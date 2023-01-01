Лучшие бабушки по знаку Зодиака

Кроме родителей, готовых ради своих детей на всё, в жизни каждого ребёнка будут ещё очень важные люди – дедушки и бабушки, которые любят безоговорочно и безгранично, даже больше чем своих собственных детишек. Они товарищи по играм, доверенные лица, они ничего не расскажут маме и папе, они – великие учителя по жизни. Особенно это касается бабушек, которые, как ни крути, всё-таки уделяют больше времени своим внукам, чем дедушки. Однако даже среди этих лучших людей на свете есть наилучшие. Интересно, кто же считается идеальной бабушкой по знаку Зодиака?

Топ-5 супер бабушек по знаку Зодиака

Телец. Эта бабушка - просто душка, которая с удовольствием посвятит всё своё время своим любимым внукам. Она будет водить их в школу, на дополнительные занятия, а также учить уроки, объясняя лучше любого преподавателя. Всегда приготовит полезную еду, но не забудет побаловать и всякими вкусняшками. Обязательно даст деньги втихаря от родителей и постарается исполнить заветное желание своего внучка. Правда, иногда на бабулю этого знака находит желание задавить своим авторитетом, но это временно, поэтому внуки всерьёз не воспринимают её угрозы, зная, что очень скоро она снова станет доброй и понимающей. Рак. Они просто источают любовь к внукам. Приятные, любящие, милые, полностью соответствующие своей роли быть лучшей бабушкой. Им можно довериться во всём – они всегда поймут, поддержат и попытаются найти решение даже самой серьёзной проблемы. Ради внуков Раки пойдут на любую аферу, особенно, если нужно действовать против родителей, прикроют любые шалости и проступки внуков. Поддержат любой выбор своих внучков, даже если с ним не согласны, потому что эти малыши, а для бабушек они до старости останутся несмышлёными детками, на первом месте, и переубедить их в обратном невозможно. Дева. Это просто находка для молодых и неопытных родителей, потому что эта бабушка останется с внуком в любое время суток и найдёт выход из любой ситуации – вылечит, выучит и поддержит. У неё всегда всё под контролем, она действует согласно прописным правилам. С ней малыш никогда не упадёт с горки, не наестся песка, будет чистым и аккуратным. Дитё будет покормлено и вовремя уложено спать, уроки сделаны идеально, без ошибок, а в спорте только призовые места. С такой бабушкой внук будет круглым отличником и призёром. Им можно будет гордиться. Весы. Они настоящие и «безрассудные». Любят приключения и с нетерпением ждут возможности поскорее разделить их с внуками. Они никогда не давят на детей, так как для них они отрада. Главная цель этих бабушек - научить внучат быть хорошими и добрыми людьми. Они на своём примере показывают, как избегать конфликтов, искать компромисс и всегда держать себя в руках. Весы приложат все силы, чтобы их внуки были начитанными, культурно развитыми и интеллигентными. Они будут с ними ходить в картинные галереи, музеи, а также посещать разные выставки и авторские чтения. Водолей. Они не представляют своей жизни без внуков, поэтому их даже просить не надо посидеть с ребёнком, Водолей сама предложит свою помощь. Представительницы этого созвездия готовы всё своё время уделять малышам, притом с рождения – ухаживать, кормить, учить и водить по разным секциям. Кстати, именно последнее для них важнее, чем даже учёба. Такие бабушки готовы и сами записаться на такую же секцию, чтобы полностью окунуться в мир ребёнка. Они никогда не лезут в жизнь внуков, считая, что каждый должен иметь свой опыт. Но, если внукам понадобится реальная помощь, обязательно подстрахуют и защитят.

Каждая бабушка - самая хорошая для своих внуков, но астрологи считают, что всё-таки лучшие бабушки родились под такими знаками Зодиака, как Телец, Водолей, Дева, Рак и Весы, которые всегда поймут, поддержат и защитят своих внучков. С ними как за каменной стеной.