной фазы, провоцируя увеличение температуры тела в течение семи-десяти дней после овуляции по мере роста уровня прогестерона. То есть именно тогда девушки наиболее чувствительны к прохладному воздуху. В частности, из-за этих гормональных различий женские руки, ноги и уши примерно на 3°C холоднее, чем мужские. Плохо развитая женская мускулатура. В отличие от мужчин, женщины имеют менее развитую мускулатуру, поэтому они выделяют и меньше тепла. Кроме того, у них больше всего жира распределено между кожей и мышцами, и это приводит к большему ощущению холода на коже, так как последняя находится немного дальше от кровеносных сосудов. Температурой правят мужчины! Как оказалось, в зданиях температурный режим принято выставлять, исходя из уровня мужского метаболизма. Объясняется это тем, что раньше в офисах работало больше парней, поэтому мало кто жаловался на излишнюю прохладу в рабочих помещениях. Сейчас всё поменялось, в некоторых организациях в большинстве своём трудится сугубо женский коллектив, но стандарты рабочих термостатов, разработанные ещё в 60-х годах, так и не поменялись.

На самом деле, не только среди людей существует такая проблема, что женщины мёрзнут больше, чем мужчины. Различие между самцами и самками также было обнаружено у других животных, включая несколько видов птиц и зверей. Например, исследователи заметили, что самцы млекопитающих чаще находятся в более прохладных местах, в отличие от самок, предпочитающих тепло.