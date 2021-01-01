Лучшие родители по знаку Зодиака. ТОП-12

«Звёзды знают всё» - говорят астрологи и выдают рейтинги по любому поводу. Мы поинтересовались, кто лучшие родители по знаку Зодиака, и получили интереснейшую градацию. Лидируют Раки, Тельцы и Рыбы. Замыкают рейтинг Близнецы. Вы как считаете, это правильно?

Лучшие родители по знаку Зодиака. Рейтинг астрологов

1. Рак

Эмоциональные и чувствительные, но скрытные личности обычно сдержанны в разных сферах жизни. Но в отношениях с детьми Раки невероятно успешны. Они интуитивно чувствуют своих малышей, бесконечно обожают их, а в нужный момент всегда поддерживают. Семья для Рака - на первом месте. Подопечные Луны отдают все силы и не жалеют денег на развитие интересов и творческих возможностей детей.

2. Телец

Родители с большой буквы. Тельцы не зря славятся надёжностью, мудростью и уравновешенным характером. Их дети всегда окружены вниманием и заботой. Люди второго по счёту знака Зодиака любят семью, находят для близких время, даже если загружены делами. Ещё один ключ к успеху – бесконечное терпение, которое так важно в воспитательном процессе.

3. Рыбы

Все знаки водной стихии заботятся о духовном развитии потомства. Рыбы – не исключение. Кроме того, они стараются обеспечить своим малышам всё то, чего им самим не хватало в юном возрасте. Контроль, нравоучения, высокие требования к дисциплине – всё мимо. Любовь и снисходительность пап и мам Рыб обеспечивают тесную связь с детьми навсегда.





4. Лев

По-царски, и никак иначе! Дети для Льва – величайший дар жизни, любимчики Солнца стараются сделать всё, чтобы вырастить их достойными людьми. Качественное образование. Адекватное воспитание. Разносторонний досуг. Родители обеспечивают максимум нужного и важного в раннем возрасте. Да, иногда они излишне строгие, но поддержат в любой ситуации.

5. Весы

Без стремления к балансу и здесь не обошлось. Весы стараются воспитывать отпрысков целостно, прививают нормы морали, объясняют принципы нравственности. Также как Рыбы, иногда слишком снисходительны. Всё потому, что не любят конфликтов. Но уступают исключительно в мелочах, в глобальных вопросах, например, в том, что касается образования, Весы непреклонны.

6. Козерог

Основательные в любых делах, протеже Сатурна вкладывают душу и сердце в воспитание ребятни. Никто и никогда не может обвинить их в халатности. Практичные, терпеливые, внимательные родители. Козероги из кожи вон выскакивают, чтобы дать своему ребёнку фундамент для достижения жизненных успехов. Правда, некоторые из них забывают, что малыши любят играть и веселиться.

7. Водолей

Из-за специфического взгляда на мир представители одиннадцатого знака Зодиака – самые расслабленные родители. Но ответственность побеждает стремление к независимости. Счастливая эра единения наступает, кода дети достигают подросткового возраста. В папе или маме Водолее они находят лучшего и всё понимающего друга. Здоровая динамика доверительных отношений остаётся навсегда.

8. Стрелец

Харизматичные лидеры стремятся вдохновить отпрысков своим мировосприятием, прививают им любовь к свободе. Вследствие пристрастия родителей-Стрельцов к путешествиям и исследованиям малыши прекрасно ориентируются в особенностях разных культур и философий. Растут всезнайками, получают качественное образование. Единственный момент, из-за которого Стрельцы не в начале списка, - неумение вовремя останавливаться, давая детишкам отдых.

9. Овен

Огненные упрямцы подталкивают детей к поиску своего «я» до тех пор, пока малыши не определятся с жизненными интересами. Амбициозные и пробивные Овны стараются передать эти качества потомкам. Да, они очень заботливые. Только сильная воля некоторых личностей трансформируется в банальное упрямство, которое негативно влияет на отношения в семье.

10. Дева

Теоретически подопечные Меркурия обладают всеми личностными характеристиками, необходимыми идеальным родителям. Сочетание интеллекта, практичности и надёжности означает, что они могут вырастить из своей детворы успешных людей. Практически Девам мешает излишняя требовательность. Именно из-за неё возникают проблемы с доверием.

11. Скорпион

Выразительные и решительные личности не изменяют своим привычкам. Даже очень любящие родители-Скорпионы не боятся быть жёсткими. Так они приучают малышей к реальному миру, развивают умение постоять за себя. Сохраняют уважение на всю жизнь, но в отношениях не хватает важной малости - теплоты.

12. Близнецы

Время разбега от фантастических родителей до чужих дядей и тёть непредсказуемо. Сегодня они балуют, завтра отстраняются. Такие вот хаотические натуры. Правда, Близнецы не жадничают в плане удовлетворения материальных потребностей малышей. А когда в настроении, охотно делятся знаниями и позитивным отношением к миру.

С астрологами можно спорить, соглашаться или не воспринимать всерьёз. Только, что ни говори, все мы хотим быть лучшими родителями. А подсказки по знакам Зодиака, возможно, дадут повод задуматься и своевременно поправить ошибки в воспитании детей.